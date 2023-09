La Vie secrète des écrivains, version roman graphique, avec Miles Hyman au dessin, est publié cette semaine par son éditeur, Calmann-Lévy. Le pari est modeste, avec un tirage initial de 50 000 exemplaires, contre 400 000 pour le dernier roman en date Angélique.

Après 18 années consécutives à offrir à ses fans un nouveau roman, fin de la course: il n’y en aura pas en 2023. Tous ses lecteurs ne se rabattront peut-être pas sur La Vie secrète des écrivains, paru en 2019, mais Guillaume Musso assure que cette collaboration avec le Franco-Américain lui a valu "deux années de plaisir". "C’est un livre que j’aime bien, dans ma série de romans récents, parce qu’il allie à la fois le plaisir de l’enquête avec des thèmes un petit peu plus profonds", explique-t-il à l’AFP.

"Presse dithyrambique"

Il lui avait valu, pour la première fois, d’être invité dans l’émission La Grande Librairie, animée par François Busnel, et interviewé dans le quotidien Le Monde. "C’est le seul roman qui a eu une presse dithyrambique […], où d’un seul coup on a dit: c’est bon, vous pouvez lire Musso parce qu’il est passé chez Busnel", se rappelle le romancier de 49 ans.

"Il y a eu cette envie, pour cette œuvre-là qui est importante pour moi, de faire quelque chose de bien en roman graphique, poursuit-il. J’ai pris une feuille et je me suis dit: si tu étais dans l’absolu, à qui pourrais-tu demander de le faire ? Et Miles était le premier nom."

Miles Hyman, 60 ans, avait déjà adapté les auteurs américains James Ellroy ( Le Dahlia noir) ou Jim Thompson ( Nuit de fureur). Il ne connaissait pas La Vie secrète des écrivains, mais quand il s’est plongé dedans, contacté par le romancier en 2020, l’envie de dessiner est venue immédiatement.

"J’ai été épaté, vraiment pris par la richesse des images. Et ça n’arrive pas avec tout ce qu’on lit. Même avec les livres qu’on aime bien, parfois ça ne vient pas. C’est une chimie particulière", estime-t-il.

"Noir et convivial"

Le résultat, en 192 pages couleur, s’appuie sur ce qui a fait le succès de l’auteur de La Fille de papier (2010): action rapide, emboîtements de mystères, ambiances crépusculaires. Et Guillaume Musso prête ses traits à un jeune personnage d’aspirant écrivain.

Dans des lieux idylliques, une île méditerranéenne fictive, tout près de là où vit retiré un écrivain renommé qui a abandonné la littérature, une femme est retrouvée morte avec une mise en scène macabre. Coïncidence ? Les gendarmes ne sont pas seuls à vouloir élucider le crime.

"C’est un roman à la fois noir et convivial, et la couleur permet ce contraste. Il y a des dessins qui peuvent être parfois pleins d’ombre, de suspense, avec des cadrages de film noir… Mais la couleur nous ramène à cet univers de Guillaume Musso, qui ne va jamais jusqu’au lugubre", commente le dessinateur.

Contrairement à son protagoniste, Nathan Fawles, l’écrivain est loin d’avoir tiré un trait sur le roman.

Mais, avoue-t-il, "au lieu de travailler dix heures par jour, je travaille peut-être six, et je ne travaille plus le samedi et le dimanche. Je passe du temps avec mes enfants. Je n’ai pas envie de m’enfermer dans un emploi du temps contraignant".