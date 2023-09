Sorj Chalandon : "L’Enragé, c’est moi ! "

Pourquoi ce sujet vous intéressait-il ?

À cause des menaces de mon père. Toute mon enfance, j’ai entendu: “Je vais te mettre en maison de redressement”. Une nuit, à 12 ans, il m’a demandé de faire ma valise et m’a emmené en pleine campagne. Il a arrêté sa voiture devant un grand mur percé d’une porte vermoulue sur laquelle il m’a dit de taper en criant mon nom, puis il est parti. J’ai tapé et crié en vain avant de voir les phares de sa voiture. Il m’a dit qu’il avait réfléchi et me donnait encore une chance. Je n’avais pas si peur que ça parce que, quand ma mère a fait ma valise, je lui ai dit qu’elle avait oublié mon pyjama. Elle m’a répondu que je n’en aurais pas besoin. J’ai été élevé dans cette crainte-là.

Jusqu’à quel âge ?

Jusqu’à 16 ans, lorsque je me suis échappé. J’ai été SDF pendant un an et demi à Paris. Je dormais dans les squares, les caves, les entrées d’immeuble. Je volais pour survivre, j’étais une petite teigne. Puis je suis tombé sur des gens bien avec lesquels j’ai créé le quotidien Libération. En 1977, alors que je suis journaliste, j’apprends la fermeture du centre de Belle-Île-en-Mer. Je le connais de nom, c’est l’un de ceux où mon père menaçait de me mettre. Je voudrais écrire quelque chose, mais le journal n’a que huit pages et je ne veux pas simplement dire que le centre ferme. Je ne le fais pas, et ça me hante. Plusieurs fois, je suis allé sur place, me reprochant de n’avoir pas fait mon boulot. J’ai attendu la mort de mon père, de ma mère, mes livres sur l’Irlande, etc.

Vous y pensiez toujours ?

Oui. J’ai trois filles et, dans la voiture, elles me demandaient d’imiter mon père. Je vociférais en leur disant qu’elles allaient aller en maison de correction. Et à chaque fois, je m’en voulais de n’avoir rien fait sur Belle-Île.

Vous y êtes enfin arrivé.

J’ai entamé des recherches il y a deux ans, après la sortie d’Enfant de salaud. Les archives officielles ont brûlé en 1959, mais la presse locale en a beaucoup parlé. Et j’ai découvert l’évasion d’août 1934. Un seul enfant n’a pas été repris, sans qu’on sache ce qu’il est devenu. J’ai construit un enragé à ma mesure. Et j’ai lu qu’il y a eu, la nuit entière, une chasse à l’enfant menée par les habitants de l’île, et même les touristes, auxquels on avait promis 20 francs par enfant ramené.

"La chasse à l’enfant" est un poème de Prévert.

Il était là-bas à ce moment-là. Il a tout vu et en a été outré. J’ai alors compris d’où vient ce poème publié dans les années 50 que je récitais enfant.

Sorj Chalandon, "L’Enragé", Grasset, 405 p.