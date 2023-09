Ce que nous devons au Journal Tintin

Un numéro exceptionnel de 400 pages, auquel ont contribué plus de 80 auteurs. © DARGAUD-LOMBARD SA / TINTIN IMAGINATIO / 2023

1. Une maison d’édition

L’anniversaire du Journal Tintin, c’est aussi celui du Lombard. Une maison d’édition fondée en 1946 par Raymond Leblanc, pour assurer sa vente dans les kiosques, puis pour publier des albums de bande dessinée des séries parues dans ses pages. Une maison qui a su se relever de la fin du Journal Tintin, et fait aujourd’hui partie, au même titre que Dupuis et Dargaud, du groupe médiatique Média Participations.

2. La ligne claire

La ligne claire, c’est un style graphique qui doit tout à Hergé, lequel assura durant de nombreuses années la direction artistique du Journal Tintin, y formant des disciples qui le cultiveront : parmi eux, on retrouve bien sûr Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jacques Martin (Alix) et Jean Graton (Michel Vaillant). “Ça a été dur, parfois, pour eux, de se conformer aux diktats d’Hergé, mais ça a permis de dégager un style unique”, estime Thierry Bellefroid, le commissaire de l’exposition Le Lombard – Une affaire de famille.

3. Une BD plus adulte

Quand le Journal Tintin déboule, il propose des aventures pour les plus jeunes, mais aussi des séries au ton plus adulte, qui feront entrer le 9eart dans une nouvelle dimension : “Avant, insiste Gauthier Van Van Meerbeeck, l’actuel directeur éditorial du Lombard, la BD était réservée aux enfants. Mais avec Tintin, toute la famille pouvait s’y retrouver.”

4. Une influence européenne

Longtemps, les petits Belges ont dû se contenter de comics américains comme seules lectures. Avec Spirou, le Journal Tintin a inversé la perspective et développé une culture qui a pesé sur les générations suivantes : “Le Journal Tintin aura été une matrice incroyable pour la BD européenne, tous genres confondus, insite Thierry Bellefroid. Même Pilote, qui a ensuite déplacé le curseur vers Paris, était composé des ‘‘enfants’’ de Tintin.”

5. Le génie de Greg

Le Journal Tintin, c’est d’abord, bien sûr, la figure tutélaire d’Hergé. Mais l’hebdomadaire a été nourri par le génie d’autres auteurs majeurs, à l’instar de Greg, créateur de Comanche et Bernard Prince, qui y officia comme rédacteur en chef près de 10 ans, entre 1965 et 1974. “Il a fait entrer le journal dans une nouvelle époque”, rappelle Gauthier Van Meerbeeck.

Un anniversaire, trois événements

Une expo au CBBD

Le Lombard – Une affaire de famille, ça débute ce samedi au Centre Belge de la Bande Dessinée (Bruxelles). Une expo conçue par Thierry Bellefroid et son équipe comme un… showroom, complète et inventive. Un must.

La roi Philippe a visité l'exposition consacrée au Lombard et au "Journal Tintin" ce vendredi après-midi. ©DLE

Un numéro spécial 77 ans

Plus de 80 auteurs ont participé à ce numéro spécial, où l’on retrouve 300 pages d’histoires originales, entre hommages et clins d’œil. Une édition augmentée d’articles venus raconter l’histoire du Journal Tintin.

Le tome 2 de la “Grande Aventure du Journal Tintin”

Sept ans après un premier volet, Le Lombard et les éditions Moulinsart en sortent un second, axé sur la version française de l’hebdo. Massif (776 pages).