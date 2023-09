Spirou et la gorgone bleue ©Dupuis

C’est un mariage improbable : celui de Daniel Henrotin, alias Dany, un auteur connu pour les formes généreuses de ses héroïnes (et leur goût pour la bagatelle), et de Spirou, le boy-scout des éditions Dupuis, objet de nombreuses réinterprétations depuis que la maison marcinelloise a lancé, en 2006, une collection de spin-off à la qualité forcément variable.

Spirou et la gorgone bleue est pourtant l’un des événements de la rentrée BD de ce mois de septembre. Un album cocasse et enlevé, qui concrétise quasiment huit ans de travail… et pas mal de stress pour le dessinateur installé à Liernu, en région namuroise : “Quand Sergio Honorez, directeur éditorial chez Dupuis, m’a proposé la chose, je n’ai pas pu refuser : Spirou, et plus encore le Spirou de Franquin, est précisément la série qui m’a donné envie de faire de la BD. Mais j’ai aussi eu très peur de ne pas être à la hauteur.”

Heureusement pour lui, Dany, qui sait les clichés qui courent sur sa pourtant longue carrière (il vient de fêter ses 80 ans), s’est trouvé, avec Yann, un compagnon de jeu idéal, qui a su tricoter pour lui un scénario bourré d’imagination, dans lequel le célèbre groom part, avec Fantasio, en lutte pour la sauvegarde de la planète, et à la rencontre du “septième continent”, ce monstre de plastique qui pollue le Pacifique Nord.

Spirou et la gorgone bleue (2023) ©Dupuis

Ils y luttent contre un groupuscule écologiste féministe et en l’occurrence entièrement féminin, baptisé “les gorgones bleues” et qui a enlevé l’égérie d’une chaîne de fast-food par ailleurs fiancée au plus vil pollueur de la planète, le bien nommé Simon Santo. Elles n’y ont pas forcément le beau rôle. Parce que si le but de l’album n’était pas de délivrer un message politique, Dany et Yann ne voulaient pas, non plus, la jouer démago : “Bien sûr que l’écologie est un combat important”, insiste Dany, qui a des enfants, des petits-enfants “et même deux arrière-petits-enfants” et entend aider à “préserver la planète pour eux”, loin du discours de certains “boomers” en mode Ponce Pilate. “Mais, nuance-t-il toutefois, il faut se méfier, aussi, des gens qui prennent de mauvaises décisions pour de bonnes raisons : l’éco-terrorisme évoqué dans cet album existe. Et même si le but est, ici, d’abord de faire rire, on voulait aussi dire, très modestement, que la violence ne permet jamais de résoudre le moindre problème.”

Les sensitive readers sont passés par là

Le sujet, actuel, est aussi très sensible. Pour preuve : après un premier jet, le scénario a été amendé plusieurs fois après être passé entre les mains des “sensitive readers” embauchés par les éditions Dupuis. Des “censeurs” qui ont voulu empêcher le récit d’être, à sa sortie ce vendredi, l’objet d’attaques émanant de véritables groupuscules toujours prêts à dégainer sur, par exemple, les réseaux sociaux. C’est ainsi que le Viagnac, un produit miracle destiné aux hommes en mal de virilité imaginé par l’inévitable Comte de Champignac, est devenu, après relecture, le Boostignac : “Parfois, leurs remarques étaient judicieuses et à d’autres moments, elles dénotaient simplement d’un manque de connaissance de l’univers de Spirou. C’est triste, mais on doit tenir compte de ça, aujourd’hui”, soupire Dany, qui dédicacera ce vendredi puis ce week-end au Comic Strip Festival.