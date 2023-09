Protocole Commotion (2023) ©Delcourt

Vous n’aimez pas le rugby et n’en pouvez plus, après deux petites semaines de coupe du monde, de vous farcir, en prime time, des affiches aussi objectivement excitantes que Samoa-Écosse, Uruguay-Japon ou France-Namibie ? On vous comprend un peu, mais on vous invite à quand même pousser un peu plus loin le curseur de votre curiosité et à vous plonger derechef dans Protocole Commotion.

On vous arrête tout de suite : le ballon ovale n’y tient pas le rôle principal. Il n’est, à l’arrivée, qu’un véhicule dont se sert une jeune femme, Malou, pour s’émanciper des diktats que lui imposent, et son milieu, et sa vie de couple.

C’est qu’à 24 ans, Malou (Marie-Louise, en vrai, mais n’allez le répéter à personne) ne sait pas trop qui elle, entre un compagnon possessif qui la pousse à avoir un enfant, une mère envahissante qui entend bien devenir grand-mère (vous la voyez venir, l’alliance de circonstance ?) et des collègues de travail qui ne voient en elle qu’un parfait souffre-douleur.

Et ses désirs, là-dedans ? Disons que s’ils existent, ils sont enfouis très profondément, loin dans son inconscient. Au détour de son jogging du lundi soir, Malou fait la connaissance d’une drôle de bande : des femmes de tous âges et origines qui pratiquent… le rugby.

Après une brève hésitation, Malou se lance et découvre au corps qui l’encombre si souvent au quotidien une utilité inattendue. Elle aime cet endroit où elle peut transgresser toutes les règles de la bienséance : être sale, violente, parfois ivre (la troisième mi-temps, c’est quelque chose), loin des atours d’une féminité dépassée, dans laquelle elle ne se reconnaît pas.

Vous le pressentez : cette nouvelle passion va avoir des répercussions, et non des moindres, sur le reste de sa vie. Malou va apprendre à dire non, en tout cas à s’affirmer, et à vivre pour elle-même. Une émancipation par le sport, féministe sans en avoir l’air, que l’on doit à Mademoiselle Caroline. Ex-blogueuse devenue autrice BD, cette quadragénaire s’était surtout fait connaître par ses ouvrages autobiographiques, dans lesquelles elle racontait, là ses dépressions, là sa vie d’artiste. Elle réussit, ici, un vrai beau virage vers la fiction, qui parlera à toutes ces femmes qui pratiquent des “sports d’hommes” – quand il ne s’agit pourtant que de “simples” sports. Un “feel good album”. Et un essai réussi, puis transformé.