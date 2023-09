Les mots de l’éditeur

Lapérouse 64 ©Glénat

Paris. 1964. Le nageur de combat François Guérin est dépêché à l’autre bout du monde pour une opération “secret-défense” : retrouver l’épave perdue de La Boussole, le mythique vaisseau amiral de Lapérouse ! De nouvelles informations ont en effet été livrées aux autorités françaises, qui se mobilisent pour percer enfin le mystère de Vanikoro… François n’est pas attiré par cette légende “lapérousienne” mais le devoir l’appelle et il sait que le destin funeste de cette expédition n’a cessé d’obséder tous les pouvoirs français en place depuis près de deux siècles.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ÉPAVE

1964. Une mission française scientifique et militaire part pour Vanikoro avec pour mission et ambition d’enfin localiser l’épave de La Boussole, l’un des deux navires disparus dans la tragique expédition Lapérouse, en 1788. Pas très emballant pour Guérin, un homme d’action qui va toutefois se prendre au jeu. Un roman graphique qui choisit un biais intéressant pour reparler d’un événement maritime et historique majeur, et tisse un parallèle discret mais subtil entre Lapérouse et le commandant de cette mission de 1964. Passionnant.

GLÉNAT | Bollée/Le Roux/Bizzarri, 160 p., 22.50 €.

2. L’ombre des Lumières











Les mots de l’éditeur

L'ombre des lumières (T.1) ©Delcourt

Vice d’un homme, vice d’un ordre, vice d’une époque. Découverte dans les tiroirs secrets d’un secrétaire à cylindre, la correspondance du chevalier de Saint-Sauveur court sur tout le XVIIIe Siècle et dessine l’effarant portrait d’un malfaisant. En exposant les turpitudes de l’infâme libertin et la constance de ses infortunes, la publication de ces lettres participera, espérons-le, au triomphe de la Vertu.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ÉPISTOLAIRE

Ayroles (Les Indes Fourbes), nous sert une série épistolaire, qui a pour cadre les Lumières, et relate l’histoire d’un chevalier fripon, manipulateur et coupable de bien des méfaits, notamment à l’égard de ces dames. La construction est déconcertante, mais c’est divinement écrit.

DELCOURT | Guérineau/Ayroles, 72 p., 22.95 €.

3. Le fils de Pan











Les mots de l’éditeur

Le fils de Pan ©Sarbacane

Zoé, cadre supérieure d’une grosse entreprise italienne, “control freak” plus cartésienne que Descartes lui-même, ne comprend pas quelle mouche a piqué son vieux père qui, d’après ses journaux intimes, est parti en voyage avec un certain Eustis, un prétendu satyre déchu de la cour errante de Dionysos, le dieu de l’Ivresse… Mais le paternel n’a pas perdu la boule ; Eustis existe bel et bien, et il est perdu dans le monde des mortels, plus précisément dans un bois glacial où il s’ennuie à mourir en attendant que ses chers amis, endormis au fond d’un lac, se relèvent d’une ultime cuite.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : JOYEUX

Après Le dieu vagabond, Dori remet en scène Eustis, son satyre paumé chez les mortels, et désigné mentor (ou babysitter) du fils de Pan et Séléné par cette dernière. Une envolée lyrique, poétique et comique, joyeusement désordonnée, qui nous invite à nous poser un peu. Et ça fait du bien.

SARBACANE | Dori, 240 p., 28 €

4. Tous ensemble !











Les mots de l’éditeur

Tous ensemble ! ©Delcourt

Le Stade Brestois s’apprête à jouer la finale de la coupe de France… et à déposer le bilan. Mais Kevin, supporter n°1 du club a LA solution : persuadé d’être le cousin de Sylvester Stallone, il compte lui emprunter l’argent nécessaire au sauvetage du club ! Sa route va croiser celle de trois braqueurs Gilets jaunes, d’une libraire itinérante, d’une meute policière aux abois… et l’amener aux portes du Parc des Princes !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : POTACHE

Kevin, supporter simplet du Stade de Brest, se démène pour trouver les millions qui manquent à son club, menacé de faillite. Quitte à contacter son prétendu cousin… Sylvester Stallone. Quelques fulgurances, mais l’humour potache recherché tombe souvent à plat. Déception.

DELCOURT | Kris/Michalak/Laude, 104 p., 19.99 €

5. Nephilims (T.1)











Les mots de l’éditeur

Nephilims (T.1) ©Le Lombard

Arkansas, 1864. Tandis que résonnent les canons de la guerre de Sécession, un bataillon nordiste entièrement composé de soldats afro-américains se voit assigner une mission d’un genre un peu particulier : escorter une expédition scientifique au coeur des monts Ozark. Pour cela, ils devront survivre aux balles sudistes, aux attaques d' Amérindiens alliés aux confédérés et encaisser le racisme de leurs nouveaux “protégés”. Mais dans les entrailles ancestrales de ces montagnes, une menace nouvelle se réveille. De celle qui s’attaque à tous les hommes, sans distinction…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : MÉLANGE

1864: en pleine guerre de Sécession, et un peu pour les éloigner, des soldats nordistes afro-américains sont chargés d’escorter une mission archéologique qui veut retrouver la trace des Géants qui vécurent jadis dans les Monts Ozark. Du western mixé à de la SF. Et ça tient la route.

LE LOMBARD | Runberg/Dusa/S.Crety/J.Crety, 56 p., 15.95 €

6. Inoubliables











Les mots de l’éditeur

Inoubliables ©Dupuis

Chacun d’entre nous vit, a vécu ou vivra des moments inoubliables, ces petits ou grands points de bascule qui dessinent le destin d’un être humain. Ces moments émouvants, révoltants, dramatiques ou inattendus, mais toujours précieux et émouvants, Fabien Toulmé est allé les chercher pour nous. En Europe, en Amérique latine ou en Afrique, dans de nombreuses couches sociales et autant de tranches d’âge, il a récolté des témoignages universels. De l’enfant gobée par une secte à un récit d’exfiltration du Rwanda, en passant par une histoire d’amour incroyablement compliquée ou le destin judiciaire surprenant d’un jeune de cité dunkerquoise, ces rencontres vous interpelleront, vous parleront.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : CONCEPT

Toulmé (Les deux vies de Baudouin) lance une série où des témoins racontent l’événement le plus marquant de leur vie. Marquant, pas marrant. Du coup, c’est pas drôle, ça tourne beaucoup autour de religion et de prison. Mais le concept est intéressant, et sort des sentiers battus.

DUPUIS | Toulmé, 128 p., 23 €

7. Chasseur d’Invader











Les mots de l’éditeur

Chasseur d'invader ©Casterman

Depuis la fin des années 1990, Invader, artiste célèbre pour ses mosaïques “Space Invaders”, a commencé à envahir le monde entier avec ses créations. Vingt ans plus tard, Nicolas Kéramidas, auteur de bande dessinée, a découvert qu’il pouvait utiliser une application pour traquer et collectionner ces célèbres Space Invaders dans le monde entier, de Grenoble à la Station spatiale internationale.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : MOSAÏQUE

Sans forcément les avoir identifiés, vous les avez déjà croisés, ces petites mosaïques aliens disséminées dans le monde et qu’on cherche armé d’un smartphone. Pour raconter un pan de sa vie, on a déjà connu Nicolas Keramidas plus inspiré et grand public.

CASTERMAN | Keramidas, 318p., 28€

8. Le Grand Rouge











Les mots de l’éditeur

Le Grand Rouge ©Dupuis

Ivan, criminel recherché pour un petit délit, s’apprête à finir ses jours en prison. Il est victime d’une vengeance aveugle qui l’a amené à commettre de nombreux forfaits. Mensonge, trahison, vols. Il doit à présent payer pour ses crimes. Ivan, naufragé sur une île étrange, semble résigné à ne jamais la quitter. Il se familiarise avec une faune et une flore extraordinaire d’où le danger peut surgir à tout moment. Humble et fataliste, il survit difficilement dans une nature pourtant nourricière. Entrelacée dans ces deux récits, on découvre une légende : le Grand Rouge.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : FABLE

12 ans après une première sortie chez Manoloscantis, ce récit mâtiné d’aventure est réédité par Dupuis. On y suit Ivan, brigand jeté sur une île où vivent d’immenses créatures dirait-on connectées avec la nature. Une fable écolo au dessin anguleux et à la morale un peu tarte à la crème.

DUPUIS | Wouzit, 160 p., 21.95 €

9. Ivo a mis les voiles











Les mots de l’éditeur

Ivo a mis les voiles ©Sarbacane

Début des années 1990. Un quinquagénaire, qui porte sur son visage brun les stigmates d’une vie sans concession, gare sa vieille coccinelle sur le bord d’une route poussiéreuse. Il pousse la porte d’un bar miteux et commande une cachaça. On entend à peine ce qu’il dit : Ivo, mécanicien de métier, fumeur invétéré et alcoolique, souffre d’un cancer de la gorge. Mais son plus grand vice, c’est la route : sa vie durant, il n’a jamais pu se poser, toujours en perpétuel mouvement. Que quitte-il ? Où va-t-il ? Cette fois plus que toutes les autres, seul Ivo le sait. Quand Pedro, un jeune Carioca, beau garçon taiseux, apprend la mort d’Ivo, il se lance sur la trace de son dernier périple, sur les routes du Nordeste.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : IMPRÉVU

De Rio à Belèm. Pedro est à la poursuite d’un cher disparu, sans laisser de traces. Mais quelques indices créent un road-trip imprévu, semé de rencontres. De quoi faire le sel et le suspense de ce voyage graphique qui le bon goût de prendre son temps sans jamais oublier d’embarquer le lecteur.

SARBACANE | Pinheiro, 156p., 26€

10. Le garage de Gégé











Les mots de l’éditeur

Le garage de Gégé ©Gallimard

À Saint-Saturnin, Gégé a installé son garage à la place de l’ancienne station-service. Mais il semblerait que, dans son atelier, on n’y fasse pas que réparer des voitures : entre les “piliers de garage”, les véhicules qui sillonnent la région en douce et les voix inconnues qui sortent des murs… c’est Annie, la coiffeuse de la rue Carnot, qui flaire l’embrouille ! Une nouvelle intrigue explosive et rondement menée dans le petit monde de Saint-Saturnin.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : SURRANÉ

Après Le bistrot d’Émile et Tiff’Annie, au tour du Garage de Gégé de retenir l’attention de Saint-Saturnin, où les combines du mécano ont du plomb dans l’aile depuis que la coiffeuse y laisse traîner ses oreilles. Un voyage temporel dans une France surranée, drôle à défaut d’être original.

GALLIMARD | Heitz, 104 p., 14 €

11. Molang (T.3)











Les mots de l’éditeur

Molang (T.3) ©Dupuis

Personnage unique au style inimitable, Molang est la gentillesse personnifiée. Il traverse la vie avec positivité et bienveillance. Piu Piu, son meilleur ami et acolyte de toujours, a parfois besoin d’un coup de pouce pour voir le bon côté des choses. Ensemble, ils partagent un quotidien teinté de gentillesse et de bonne humeur.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ADORABLE

Smiley d’une messagerie devenu phénomène, Molang est tout mignon, tout craquant, muet et pourtant très éloquent dans l’imaginaire des lecteurs du premier âge. Ici, trois nouvelles histoires toutes saisons, pleine de bons sentiments et de sensations. Adorable.

DUPUIS | Goroglin, 32p., 10,50€