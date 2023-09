Roman: Joe et Jules Dassin, portraits croisés

Chaque chapitre se passe un 20 août, jour de la mort du futur interprète de Siffler sur la colline, de l’année de sa naissance, en 1938, à la visite de son père sur sa tombe à Los Angeles, en 1981. "Je me suis énormément documenté dans les archives de la cinémathèque française pour Jules, ce qui m’a permis de retracer sa carrière, confie l’auteur . Et si, pour Joe, il ne manque pas de documentation, j’ai eu la chance de longuement rencontrer Claude Lemesle, son parolier. Tout ce qui est raconté est ainsi rigoureusement basé sur leur vie."

Joe veut d’abord devenir acteur – il joue d’ailleurs dans plusieurs films de son père -, tout en écrivant des nouvelles pour des revues. Même si la chanson n’est pas loin puisque, pour financer ses études aux États-Unis, il chante du Brassens dans les bars. En France, sa première femme le présente à sa meilleure amie qui travaille dans une maison de disques. Il rencontre alors Jacques Plait, directeur artistique de Gainsbourg et Johnny, qui va s’occuper de lui jusqu’à sa mort. En faisant un chanteur de variété qui sera l’un des plus gros vendeurs de disques de son temps. "Jules est un artiste empêché, victime de la grande Histoire, tandis que Joe est emporté par le succès, les excès en tout genre, la cocaïne et même son obsession de devenir père", observe Alexis Salatko.

Qui cite la phrase d’un acteur lui reprochant, avec un tel père, de chanter des "conneries". "Jules a une personnalité écrasante et, en faisant de la chanson, Joe a l’impression de pratiquer un genre mineur, convaincu qu’il ne sera jamais un artiste aussi brillant que l ui." Et pourtant, aujourd’hui, les films du premier ( Les Forbans de la nuit, Du rififi chez les hommes, Jamais le dimanche, Topkapi) ne sont plus guère diffusés, alors que les chansons du second ont traversé les époques.

Si le titre du roman fait clairement référence au film de Truffaut, Jules et Jim, ce n’est pas un hasard. Car, ici aussi, il y a une femme, et même deux: Béatrice Launer, la mère de Joe, violoniste de renommée internationale, et, surtout, Melina Mercouri, la deuxième épouse de Jules, qui jouera dans plusieurs de ses films et luttera avec force et conviction contre le régime des colonels dans son pays, la Grèce.

Alexis Salatko, "Jules et Joe", Denoël, 228 p.