De l’invention du “bobby” anglais au modèle chinois, Globale Police nous emmène dans ce que la police était et ce qu’elle pourrait devenir. La police est une institution neuve, fille du capitalisme urbain, où s’articulent les questions du contrôle, de la surveillance et de la violence. Fabien Jobard est l’un des premiers chercheurs à s’être intéressé à la fonction policière.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : MITIGÉ

Jobard nous raconte celles qu’on appelle les “forces de l’ordre” : d’où elles viennent, ce qu’elles deviennent aussi, et ce aux quatre coins du globe. Un ouvrage qui se veut pédagogue, et se révèle souvent intéressant, mais hésite trop entre histoire et philosophie. Mitigé.

DELCOURT | Calvez/Jobard, 192 p., 17.95 €

Malou a 24 ans, et la vie n’est pas rose tous les jours. Ses collègues l’humilient, ses parents attendent désespérément qu’elle tombe enceinte et son mec est jaloux et possessif… Mais quand elle découvre la bande des filles du rugby, leur bienveillance, et l’énergie incroyable qui se dégage des entraînements, elle commence doucement à s’éveiller et reprendre confiance en elle…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : BONHEUR

Une histoire d’émancipation qui fait d’abord froid dans le dos, puis chaud au cœur, et vient combattre discrètement les diktats familiaux, conjugaux et autres, qui voudraient que certains sports soient plus “masculins” que “féminins”. Un vrai bonheur de lecture.

DELCOURT | Mademoiselle Caroline, 208 p., 24.95 €.

Vous vous sentez suivis ? Écoutés ? Vous soupçonnez votre fourchette connectée ou même votre smart-PQ ? Vous avez bien raison, et ce n’est pas Fabrice Erre qui vous contredira…

Aujourd’hui premier doctorant spécialisé en vidéos de chatons hébergées par le réseau TikTok, l’auteur poursuit son étude sociologique des comportements liés aux nouvelles technologies, de plus en plus omniprésentes dans notre quotidien, dans un deuxième tome toujours plus cynique et drôle.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : DÉRIVES

Quand on meurt s’envole-t-on dans le ciel ou dans le cloud céleste ? Peut-on jouer au Trivial Pursuit sans smartphone ? Ça vous fait rire ? Nous aussi, sauf que ces gags sur fond de dérives technologiques en disent aussi beaucoup sur nous-mêmes. Mdr ? Pas que, donc.

FLUIDE GLACIAL | Fabrice Erre, 56 p., 13.90 €

2115. Violent et désabusé, l’ex-mercenaire Erik Cuervo n’a plus foi en rien. Il cherche juste à survivre et à se faire oublier, pendant que le monde tombe lentement en ruine autour de lui. Seulement, trop de gens puissants veulent sa peau et personne n’est prêt à l’aider à disparaître. Il n’a dans ces conditions pas d’autre choix que d’accepter l’offre de la mystérieuse Mélyssa Faust. Le prix pour effacer son passé : entrer au service de l’organisation clandestine qu’elle dirige et devenir ainsi l’agent de terrain de la Cellule Fantôme. Le job est dans ses cordes, il consiste à sécuriser la récupération de technologies cachées et à neutraliser ceux qui voudraient en user à mauvais escient. Rien que Cuervo ne puisse gérer. Enfin, c’est du moins ce qu’il croit.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ACTION !

Dans un monde entré dans une dangereuse déliquescence technologique, un mercenaire est envoyé combattre une mystérieuse secte, recluse dans un ancien labo secret. De l’action, des explosions, et un scénario qui va droit au but, sans trop divaguer. Brut, mais fun.

CLAIR DE LUNE | Di Ciccone/Olivier, 48 p., 14.95 €

La forteresse de Tell Bashir est tombée aux mains des Francs, mais le Qādì ne veut pas baisser les bras. Il profite de la confusion créée par l’assaut des croisés pour s’enfuir avec ses hommes de confiance vers la grotte du Sang ; c’est là qu’il compte invoquer – comme ses pères l’ont déjà fait des années plus tôt – un djinn, une créature aux pouvoirs incommensurables capable de renverser le cours de la guerre. Nero est bien conscient des horreurs que ce rituel pourrait déclencher car il en porte encore les stigmates ; c’est précisément pour cette raison qu’il décide d’empêcher le Qādì de parvenir à ses fins

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : (ÇA) RONRONNE

Infernales croisades. Dans ces deux nouveaux actes, Nero et ses alliés, durables ou de circonstances, sont un peu plus confrontés aux djinns et à leur capacité à maîtriser les éléments et à raser une ville entière. C’est efficace, spectaculaire mais on s’endort un peu au moment du “à suivre”.

DUPUIS |“D’ombres et de murmures”, Cremona/Mammucari/Mammucari, 144 p., 23.50€

Quel lourd secret Émile, 78 ans, portait-il donc ? Pourquoi n’en a-t-il jamais parlé à sa voisine de palier, Martine, pourtant si proche de lui ? Autant de questions douloureuses qui ne laissent pas indifférents ses amis. Chacun tente de comprendre ce qui a bien pu se produire. Alors que la vie reprend lentement son cours, l’arrivée de Loïc et de Mickaël, qui s’installent dans l’appartement d’Émile, va soulever de nouvelles interrogations, au moment où le quartier est sur le point de tourner une page sur son passé…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ÉPATANT

Du haut de 21 étages, l’acte de désespoir d’un vieillard ne pardonne pas. La chute est VV prime comme quand on démolit un HLM. Et ça marque les voisins de gauche, de droite, d’en haut, d’en bas. Ça les soude aussi pour donner lieu à un album collégial épatant et magnifique.

ANKAMA | Saint-Dizier/Crosa, 96 p., 16.90€

Le cap du 54e album sera-t-il celui qui verra Léonard devenir un génie du mal ? Après tout, il voyage dans le temps, manie les armes à feu et possède une cohorte de robots… Que nenni ! Notre potentiel savant fou a décidé de se reprendre en main, et de se concentrer sur des inventions tout ce qu’il y a de plus tranquille, comme le futon ou le football féminin. Et le monde de respirer : une nouvelle fois, la seule victime de Léonard sera Basile, car le service de la science est à ce prix !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : (EN) FORME

Voilà trop longtemps que Léonard dispose de son disciple pour ses expériences. Il ne compte plus se laisser faire. Mais dire non au génie, c’est s’exposer à des ennuis. Des robots, du foot, des voyages dans l’espace-temps, Les gagmen Zidrou et Turk sont au meilleur de leur forme.

LE LOMBARD |“Debout, génie !”, Turk/Zidrou, 48 p., 11.95€

Arsène, 10 ans, est un peu différent des autres élèves qui fréquentent le conservatoire de musique chaque mercredi. Violoncelliste surdoué, doté d’une oreille musicale, Arsène a une voie toute tracée : la musique ou rien ! Oui mais voilà, Arsène est également muet, alors ce n’est pas toujours facile de se faire des amis… surtout lorsque l’on arrive dans un nouvel endroit ! C’est sans compter sur l’aide de Démétra, sa grande sœur, véritable tornade attachante, batteuse de folie et de Nina, sa nouvelle amie !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : CHARMANT

Un muet au conservatoire, voyez-vous ça ? Pourtant, avec son violoncelle, Arsène envoie du lourd, qu’importent les moqueries et les clichés, que les auteurs prennent un malin plaisir à déconstruire. Un début de série charmant et musical (avec QR Codes pour l’écouter). Vivement mercredi.

NATHAN | Morival/Clotka, 52 p., 13.95€