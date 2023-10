Les mots de l’éditeur

Petit journal d'un gros fragile (T.1) (2023) ©Fluide Glacial

1991. Nous n’utilisons alors ni les euros ni les francs, mais les billes. Une valeur stable et réglementée. Jonathan est un petit garçon, tout ce qu’il y a de plus petit garçon : il aime la bagarre, les filles, les gâteaux de sa maman et brûler des fourmis à la loupe, méthode maîtrisée par une poignée d’experts.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ODE

Ceci n’a rien à voir avec l’obésité : Munoz confie, dans des tranches de vie parfois hilarantes, parfois touchantes, parfois les deux, des souvenirs de son enfance, de son premier souvenir à ses 10 ans. Ça sent bon les années 80-90, et l’authenticité. On a adoré son ode fendard à l’enfance.

FLUIDE GLACIAL | Munoz, 56 p., 13,90 €

Les mots de l’éditeur

Les enfants du ciel (2023) ©Daniel Maghen

L’histoire débute en 1936 sous l’Italie de Mussolini et s’achève en 1942 à Jérusalem au moment où naît l’idée d’un état juif débarrassé de la tutelle anglaise, loin des atrocités commises en Europe.

Alexandre est archéologue. Il perd sa femme en 1936, sous le régime fasciste de Mussolini. Anéanti par le chagrin, il exige la vérité sur les circonstances de cette mort et ne pense qu’à se venger.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : JUSTE

Graphiquement, Vrancken s’est surpassé pour illustrer ce récit qui va de 1936 à 1942 et met en scène trois personnages sur la piste de Juste de Tibériade et de l’un des secrets caché de l’Église. Au scénario, Desberg tisse habilement une toile toutefois un peu complexe.

DANIEL MAGHEN | Desberg/Vrancken, 184 p., 29 €

Les mots de l’éditeur

La petite fille et le postman (2023) ©Vents d'Ouest

San Francisco, 1906. Jenny vient de perdre sa maman sous les décombres du monstrueux tremblement de terre et se retrouve donc seule avec son beau-père, au milieu de la cité dévastée. L’homme, complètement désemparé, profite alors d’une faille dans le règlement des postes pour éloigner la fillette. Aussi hallucinant que cela puisse paraître, il va pourtant bel et bien l’expédier tel un colis, légalement, à l’autre bout du pays…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ABRUPT

San Francisco 1906. Orpheline, Jenny est postée, tel un colis, à l’autre bout du pays, par un facteur amérindien. Un périple intéressant, tiré de faits réels, mais qui commence abruptement et… finit n’importe comment. Il devait manquer des pages, on imagine. Du gâchis.

VENTS D’OUEST | Galic/Vidal, 104 p., 13,99 €

Les mots de l’éditeur

Kaleidos (T.1) (2023) ©Delcourt

Le jeune Jharzafat est un velkuin plutôt adepte du récurage de bibliothèques à la serpillère que de l’exploration du monde sauvage et de l’étude sur le terrain de la faune qui le peuple. Mais lorsqu’il se trouve sur le chemin de Qwydine, une princesse paltrii, et de sa dangereuse et fougueuse nurse-guerrière, son destin va prendre une tournure qu’aucun oracle de Kaleidos n’aurait pu prédire.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ENLEVÉ

Dans un monde fantastique abandonné par ses divinités (vive le libre arbitre !), Jharzafat, ex-rat de bibliothèque, se retrouve sous terre, lancé à la rescousse d’une princesse. De la fantasy plutôt enlevée et légère, un peu gâchée par une colorisation criarde.

DELCOURT |“La mer-suspendue”, Motus/Leoni/Negrin, 56 p., 15,50 €

Les mots de l’éditeur

L'extraordinaire traversée de Julius Crèvecoeur (2023) ©Sarbacane

Julius Crèvecoeur se rêve en détective habile et flamboyant comme on en voit dans les policiers. Mais n’est pas Sherlock qui veut. Avec son assistant, Chang, il enquête essentiellement sur des affaires d’infidélités qui lui rapportent juste de quoi se loger dans un petit appartement sous les combles, dans le quartier chinois d’Hambourg. Un matin, il reçoit la proposition, aussi inespérée que mystérieuse, de mener une enquête sur le S.S. Freiheit, un paquebot qui emmène des milliers d’émigrants européens vers le Nouveau Monde. Julius accepte : il y voit la promesse d’une aventure qui le sortirait de la morosité de son quotidien.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : TWIST

Dans le Hambourg délétère de 1930, un privé embarque sur un paquebot pour résoudre une mystérieuse affaire. Un roman graphique d’allure anodine, qui se révèle in fine, et grâce à un twist final inattendu, plus profond qu’il n’y paraît.

SARBACANE | Voloj/Chendi, 144 p., 22 €

Les mots de l’éditeur

Une éducation orientale (2023) ©Casterman

Il n’est sans doute pas facile de se définir lorsqu’on est né à Bagdad d’une mère d’origine grecque et d’un père arménien, et qu’on a grandi à Beyrouth jusqu’à l’âge de 10 ans, juste avant que n’éclate la guerre civile au Liban… À travers ses propres souvenirs et la reconstitution de son histoire familiale, Charles Berberian nous invite à partager son retour aux origines, qui s’impose comme le livre le plus intime et universel de toute son œuvre. Un plaidoyer humaniste en faveur du dialogue entre les cultures, mis en images avec chaleur et générosité.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ÉMOTION (S)

Six ans après la disparition de son frère, Charles Berbérian raconte son enfance, passée entre Bagdad, Paris et (surtout) Beyrouth, et livre des souvenirs joyeusement désordonnés qui collent parfaitement au propos. De quoi se faire ponctuellement cueillir par l’émotion. Brillant.

CASTERMAN | Charles Berbérian, 160 p., 25 €