"Emotive", de Sandrine Martin (2023) ©Casterman

Alice ne va pas bien. Entre boulot, couple et, surtout, une petite fille qui l’épuise et dont elle peine à comprendre le mode d’emploi, elle semble avoir perdu le goût du bonheur. Ou, à tout le moins, le chemin pour s’y rendre. C’est alors que frappe à sa porte – et ce n’est pas une image – une extraterrestre prénommée Zorina, venue lui raconter comment gérer ses émotions.

"Emotive", de Sandrine Martin (2023) ©Casterman

Voilà qui vous parle ? Ce n’est sans doute pas fortuit puisque c’est d’abord en scrutant et en analysant ses propres émotions que Sandrine Martin a construit puis dessiné le scénario d’Émotive, un drôle de roman graphique à situer quelque part entre guide de vie et bande dessinée plus “classique”. Elle invite le lecteur à comprendre ce qui le traverse quand il se sent débordé, se décourage, se déprécie ou déprime.

Une idée qui l’a traversée, elle, lorsque sa vie personnelle a connu l’un ou l’autre soubresaut à la naissance de sa fille : “J’avais à ma charge mes propres émotions et, le soir venu, il fallait que j’aie aussi des disponibilités pour accueillir celles de ma fille, qui faisait beaucoup de crises, se roulait par terre”, se souvient-elle.

guillement Avant, quand je pensais que j'étais nulle, ce n'était pas une pensée, c'était la réalité. mais je me suis rendu compte que ce n'était qu'une phrase dans ma tête

L’autrice française, 44 ans, ne partait pas tout à fait d’une page blanche : “Ma mère était psychanalyste et me laisse libre accès à sa bibliothèque. J’ai beaucoup lu, donc, de choses en psychanalyse ou sur les neurosciences.”

"Émotive", de Sandrine Martin (2023) ©Casterman

Une “formation” qui, conjuguée à ses talents d’illustratrice, lui permet d’ici vulgariser ses conseils en la matière. Zorina, son extraterrestre experte en émotions humaines, nous invite ainsi à entrer dans notre “vaisseau mental” pour mieux comprendre les émotions qui nous fragilisent parfois (souvent). Elle nous propose de nous doter de “lunettes de neutralité” et d’avoir recours à quelques astuces comme la fragmentation des tâches.

Mais c’est surtout “à l’intérieur” que la révolution doit avoir lieu : “Ce qui a changé pour moi, relate-t-elle, c’est par exemple l’idée que mes pensées ne sont pas forcément la réalité. Avant, quand je pensais que j’étais nulle, ce n’était pas une pensée, c’était la réalité. Mais je me suis rendu compte que ce n’était qu’une phrase dans ma tête, et que je n’avais pas envie de penser ça, parce que ça avait des conséquences pas vraiment utiles dans mon quotidien. Il me fallait donc penser autre chose.”

"Émotive", de Sandrine Martin (2023) ©Ca

Une mise en condition qui a, on le constate, un impact sur toutes les strates de nos vies – de parent, de couple, professionnelle. Et qui, c’est tout l’intérêt aussi, ne nous incline pas à fuir nos émotions négatives : “On ne les recherche jamais spontanément, bien sûr, reconnaît Sandrine Martin. Mais il est intéressant de les décortiquer pour les comprendre, et voir où cela nous conduit. Comme lorsqu’on débute un nouveau travail : on va forcément se retrouver confronté à un certain inconfort. Mais il est important de comprendre cette émotion, voire d’aller vers elle, pour ne pas perdre de vue ce qui nous stimule et nous motive.”