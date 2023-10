6 SORTIES | Ce week-end, Bruxelles ma Beliris : 4 activités en plein air pour profiter de l’été indien (et coréen)

Pourquoi ne pas sortir pour profiter de l’été indien dans Bruxelles ce week-end ? Les 30 ans de Beliris vous invitent notamment à voir la ville autrement. À Forest, le Parcours 1190 vous présente 130 artistes, à De Brouckère on inaugure alors qu’à Ixelles, ce sont les arbres qui vous guident. Et puis on écoutera les Bruxellois et on dansera… le Gangnam Style.