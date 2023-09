Les mots de l’éditeur

La marche brume (T.1) (2023) ©Dargaud

Avant, on n’avait pas peur des forêts sombres et des vieilles croyances, des cris de bêtes qui déchirent la nuit et des ombres incertaines qui rôdaient dans les champs. On se moquait bien des trolls cachés sous les ponts, des déesses vengeresses, des géants de nuages ou des diables des crevasses…

Alors on brûlait les arbres millénaires pour se chauffer au printemps et on empoisonnait la terre pour la forcer à vomir ses fruits. Et puis un jour, la Brume a tout emporté…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : SCOTCHANT

Une forêt aussi lugubre que magnifique, des sœur-cières, des damnés et une menace écologiques contre laquelle la magie ne pourra rien. Pour sa première série, le redoutable Stéphane Fert initie une aventure fantasy qui nous scotche.

DARGAUD |“Le souffle des choses”, Stéphane Fert, 136 p., 21,50 €.

Les mots de l’éditeur

À l'arrêt (2023) ©Delcourt

Après plusieurs projets à destination des personnes détenues, Sandra Ndiaye décide de travailler au quotidien dans une maison d’arrêt. L’espace d’un an elle y organise des ateliers artistiques et culturels. Mais son action est fragile car elle dépend de la qualité des relations humaines, rapports rendus difficiles au sein d’une institution dont le rôle semble devoir se limiter à celui de punir.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : DÉSESPÉRANT

Sur dessin d’Ades, Sandra Ndiaye raconte les mois passés en prison, où elle a animé un atelier culturel. Un regard empathique, mais sans angélisme, sur un milieu, ses codes, et la façon d’y entretenir le fragile espoir d’une réinsertion. Ça sonne vrai. C’est donc un peu désespérant aussi.

DELCOURT | Debomy/Ndiaya/Ades, 96 p., 15,95 €.

Les mots de l’éditeur

Tout jaune (2023) ©Jungle

Le soleil a disparu… Découvrez où il se cache !

– Tu te souviens du soleil, toi ?

– Non… il s’est couché quand je n’étais pas encore née. Et depuis, il ne s’est plus levé. Grand-mère dit qu’il déprime au pied de la montagne noire…

– Il ressemblait à quoi, tu sais ?

– À un rond tout jaune dans le ciel.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : GENTILLET

Dans un monde devenu bien gris, un frère et une (grande) sœur entreprennent un voyage à la recherche… du soleil, qui a disparu depuis trop longtemps. Et pour cause : il est caché derrière une montagne de détritus ! Une fable écolo au message gentillet, destiné à un lectorat jeunesse.

JUNGLE | Hélène Canac, 72 p., 16,95 €.

Les mots de l’éditeur

La voie du glaive (T.1) (2023) ©Le Lombard

Lento le tacticien, Sutura le flamboyant. Dans les arènes de Ravenne, les “Frères Furieux” sont de vraies célébrités. Et leur avenir s’annonce radieux, tandis que s’ouvrent à eux les sélections pour les jeux du Colisée. Rome : l’occasion de se faire un nom. Malgré tout, Lento n’entend pas arrêter ses petites combines parallèles et espère toujours faire fortune en marge des circuits légaux. Hélas, dans les bas-fonds, la violence n’a rien d’un spectacle. Ici-bas, on tranche pour tuer, pas pour briller.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : CATCH

Le trio de “Nottingham” remet le couvert et le fait durant la Rome antique, et le règne des Flaviens. Un récit articulé autour de deux gladiateurs amis, mais que tout oppose (style et caractère), bientôt empêtrés dans une sinistre affaire qui les oppose au maître secret des bas-fonds de Ravenne. Une série qui envoie du lourd direct, et offre une autre image, moins cliché, des combats de gladiateurs, lesquels se rapprochent davantage ici du… catch.

LE LOMBARD | “Les Frères Furieux”, Brugeas/Herzet/Dellac, 56 p., 15.95 €.

Les mots de l’éditeur

Détour par Epsilon (2023) ©Les Humanoïdes Associés

Le jour où Tom est bannie sans explication de sa cité fortifiée, elle doit survivre dans un monde jadis dévasté par la guerre et grouillant d’humains contaminés. Accompagnée par une mystérieuse enfant muette du nom de Lélé, Tom entame un périple pour rejoindre une nouvelle cité où elles pourront se mettre en sécurité. Il faut faire vite… car Tom est enceinte.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ÉTONNANT

Dans monde dévasté, une jeune femme enceinte est bannie de la ville où elle était réfugiée, derrière un mur géant. La voilà en route vers Epsilon, une autre cité et son seul espoir, avec une fillette muette pour compagnonne. Un récit post-apocalyptique étonnant, à défaut d’être détonnant.

LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS | Couturier, 68 p., 19,95 €.

Les mots de l’éditeur

Robbie (2023) ©Virages Graphiques

Au cœur d’une nuit d’orage, dans un cimetière lugubre, le jeune Robbie émerge du fond d’une tombe frappée par la foudre. Comment a-t-il atterri là ? Seule certitude, lorsqu’il découvre avec horreur son reflet : il est devenu ce qu’on appelle communément un zombie. Pacifique, inoffensif, mais un zombie quand même ! Accompagné de Carrie, ado de son âge en plein trip gothique, Robbie se lance dans un voyage survolté pour découvrir les raisons de sa mort. Si la vie est une quête de sens, la mort peut-elle en avoir un ?

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : FRAPADINGUE

Le jeune Robbie s’est réveillé au cimetière, zombie sans savoir de quoi il avait clamsé. Tour à tour déterminé ou démotivé, il va mener l’enquête, décérébrée. La vie de cartoon après la mort, c’est ce que proposent Bruneau et Gleason dans ce roman graphique tragicomique et iconoclaste. Frapadingue.

VIRAGES GRAPHIQUES | Bruneau/Gleason, 112 p., 20 €.

Les mots de l’éditeur

La mangouste (2023) ©Pow Wow

Les choses ne vont pas pour Julia. Elle est en arrêt de travail, son frère Joël a emménagé chez elle après avoir perdu son emploi, sa mère refuse de la laisser tranquille… et, surtout, une mangouste fait des ravages dans son potager.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : DÉSTABILISANT

Certains voient des chiens noirs ; Julia, elle, fait une fixette sur une mangouste, dans son potager. Un animal imaginaire qui l’a retient autant qu’il l’enfonce aux yeux du monde. D’un noir et blanc explosant les cases, Joana Mosi dessine la déprime. Déstabilisant.

POW WOW | Mosi, 192 p., 22 €.

Les mots de l’éditeur

Épistémè (T.1) - Eurêka, une histoire des idées scientifiques durant l'Antiquité (2023) ©La Boîte à Bulles

Comment en est-on venu à vouloir comprendre l’univers ? Quelles sont les origines de la science ? Qui étaient les premiers scientifiques à élaborer des théories d’interprétation du monde ? Autant de questions essentielles pour comprendre le monde actuel et ses origines…

Pour y répondre, deux personnages – les doubles des auteurs – partent dans le passé à la rencontre de celles et ceux qui ont fait la science. Derrière des noms illustres, ou injustement inconnus, se cachent souvent des personnages fascinants avec des vies extraordinaires !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : INSTRUCTIF

D’où vient la science ? Une des questions auxquelles Pascal Marchand, prof à l’Université de Toulouse, et le dessinateur JB Meybeck tentent de répondre ici. Premier volume d’un projet qui en prévoit cinq, Eurêka est un périple instructif, mais aussi drôle par moments. Pas mal du tout.

LA BOÎTE À BULLES | Marchand/Meybeck, 208 p., 22 €.

Les mots de l’éditeur

Chiara Rosenberg et autres gourmandises (2023) ©Delcourt

Côté pile, Chiara Rosenberg subit les outrages de son mari juif. Elle est maso. Côté face, elle domine son amant catholique. Elle est sado. Petit à petit, elle s’aventure dans une passion dévorante avec son jeune photographe, tandis qu’elle se soumet docilement, mais avec ennui, aux jeux de son mari. Au final, l’amant obéissant se révélera aliéné et l’impétueux mari finira par douter de sa fidélité.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : INUTILE (?)

Delcourt réédite les aventures de cette épouse et maîtresse, tantôt délurée, tantôt dominatrice, augmentées d’un récit long en noir et blanc… imbuvable. Attention, ceci verse parfois (souvent) dans le porno.

DELCOURT | Baldazzini/Pes, 240 p., 34,95 €.