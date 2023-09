Les mots de l’éditeur

Ceux qui me touchent ©Grand Angle

Élisa est née il y a 5 ans déjà… Un soir, parce qu’il n’y a pas de livres de contes à disposition pour l’endormir, Fabien invente, avec elle, une histoire fantastique. Les jours suivants, des événements fortuits le renvoient à l’aventure qu’ils ont créée. Bien que conscient que ce ne sont que des coïncidences, il y voit le signe qu’il doit changer de vie…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : RENONCEMENTS

Un album introspectif, qui questionne nos propres renoncements, et interroge le monde sur la violence qui le caractérise. Avec, en prime et pour respirer un peu, une petite dose de poésie. Un des très beaux romans graphiques de cette rentrée.

GRAND ANGLE | Bonneau/Marie, 224 p., 24.90 €

Les mots de l’éditeur

A l'école des lettres ©Dargaud

Dans une dimension parallèle, tous les plus grands auteurs de la littérature sont enfants et doivent aller apprendre leur métier à l’école des Lettres.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ZÉRO

Hugo, Sand, Zola ou Colette sont devant un tableau… qui tombe à l’eau. Par des saynètes “mignonnes” en BD, les géants de la littérature retrouvent les bancs de l’école, vulgarisés et racontés par des anecdotes. Avec des textes pour aller plus loin. Le volet BD n’a aucun intérêt. Zéro pointé.

DARGAUD (Mâtin) | PoPésie/Robert, 144 p., 19 €

Les mots de l’éditeur

Les exilés de Mosseheim ©Dupuis

De nos jours en France, Christophe Murrat et sa famille sont originaires de Mulhouse. Deux semaines auparavant, ces citoyens français étaient concentrés sur leur quotidien et une vie sans histoire. Depuis, tout cela a disparu. Ils ont tout perdu. Un groupe islamiste inconnu jusqu’à présent a revendiqué un attentat-suicide sur la centrale de Mosseheim, en Alsace, provoquant une catastrophe nucléaire majeure et faisant basculer cinq millions d’Européens dans le cauchemar.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : DÉMAGO

Un accident nucléaire a poussé à l’exil 5 millions d’Européens, dont pas mal de Français. Un récit fictionnel aux accents réels, à travers lequel Runberg et Truc inversent la logique de l’exil. C’est un peu démago, mais la démonstration fonctionne.

DUPUIS | Runberg/Truc/Carette, 88 p., 21.95 €

Les mots de l’éditeur

Jim ©Rue de Sèvres

“L’heure de la promenade était là et je ne le voyais pas. Il devait m’attendre quelque part… ”. En dessinant Jim, son chien récemment disparu, François Schuiten a trouvé une nouvelle fois dans l’art de la bande dessinée le moyen de combler le vide intérieur et d’honorer ce qui lui est cher.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ÉPOUSTOUFLANT

Ça ressemble à un agenda, mais déjà rempli, en beauté et en émotions. À la mort de Jim, son chien (le flat-coated retriever qui l’accompagnait partout), le grand François Schuiten a fait son deuil par l’art et les souvenirs. En résulte un album miraculeux, époustouflant. Ode à la vie qui mouille les yeux.

RUE DE SÈVRES | Schuiten, 128 p., 16 €

Les mots de l’éditeur

Des maux à dire ©Sarbacane

L’enfance est le règne de l’imagination… Mais pas toujours un conte de fées. Pour Vera, malgré les monstres et les sorcières sortis tout droit de la tête de sa mère, atteinte de démona, le happy end tarde à venir. Elle se souvient…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : VISCÉRAL

Béa Lima exorcise les problèmes de famille sur papier. Comme un enfant, en se répandant (styles différents, collages, broderie) de manière non-uniforme mais tellement sensée. Un regard neuf, viscéral sur la thématique de la santé mentale, du glissement vers le vide à la suite d’un drame.

SARBACANE | Lema, 184 p., 25 €

Les mots de l’éditeur

Webster & Jones ©Dargaud

1956, quelque part au-dessus de la forêt amazonienne. Un petit avion de reconnaissance survole l’épaisse végétation et semble avoir trouvé ce qu’il était venu chercher quand, soudainement, le voilà abattu… À son bord, deux inspecteurs américains prenaient des clichés d’une importance capitale. Trois mois plus tard, après des recherches infructueuses, les États-Unis dépêchent sur place un commando plutôt étonnant pour enquêter sur cette étrange disparition.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : SAVOUREUX

Interro surprise ! Qui a marché sur la Lune ? Les nazis évidemment. Avec les bolcheviques, les Amerloques et des robots en chasse-patate. Voilà une odyssée de l’espace, hyper-poilante et chargée d’adrénaline qui révèle le style singulier, qui claque, de Laurent Zimny. Improbable et savoureux.

DARGAUD | Lainé/Limny, 104 p., 21,50 €

Les mots de l’éditeur

La volière aux souvenirs ©Jungle

Depuis toute petite, Fantine raconte ses souvenirs, heureux comme malheureux, sur des feuilles de papier. C’est sa façon à elle de se sentir bien, car les larmes ne lui viennent jamais, qu’elles soient de tristesse ou de joie. Mais ses écrits prennent de plus en plus de place et elle ne veut pas les ranger dans un classeur : ce serait trop triste, trop banal. Un jour, elle a l’idée d’en faire de beaux oiseaux de papier, et c’est ainsi qu’une magnifique volière aux souvenirs se crée au fil des ans…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : TOUCHANT

Même dans le cercle familial le plus restreint, se dire qu’on s’aime n’est pas toujours évident. Et sauver la chair de sa chair de l’irrémédiable noyade ? Avec l’origami pour faire se (re) trouver 3 générations de femmes, les autrices touchent droit au cœur, sans pathos.

JUNGLE | Jacqmin/Weishar-Giuliani, 88 p., 16,95 €

Les mots de l’éditeur

Game Over 22 ©Dupuis

Le principe du jeu vidéo de Game Over ? Un petit barbare (pas toujours super adroit, il est vrai…) doit sauver une princesse (pas toujours super maline, avouons-le…). À partir de ce postulat limpide, Midam le génie du gag et toute sa team orchestrent des situations toujours plus loufoques et inattendues !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : DÉCAPANT

Le petit barbare, sans qu’on ne voie sa mèche est l’un des concurrents de Titeuf. En toute amitié et en s’évadant de la réalité, lui. Sous le signe du gore, la bande à Midam mène à la baguette magique ce jeu vidéo sans fin. L’imagination et la créativité sont toujours décapantes, tronçonnantes.

DUPUIS |“Road Tripes”, Midam/Adam/Patelin, 48 p., 12,50 €

Les mots de l’éditeur

Jeanne Chauvin ©Marabulles

Jeune femme brillante et déterminée, Jeanne Chauvin prête serment en 1900. Elle est la première avocate à plaider en France, en 1901. Ses combats et son engagement en faveur de l’émancipation féminine n’ont jamais failli.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : COMBAT

Le parcours de la première avocate à plaider en France est un vrai feuilleton judiciaire et politique de la fin des années 1800. Sacrée page d’histoire que ce combat, contre les pressions et les moqueries, face au patriarcat, d’un bout de femme pour exaucer son vœu et celui de tant de femmes pour plus d’égalité.

MARABULLES | Chaney/Amrani, 176 p., 23,95 €

Les mots de l’éditeur

Billie Bang Bang 2 ©Le Lombard

La vie craint toujours autant mais Billie peut désormais compter sur le soutien actif de Marto, son meilleur et monstrueux ami. Bon, évidemment, les relous de l’école crient au harcèlement et les adultes à l’ami imaginaire. Mais ce n’est quand même pas une simple psy scolaire qui va faire peur à Billie !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : PUISSANT

Youpie, c’est la rentrée… Billie risque encore de se faire harceler ! Mais, depuis qu’elle s’est acoquinée à un imprévisible monstre, elle pèse dans le “game”. Une deuxième salve de gags encore plus puissante que la première, d’une liberté irrésistible.

LE LOMBARD | Baker/Rojzman, 56 p., 9,45 €

Les mots de l’éditeur

La nuit de la goule ©Delcourt

Un passionné enquête sur un ancien studio de cinéma qui aurait brûlé et finit par tomber sur ce projet. Il remonte la piste du réalisateur, qui vit reclus dans une maison de retraite. Selon lui, une goule hanterait son hospice, et la découverte d’une vieille bobine de La Nuit de la Goule risque bien de réveiller la bête, que le film soi-disant disparu avait détruite.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ATTENDU

Vous sursautez souvent en lisant une BD ? Ici, il y a de quoi et tout est réuni pour croire dur comme… peur que vous tenez là un livre maudit. D’une histoire de guerre à un film perdu, les auteurs partent en quête du seul monstre originel. Arf, ça fiche les jetons, mais c’est un peu attendu.

DELCOURT | Snyder/Francavilla, 168 p., 17,95 €

Les mots de l’éditeur

Bleu à la lumière du jour ©Dargaud

Une époque indéterminée qui ressemble au Moyen Âge… Un château lentement rongé par la nature… Entre jalousies larvées et rancœurs familiales, les femmes attendent le retour des hommes, partis à la chasse. Elles attendent surtout un sacrifice rituel. Le sacrifice de Matilde, auquel sa sœur Teresa tente la faire échapper.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : IMPRESSIONNANT

Une histoire de château, de forêt magique comme vous n’en avez jamais vu. Magnétique et effroyable, malade. Avec ses personnages sans yeux et une patte très personnelle, Borja Gonzalez n’en finit plus d’impressionner. À lire, à vivre plusieurs fois.

DARGAUD | Gonzalez/Vasserot, 184 p., 21,50 €

Les mots de l’éditeur

Les ombres de Maui ©Gallimard

Loren vit avec son père dans une maison de rêve, à Maui, Hawaï. Élève brillant, il est inscrit dans l’établissement le plus huppé de l’île. Mais, alors que le lycée touche à sa fin, il constate avec amertume que son meilleur ami, Shane, le délaisse pour de nouvelles fréquentations. La crainte de se retrouver à l’écart l’entraîne bientôt sur une mauvaise pente… entre initiation à la drogue et petite délinquance.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : TROUBLANT

Hawaii, loin de l’actualité suffocante. Kikuo Johnson nous fait connaître une autre facette de l’État paradisiaque. Plus nocturne. Car, quand on est ado, en proie au feu intérieur, qu’on vient de débarquer, on peut vite déraper. En noir et blanc initiatique, nous voilà touristes inédits, happés, troublés.

GALLIMARD | Johnson, 148 p., 20 €

Les mots de l’éditeur

Sur le bout des doigts ©Ankama

Colin Atthar est un jeune auteur qui confond la réalité et la bande dessinée. Accompagné de son démon intérieur, un chat dandy à la langue bien pendue, il jongle de souvenirs en souvenirs pour dessiner son portrait, celui d’un homme aux multiples facettes.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : AMUSANT

Colin, 24 ans, est dans sa bulle, confondant BD et vie réelle. Pour sortir des cases dans cette odyssée intérieure mouvementée, il est aidé par un démon chat, sans filtre. Quelque chose cloche-t-il chez Colin… ou dans notre société ? Une première œuvre aussi amusante que profonde et émouvante.

ANKAMA | Atthar, 136 p., 18,90 €

Les mots de l’éditeur

Comme un oiseau dans un bocal ©Delcourt

On parle beaucoup des enfants précoces, mais que deviennent-ils une fois adultes ? Birdo, brillant chef de restaurant, discret et solitaire, sait qu’il est surdoué depuis tout petit. Raya, prise dans une vie qu’elle sabote inconsciemment, cherche des réponses dans son diagnostic tout récent de “Haut Potentiel Intellectuel”. En confrontant leurs expériences, ces deux êtres singuliers vont repenser leur rapport à la douance.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : VULGARISATION

HP. Le mot fait sourire. Mais aussi peur à ceux qui en souffrent. Lou Lubie brosse le portrait de deux d’entre eux, mêlant l’intime et un gros boulot de vulgarisation. On comprend mal pourquoi ils sont représentés sous forme d’animaux, mais l’ensemble se veut complet.

DELCOURT | Lou Lubie, 184 p., 21.90 €

Les mots de l’éditeur

Les boules ©6 pieds sous terre

Après le décès d’Henri, leur ami d’enfance, Anne et Fred découvrent le scénario dont il parlait tant. Une histoire mal écrite, frôlant la série Z et flirtant avec du porno ringard. Les deux protagonistes décident malgré tout, en mémoire de leur ami défunt, de tourner le nanar. Ce sera “Les aventures d’Adrix le Destructeur, l’Empereur des 9 Galaxies. ”

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : BAZAR

Lorsque leur pote meurt, Anne et Fred essaient d’adapter au cinéma un scénario qu’il peaufinait depuis longtemps. Mais le script mêle SF et… porno. De quoi mettre le bazar dans le couple de Fred. Et nous arracher quelques rires et larmes, malgré une entame brouillonne.

6 PIEDS SOUS TERRE | Breda, 96 p., 16 €

Les mots de l’éditeur

Vikings dans la brume 2 ©Dargaud

Le chef Arnulf et son “armée” de Vikings poursuivent leur raid dans des contrées froides et glacées en quête de butin, mais en pure perte ! Dernière chance avant leur retour, un petit village nommé Troulabbé, habité par des Chrétiens qui comptent bien leur résister…. Avant d’autres raids, plus au sud, de mondes inconnus !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : LÉGER

C’est le retour des pieds nickelés vikings. Et de strips qui moquent leur goût du sang. Flanqués d’un évêque pour qui nul ne veut payer de rançon, ils s’offrent même une incursion en terre arabe. De l’humour léger, sans prise de tête, et un poil (de barbe) répétitif.

DARGAUD |“Valhalla Akbar”, Lupano/Ozahar, 64 p., 14 €.