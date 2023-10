Gilles Paris révèkert-il qui est réellement Belle Kaplan?

"J’ai voulu écrire une comédie, sourit-il, lui qui est plus habitué aux drames. Du moins en apparence. Tout en gardant le même leitmotiv que dans mes précédents livres: ce ne sont pas les épreuves qui comptent, mais ce que l’on en fait. Belle Kaplan est une anti-héroïne, une femme que l’on peut détester au départ, car elle est méprisante, hautaine, odieuse. Ce n’est pas tant qu’elle ait des caprices de diva, mais elle sait ce qu’elle veut. Et plus on va la connaître, plus on va avoir de l’empathie pour elle."

De l’empathie, effectivement, par sa misanthropie, cette actrice devenue une star adulée en trois films seulement, et qui s’apprête à en tourner un quatrième aux États-Unis, n’en suscite pas de prime abord. Mais, comprendra-t-on, si elle se protège du monde extérieur jusqu’à la paranoïa, c’est parce qu’elle n’a qu’une hantise: être reconnue. Elle refuse ainsi toute interview, n’apparaît jamais dans les médias, encore moins sur les réseaux sociaux, veillant à ne rien dévoiler de son passé au Québec, ni sa véritable identité. Mais en a-t-elle vraiment une ? Abandonnée dans un orphelinat, puis adoptée par un couple, elle a successivement été voleuse et escort girl, avant de rencontrer un producteur qui l’a emmenée à Paris. Et, depuis des années, elle recherche Ben son "frère" de misère avec qui elle a vécu dans les rues de Montréal d’où les a sortis un homme, Pierre Lepage, le seul qu’elle ait jamais aimé.

"Sœur Clarence, à l’orphelinat, et Madeleine, son entremetteuse, lui ont appris qu’il ne fallait pas s’attacher aux gens, commente l’auteur. Elles ont fait d’elle une femme insensible qui veut tout contrôler de sa vie, y compris sa panique. Mais c’est impossible." Ce dont elle se rend compte lorsqu’elle reçoit des courriers anonymes et menaçants d’une personne extrêmement bien informée sur son parcours et sur ses identités successives. Car, à chaque nouvelle situation de vie, toujours pour brouiller les pistes, elle a pris un nouveau nom.

Après quatre romans où il donnait la parole à des enfants, dont Autobiographie d’une courgette, son plus grand succès transposé au cinéma et au théâtre, Gilles Paris a réussi son passage à une écriture plus "adulte". Tout en conservant, comme le confirme son nouveau livre, l’acuité de son regard et de son écriture dans la peinture de personnages qui se révèlent riches et complexes derrière leur vernis protecteur.

Gilles Paris, "Les 7 vies de Mlle Belle Kaplan", Plon, 218 p.