La voie du glaive (T.1) (2023)

Vincent Brugeas (Le Roy des Ribauds, La république du crâne) et Emmanuel Herzet (Le chant du cygne) sont, tout doucement, en train de s’installer parmi les meilleurs scénaristes “historiques” du moment. Alors, forcément, lorsqu’ils associent leurs forces, ça donne des récits d’une qualité hors normes : ils l’avaient déjà démontré, et déjà au Lombard, en revisitant brillamment le mythe de Robin des Bois dans Nottingham (quatre tomes, série en cours). Et nous donnent aujourd’hui une nouvelle démonstration de leur talent avec La voie du glaive, également dessiné par Benoît Dellac.

Un trio gagnant, en somme, qui a longtemps cherché quelle période de l’Histoire il pourrait cette fois investir : “Benoît, relate Vincent Brugeas, ne voulait pas de récit contemporain. Et moi, par expérience, je sais que toutes les époques ne sont pas forcément propices à de bonnes histoires ou accrocheuses auprès du public. Je n’avais rien écrit durant l’époque romaine, un sujet pourtant fécond. Les gladiateurs sont venus très vite, de même que l’angle “criminel” du récit.” “La voie du glaive, en une phrase d’accroche sexy, ce sont les Peaky Blinders chez les gladiateurs”, complète, hilare, Emmanuel Herzet.

Excessif ? Pas tant que ça. Nous sommes dans la deuxième moitié du Ier siècle, sous le règne des Flaviens. Et plus précisément à Ravenne, où bruissent les exploits de deux gladiateurs, des amis de toujours qui se font surnommer les “frères furieux” – les “Fratres Furentes”, en latin dans le texte. Bientôt en lice lors des sélections qui doivent conduire les meilleurs à participer aux grands jeux du Colisée (construit durant cette époque), ces deux-là trempent aussi dans des combines nocturnes, lors de combats clandestins organisés par le patricien Caecilius. Mais quand ce dernier les embarque dans une mission d’un genre un peu particulier, ils se retrouvent face à un ennemi redoutable et inattendu : le “légionnaire”, en fait un homme sans foi ni loi, qui règne sur les bas-fonds de Ravenne.

Vif et enlevé, ce premier volet doit beaucoup au duo hétéroclite formé par les deux hommes : l’un, Lento, est froid, méthodique, appliqué ; l’autre, Sutura, fantastique, indiscipliné, mais flamboyant. Sans verser dans un trop grand didactisme, les deux scénaristes français parviennent surtout à donner une autre image du monde des gladiateurs, qui apparaissent ici dans des combats très codifiés, presque chorégraphiés, où le sang coule peu, et où la mort est rarement une finalité. Une sorte de catch antique, pour faire dans le raccourci facile. Et une série à suivre de très près.