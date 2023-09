Lapérouse 64 ©Glénat

Il y a un peu plus de deux ans, Boris Beuzelin racontait, avec Dillon, la façon dont avait été retrouvée, en 1826, l’épave de l’Astrolabe, l’un des deux navires de la prestigieuse expédition scientifique française menée, de 1785 à 1788, par le comte de Lapérouse. Laurent-Fredéric Bollée et Marie-Agnès Le Roux nous offrent quelque part, aujourd’hui, la suite de l’histoire avec Lapérouse 64, un roman graphique construit autour de la mission mandatée en 1964 pour, cette fois, localiser le lieu du naufrage du second navire, la Boussole.

C’est que, plus de 180 ans plus tard, la disparition de l’expédition Lapérouse continuait alors de hanter la France : “La légende, sourit Laurent-Frédéric Bollée, dit que juste avant d’être guillotiné, Louis XVI a demandé à son bourreau : “A-t-on des nouvelles de Lapérouse ?” C’est dire si la disparition de cette expédition des Lumières avait mortifié le pays tout entier.”

Nous voilà donc en 1964, et au contact d’un certain François Guérin. Un lieutenant de vaisseau qui est aussi plongeur de combat. Autant dire un tueur, dans le langage des services secrets à la française. Bref, un homme qui se nourrit d’action, et rechigne à entreprendre cette mission archéologique un peu trop pépère à son goût.

C’est assez mal connaître, in fine, les latitudes sous lesquelles elle va se dérouler : sous ses airs paradisiaques, Vanikoro, située en pleine mer de Corail, est une île pour le moins inhospitalière : “Ce n’est pas pour rien, insiste Laurent-Frédéric Bollée, si c’est là que s’est terminé le voyage de Lapérouse. Même en 1964, les autorités françaises conseillaient de ne pas y aborder en raison du climat, des insectes et de la végétation, qui avaient tout du piège mortel…”

C’est en s’inspirant très largement, mais aussi assez librement, des souvenirs de bord du commandant chargé de la mission de 1964 (Brossard, ici devenu Durieux) que le duo Bollée-Le Roux a choisi d’évoquer cette drôle de mission, tissant habilement un parallèle entre son obstination à trouver la Boussole et celle de Lapérouse à mener à son terme, et en emmagasinant un maximum de savoirs, sa grande aventure scientifique : “C’est, ajoute Laurent-Frédéric Bollée, l’idée que nous avons voulu glisser : que 180 ans plus tard, la même situation, nourrie par une même passion dévorante, pouvait se reproduire. Qu’en allant au bout des choses, sans trop faire attention à ce qui se trouve autour, la vie de ses hommes par exemple, on s’expose parfois aux pires des dangers. Et que ces grands voyages deviennent alors des voyages sans retour.”