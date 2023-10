Saint-Exupéry en manga (2023) ©Nobi Nobi

Petit mais valeureux acteur du marché de l’édition, Nobi Nobi est connu pour adapter, depuis déjà 2011, de grands classiques de la littérature (Stendhal, Proust, Tolstoï, etc.) au format manga, et avec un certain succès.

Une réussite qui a poussé la modeste structure parisienne à lancer une autre collection, cette fois dévolue aux grands noms de notre Histoire. Au menu : des biographies de Marie-Antoinette, Christophe Colomb, Gandhi ou, depuis fin septembre, Antoine de Saint-Exupéry, l’iconique auteur du Petit Prince. Un travail fatalement destiné à un jeune public : “Nous n’ambitionnons pas, bien sûr, de résumer leurs vies et œuvres, mais d’en offrir une vision la plus complète possible et accessible pour des élèves de début de secondaire”, assure Pierre-Alain Dufour, le directeur éditorial de Nobi Nobi.

Beethoven en manga, chez Nobi Nobi (2023) ©Nobi Nobi

Une approche à la fois ludique et pédagogique qui ne souffre aucune imprécision : chaque ouvrage est accompagné d’un petit dossier pédagogique tandis que l’éditeur français s’entoure pour adapter aux contingences occidentales des ouvrages d’abord publiés au Japon : “Nous travaillons avec deux historiens, car ces histoires sont d’abord formatées pour un public japonais. Il y a donc un nécessaire travail d’adaptation et même de vérification de la véracité des faits rapportés.”

Avec le soutien de la Fondation Saint-Exupéry pour la jeunesse

Pour traiter du cas Saint-Exupéry, Pierre-Alain Dufour et son équipe ont même eu le choix entre les nombreuses biographies nippones de l’auteur : “Là-bas, c’est quelque part une superstar, rigole-t-il. Grâce, surtout, au Petit Prince, un incontournable qui contribue à l’imagerie que les Japonais ont de la culture française, un peu comme les impressionnistes.” Ils ont pu compter, aussi, sur le soutien actif de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse.

Saint-Exupéry en manga (2023) ©Nobi Nobi

Reste à voir si ces ouvrages auront, eux aussi, un impact sur le jeune public franco-belge, on le sait très sensible au format manga. La mise en place – entre 3000 et 5000 exemplaires – est relativement modeste, “mais comme on l’a également constaté avec les adaptations de classiques, ce sont des albums qui se vendent d’abord peu, mais longtemps : ils restent dans les fonds des libraires et s’écoulent de façon assez homogène pendant des mois, voire des années.”

Reste, maintenant, à nouer davantage de collaboration avec les écoles, encore un peu frileuses : “Malheureusement, regrette le directeur éditorial, nous n’avons ni les moyens, ni le temps, de les démarcher. Mais si des professeurs ou directeurs d’établissement sont intéressés, qu’ils n’hésitent pas à prendre contact avec nous.” Le message est passé.