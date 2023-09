Florent Oiseau: "Ceux qui réussissent tout ne m’émeuvent pas"

Dans ce cinquième roman, on retrouve le style tragicomique de Florent Oiseau qui n’a pas son pareil pour rendre le quotidien drôle et poétique.

Vous avez une vraie tendresse pour les losers…

Toujours ! Je n’arrive pas à m’en défaire. En tant qu’auteur et aussi en tant que spectateur. Ceux qui réussissent tout ne m’émeuvent pas. Ce n’est pas un antihéros, juste un héros du quotidien. La vie est faite de victoires et de défaites, mais pas que. Il y a aussi le quotidien, l’ennui…

Votre non-héros, est caustique par rapport à lui, même. Presque désabusé

Il est lucide par rapport à sa vie. Parfois trop. Il est conscient de sa qualité d’auteur moyen, conscient de tout ce qu’il a raté. Il n’a pas essayé d’inverser le cours des choses. Alors quand sa copine le quitte, il ne tombe pas des nues.

Il décide d’écrire un livre pour la reconquérir parce qu’il ne sait faire que ça, écrire

C’est aussi peu louable qu’un chantage au suicide !

Et en même temps, en voulant retrouver la femme de sa vie, c’est lui qu’il (re)trouve…

C’est un vrai citadin, perdu l’hiver dans un village. Tout ce qu’il sait faire, c’est écrire. Il y a une part d’introspection, il digresse dans ses souvenirs, il retrace son parcours d’avant Ana pour se souvenir des moments heureux, de son amour banalisé parfois et qu’il a oublié. Il raconte ce qui l’a amené là.

Il y a aussi une critique du monde littéraire, des auteurs dans les petits salons littéraires de province…

Les auteurs se plaignent beaucoup. Quand un livre ne marche pas, ils ne pensent jamais que c’est leur faute. J’ai fait beaucoup de métiers différents. Passer la journée devant son écran en chaussettes pour écrire, ce n’est pas le plus difficile, mais c’est certainement le plus précaire. Il y a beaucoup plus d’auteurs pauvres que de riches. Je les comprends et je les excuse. Ce n’est pas simple d’attendre fébrilement la sortie d’un livre pour vendre 1 000 exemplaires, avoir une petite tape dans le dos de son éditeur et jamais de prix…

Votre personnage est écrivain comme vous quand même…

Pour l’histoire, tout est inventé. Mais les métiers, comme les lieux, je ne pourrais pas les inventer. Je ne pourrais pas parler d’un banquier ou d’un charcutier, je ne serais pas crédible en le racontant. Par exemple, dans le livre, je savais qu’une scène se passerait à Gênes. Et même pour trois pages, j’ai dû y aller pour être crédible. Le village existe, j’y ai passé pas mal de temps plus jeune. Même si j’ai pris des libertés dans les descriptions.

Vous avez beaucoup voyagé ?

Pas tellement. J’ai peur de l’avion, je le prends le moins possible, je suis très sédentaire.

C’est une histoire d’amour, une enquête de police, un roman de retour aux sources, il y a plein de registres…

Ah oui, cette histoire de disparition de chiens, c’est un polar à gros suspense, Netflix va bientôt m’acheter les droits ! (rire) Je ne voulais pas raconter juste une histoire d’amour parce que ça m’emmerderait. Et puis je ne crois pas qu’une seule histoire puisse faire un livre. Ce sont les histoires secondaires qui la font vivre.

Florent Oiseau, "Tout ce qui manque", Allary Editions, 218p.