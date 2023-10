Astrid Desbordes s’empare d’Ernest et Célestine

Reprendre une série littéraire n’est jamais chose aisée qui plus est lorsqu’il s’agit d’un monument comme Ernest et Célestine. Pourtant, en apportant sa touche personnelle, Astrid Desbordes est parvenue à s’emparer de l’univers des deux amis créé par Gabrielle Vincent, sans pour autant le dénaturer. "Pour moi, Ernest et Célestine c’est la série la plus réussie de l’univers jeunesse, explique-t-elle. Gabrielle Vincent n’a jamais fait quelque chose pour plaire aux enfants. Elle ne s’est jamais penchée vers l’enfant et pour lui dire: “Tiens, regarde, je vais te montrer des petites choses toutes mignonnes qui vont te plaire !” C’est tout le contraire: elle a gardé une indépendance, une liberté… Les sujets traités ne sont pas très jeunesse: il y a des sans-abri, des gens pauvres… Elle se moquait bien des codes jeunesse avec un papa, une maman… C’est sa tendresse et la justesse de son propos qui ont plu. C’est pour ça que j’ai accepté de me mettre dans les pas de Gabrielle Vincent."