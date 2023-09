Séverine Vidal : “Sur la question du genre, on a 30 ans de retard”

Le seul endroit (2023) ©Glénat

Alors qu’il s’apprête à entrer à l’université, et à entamer une vie d’adulte, avec appartement et factures à payer, Léold connaît un autre bouleversement : né fille, et sous un autre prénom (Léopoldine), il a d’abord entamé un traitement hormonal qui doit le conduire vers des attributs – muscles, pilosité, etc. – plus “masculins”. Sauf que Léold ne se reconnaît, finalement, dans aucun des deux genres. Et un peu dans les deux. Il est non-binaire, et le revendique désormais. Ce qui ne va pas sans heurts côté familial, entre un père paumé et une mère en plein “négationnisme”, continue de l’appeler par son prénom de naissance et à qui “il faudra du temps pour accepter… si j’accepte un jour”.

C’est ce combat quotidien, mais aussi celui qu’implique un premier amour, qui frappera bientôt à sa porte, que vient raconter Séverine Vidal dans Le seul endroit, un superbe album qui parvient à mettre des visages et des mots sur un sujet qui continue encore de diviser – comme le prouvent les violences qui ont récemment accompagné, chez nous, l’adoption du décret Evras – quand il devrait ouvrir le débat. Cette jeune quinquagénaire (53 ans), mère de famille et autrice de plusieurs ouvrages jeunesse, nous en a parlé longuement lors du dernier Comic Strip Festival. Alors, on a décidé de longuement relater cet entretien.

Séverine Vidal, ce projet autour des questions de genre et, in fine, de la non-binarité, c’est le fruit d’un travail de longue haleine ?

Le projet a démarré en 2017, ce qui explique que j’y tienne particulièrement. Je m’y suis intéressée parce qu’un ami de mon fils était concerné. Je l’ai écouté, et voulu comprendre : je suis, il est vrai, d’une génération à laquelle on ne parlait pas du tout de ces questions. J’avais tout à apprendre. Au départ, il était question d’un recueil de portraits, avec un autre dessinateur (NDLR : finalement, c’est Marion Cluzel qui dessine Le seul endroit). Mais ça n’intéressait personne. Ça a bien changé depuis, mais alors, on me parlait de “niche”. Entretemps, je suis devenue très amie avec une personne transgenre que j’avais rencontrée pour mes portraits, Adhe. Et j’ai basculé sur une fiction centrée sur son parcours. J’ai choisi de m’appuyer sur lui parce que c’est quelqu’un qui s’interroge beaucoup sur sa place dans une société plutôt binaire, sur le langage et la façon dont on peut traduire ce que l’on ressent avec des mots. Et parce qu’il n’est pas uniquement dans la souffrance : elle existe, mais lui a décidé d’aller bien, vers la lumière, de transformer ça en quelque chose de positif, qui m’a semblé chouette et à contre-courant. En outre, quand on évoque la question de la transidentité, on parle généralement de transition d’homme à femme, ou de femme à homme…

… alors qu’Adhe, lui, est “au croisement”, dit-il.

C’est justement ce qui m’intéressait : Léold est à la croisée des chemins et ne se reconnaît dans aucun genre. Il ne se sentait pas bien dans une identité essentiellement féminine, mais ne se sentait pas bien non plus, en début de transition, dans une masculinité un peu virile. Ainsi, avant d’être genré au masculin, il ne se retrouvait pas du tout dans un vestiaire de sport, à travers les discussions des garçons qui le fréquentaient : il s’y sentait très mal parce qu’il était resté féministe, et être garçon ne l’empêchait pas d’avoir conservé son rejet de cette masculinité toxique.

La problématique des vestiaires sportifs, réelle dans certains clubs, montre tout le chemin que la société doit encore parcourir pour “intégrer” ces populations, non ?

Oui. On en parle plus qu’en 2017, mais le chemin est encore long. Si l’on compare avec le parcours fait pour la visibilité des personnes homosexuelles en Europe, les “trans” ont 30 ans de retard. Ce n’est qu’en 1981 que l’homosexualité a été sortie du spectre des maladies mentales. Mais pour la transidentité, ça n’est survenu qu’en 2010 ! Donc, on a réellement 30 ans de retard, et la société rame un peu pour le rattraper. Et ces 30 ans sont d’abord 30 ans de souffrance, d’humiliation administrative, presque de maltraitance institutionnelle.

Par exemple ?

Rien que pour remplir un formulaire : si je ne suis pas Monsieur ou Madame, je suis qui ? Et encore, en Belgique, vous avez de la “chance” : vous faites partie de la dizaine de pays qui a mis en avant une autodétermination. C’est-à-dire que dans ces pays, on considère que les personnes concernées sont les plus à même de dire… qui elles sont. Alors qu’en France, par exemple, ou en Grèce, on est encore à la traîne : pour un changement d’état civil, il faut en passer par un parcours judiciaire complexe et assez douloureux. Je dirais que dans quelques pays, ça démarre : au Danemark, la législation a bougé dès 2014. Mais dans d’autres, on reste encore sur des préjugés sans doute dû au fait qu’historiquement, on vient de la médicalisation : pendant très longtemps, la transidentité a été considérée comme une maladie mentale. Il fallait même prouver son genre. Le “syndrome de transsexualisme” inventé au dix-neuvième siècle, continuait de faire office de référence, et était là pour faire entrer ça dans un cadre où l’on cantonnait les fous et les déviants. C’est de là dont on revient, de la pathologie. Alors, forcément, ça prend un peu de temps…

En attendant, il est déjà trop tard pour certaines générations : on le voit à travers le personnage d’Annette, qui s’appelait Jean-Paul jusqu’à ce qu’il (elle) décide, à 62 ans, de “ne pas finir sa vie dans un corps d’homme”…

C’est la difficulté du tabou. Quand je suis allée à la rencontre des associations LGBT en 2017, j’ai rencontré des gens de milieux et d’âges très divers. Le personnage d’Annette vient aussi de là. Ce qui est marrant, c’est qu’il dit à Léold : “Vous avez de la chance, vous, les jeunes trans”. Ce à quoi elle répond : “C’est bien la première fois qu’on me dit que j’ai de la chance”. Mais c’est vrai parce que pour elle, il est trop tard pour envisager la chirurgie et entamer la transition qu’elle aurait souhaitée. Ça poserait d’autres problèmes de santé. Léold est jeune, lui: il a encore du temps devant lui pour poser ses choix.

Vous disiez que le sujet n’intéressait personne en 2017 : pourquoi est-ce différent six ans plus tard ?

La parole finit par se libérer, et la question du genre se “banalise” chez les plus jeunes : j’ai 53 ans, et quand j’ai dit à mes enfants que je bossais et m’intéressais à ça, pour eux, ce n’était même plus un sujet. Ils m’ont dit “Ok, j’en ai deux ou trois dans ma classe”, et puis c’était tout. Moi, j’avais tout à apprendre, au contraire. Et puis les gens qui le vivent personnellement s’en emparent et le racontent. Ce qui permet de lutter contre les préjugés. Cela contribue, aussi, à une forme de normalisation, qui passe aussi par la fiction : un peu comme avec les personnages gays, on commence à voir des personnages trans qui ne sont pas là juste parce qu’ils sont trans. Et dans mon histoire, c’est pareil : on suit le personnage de Léold, certes, mais aussi sa première histoire d’amour et ses débuts dans la vie d’adulte. De la même façon, il existe aujourd’hui des séries dans lesquelles se trouvent des personnages trans, non pas parce qu’ils sont trans, mais parce qu’ils sont boulangers, ou fleuristes, ou même criminels. Mais pas parce qu’ils sont trans. C’est un vrai progrès.

La jeunesse serait donc prête à ce changement de mentalité ?

En partie. Mais ça dépend aussi de l’endroit où l’on se trouve. J’interviens parfois sur ces questions dans des lycées, où ce n’est pas forcément naturel : j’y ai vu des regards gênés, notamment chez les ados. Il reste beaucoup de boulot. Mais j’enseigne aussi à la fac, à des jeunes de 20 à 25 ans, et ils sont comme un vent de fraîcheur : pour eux, les questions d’inclusivité, de respect de la parole et de genre sont déjà très intégrées. Ce n’est pas forcément le cas des générations qui les ont précédées, où l’on peine à concevoir, surtout chez les plus âgés, comment on peut aimer un garçon, puis une fille… sans promettre qu’on ne retombera pas, un jour, amoureux d’un autre garçon.

Ça brouille des repères qu’ils pensaient immuables : comme si le JT de 20 heures passait à 18 heures, puis à 22 heures...

Voilà. C’est pour ça que dans Le seul endroit, j’ai voulu dépeindre des parents un peu paumés qui réagissent de façon différente.

Un peu violente, aussi : la mère ne promet pas de réussir à accepter Léold tel qu’il est devenu… C’est dur.

C’est, malheureusement, la véritable histoire de mon ami Adhe. Sept ans plus tard, sa mère le mégenre encore, l’appelle par son premier prénom, ce qui implique une vraie souffrance. J’ai envie de dire que les gaffes, c’est toujours possible et finalement “compréhensible” dans les premiers temps, les premiers jours, les premières semaines. Mais au bout d’un moment, ça devient de la malveillance. Et si le père va, lui, dans le bon sens, pose les bonnes questions, effectue les bonnes démarches, même maladroitement, la mère continue de dire qu’elle doit “faire le deuil” de sa fille. Elle a, je pense, du mal à mettre sa souffrance au second plan. Pourtant, quand on est parent, c’est ce qu’on fait en général. Mais elle fait l’inverse, elle dit : “Je t’ai portée, je t’ai mise au monde, je t’ai donné un prénom, je, je je…”. Mais est-ce que tu penses à ton fils, à ce qu’il sent et vit, et à la façon dont il souffre ?

C’est, quelque part, la difficulté que connaissent tous les parents : accepter que son enfant devienne quelqu’un d’autre que nous-même…

Oui, et c’est pourtant très beau, par exemple quand ils développent des compétences que nous n’avons jamais eues.

Une des difficultés rencontrées par Léold est aussi la façon dont notre société renvoie tout à la sexualité, a fortiori lorsqu’il s’agit de transidentité, a-t-on le sentiment… Comme si ça nous constituait entièrement…

Et comme si ça nous regardait. Ce n’est pas parce que quelqu’un affirme un parcours de transition qu’on a le droit de poser des questions sur ce qui se passe dans son lit, dans son corps, sous ses vêtements. Ou encore de leur demander : “Tu t’es fait opérer ?” Sous couvert de curiosité plus ou moins bienveillante, on en arrive à ne pas l’être du tout. C’est un comportement toxique, et finalement transphobe, qui est violemment ressenti par les trans.