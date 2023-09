L’Engrange-Temps, "romansy" horlogère

Saut dans le passé

Elle a également doté ces personnages chatouilleux des aiguilles d’une langue qui leur est propre et de pouvoirs magiques. Les Engranges-Temps, par exemple, sont capables de nous emmener dans le passé. Officiellement, la pratique est interdite en Grahenne et les Horloges Prodigieuses ont été détruites. Mais quand Dimitri de Ferwell, le jumeau du Roi l’appâte en lui faisant miroiter une aventure unique, elle écoute sa curiosité longtemps réprimée. Ce qui devait être un saut de puce dans le temps va se transformer en aller simple vers une conspiration et un triangle amoureux.

Gémellité

Nobles intentions et duperies opportunistes vont se brouiller quand la jeune horlogère se retrouve, dans le passé, face à une fratrie royale désormais aussi jeune qu’elle. Depuis la naissance des jumeaux, une rumeur gonfle dans le Royaume au sujet de leur similarité qui ne peut être que la marque de la magie. Nell Pfeiffer s’amuse à l’envi de ces enveloppes semblables, abritant des êtres différents. "J’aime jouer de cette interrogation: est-ce qu’ils sont vraiment différents ou pas ? Sophie se pose la question aussi. Je voulais éviter la dualité, le yin et le yang." Une autre question centrale se dessine: est-on identique à celui que l’on a été et que l’on sera demain ?

Réécrire l’histoire

Dans son travail, l’autrice française, qui vit désormais au Canada, est totalement ouverte à l’impermanence. Plutôt du genre "architecte" (qui a un plan en tête dès le départ), elle n’hésite pas à faire passer un bulldozer de temps en temps et adore les phases de réécriture. Loin du mythe de l’écrivain isolé produisant des chapitres parfaits, touché par un rayon d’inspiration, elle met en avant travail et collaboration. Sur les réseaux sociaux elle passe du temps à échanger sur sa pratique (via son compte @lapartdesmots). "On a besoin des autres pour arriver à écrire une bonne histoire parce qu’ils vont avoir plein d’idées que nous n’avons pas eues et qu’elles peuvent être meilleures que les nôtres. J’ai appris beaucoup de choses en arrivant sur booksta et j’ai mis des mots sur des pratiques intuitives", explique celle qui estime également avoir eu une révélation stylistique en lisant La Passe-Miroir de Christelle Dabos.

La publication de la suite et fin de la duologie est prévue pour avril 2024.

Nell Pfeiffer, "L’Engrange-Temps", Hachette Romans, 380 p., 13 ans.