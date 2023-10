Une éducation orientale (2023) ©Casterman

“Aujourd’hui, je suis grand-père. Prendre la parole à la place des autres demeure une responsabilité, mais transmettre reste plus important.” Alors, à 64 ans, Charles Berberian a choisi de transmettre.

Auteur connu et reconnu, celui qui fut, en compagnie de son comparse et grand ami Philippe Dupuy Grand prix de la ville d’Angoulême en 2008, se livre aujourd’hui dans un roman graphique ni trop mince ni trop épais, et y couche des souvenirs davantage qu’une vie : “Je ne voulais pas réordonner les souvenirs dans un récit chronologique linéaire”, confie-t-il.

Alors, il les a agencés un peu comme cette ville de Beyrouth qui lui sert de fil rouge : de façon quelque peu anarchique, voire carrément bordélique, avec des sauts dans le temps et l’espace entre la France et le Liban, où se trouve toutefois le cœur du récit.

guillement Ne rentre pas trop tard, et fais attention aux francs-tireurs

C’est là, comprend-on vite, que se sont déroulés les moments les plus précieusement fondateurs de son existence quand, à l’aube de la guerre civile de 1975, il y vivra six années, essentiellement passées chez sa grand-mère, sa Yaya. Des années qui, pour paraphraser le titre de cet album biographique, forgeront la drôle d’éducation orientale de ce “petit bonhomme” né à Bagdad d’un père arménien et d’une mère grecque.

C’est aussi le confinement de 2020 qui a poussé Charles Berberian à entreprendre ce récit qu’il trimballait au fond de lui-même depuis un moment. Un épisode dont l’incongruité subite l’a probablement ramené à d’autres événements improbables, et notamment à ce Beyrouth en guerre des années 70. Un Beyrouth où lui et son frère tentaient de continuer à vivre, au gré des cessez-le-feu : “Ne rentre pas trop tard, et fais attention aux francs-tireurs”, lui conseillait alors, de façon pour le moins surréaliste, sa mère, revenue depuis peu de Jordanie, lorsqu’il se rendait chez un ami.

Humour et tendresse

Luc Berbérian, en 1971 (ou à peu près) ©Casterman

Insolite, Une éducation orientale vient aussi convoquer le fantôme de son frère Alain, réalisateur et scénariste bien connu (il avait mis en scène La cité de la peur pour les Nuls) et décédé en 2017. Et raconter les fondements de leur relation, belle et authentique. Se souvenir du passé pour vivre au présent, ce n’est pas très libanais, mais c’est assez Berberian, on dirait.

“Sans l’avoir prémédité, conclut Charles, mon frère, mais aussi ma grand-mère ont pris la place la plus importante dans cette histoire. Sans doute parce que l’humour et la tendresse, c’est ce que je veux garder et transmettre.” C’est réussi.