Trois regards dans le rétroviseur

"J ’ai vécu jusqu’à mes dix-huit ans dans un petit village d’Ardenne où mon imagination se trouve encore", écrit Antoine Wauters en ouverture du Plus court chemin. Ajoutant: "Je suis marqué à vie par ce monde presque disparu." Son livre est traversé par ses parents, dont il a conservé les lettres émouvantes qu’ils lui écrivaient, son frère jumeau Charles et sa jeune sœur Lorraine. Et aussi par ses grands-parents Nénène et Papou qui tenaient "le magasin des chrétiens", et ses oncles et tantes flamands qui s’étaient installés près de chez eux. Même si les courts textes qui forment son livre proposent d’abord une réflexion sur son choix d’être devenu écrivain. "Le lieu de l’écriture est ce qui m’est le plus propre. Il abrite tout ce que je suis, c’est-à-dire aussi tout ce que je ne suis pas et tout ce que je voudrais être", observe-t-il.