"Les petits bonheurs de Charlie Blossom: Des nœuds dans les cheveux" (****)

L’été touche à sa fin et le dernier jour des vacances a toujours un goût un peu différent. Mais Charlie Blossom est bien décidée à en profiter comme si c’était le premier. Elle mettra à profit chaque instant pour s’imprégner des odeurs, de la sensation fraîche du vent dans ses cheveux libres et de ce temps suspendu qu’on aimerait tellement faire durer.

Un album pour se souvenir des petits plaisirs de l’été et des vacances. Un livre tendre qui fera remonter les souvenirs des plus petits mais des grands aussi. De quoi garder encore un peu en mémoire le goût si spécial de l’été.

Camille Osscini et Julien Arnal, "Les petits bonheurs de Charlie Blossom: Des nœuds dans les cheveux", Glénat Jeunesse, 5 ans.

"Un dimanche sous la pluie" (****)

Ce dimanche-là, il faisait tout gris. Dehors, on ne voyait pas au bout du jardin tant il y avait de la pluie. Les oiseaux se planquaient et les écureuils cherchaient un abri. Bizarrement, quand l’automne est là et que la grisaille n’a pas envie de décamper, les journées semblent bien plus longues et l’ennui s’étire à n’en plus finir. C’est du moins l’impression qu’ont Louise, Clovis et Marius qui cherchent à s’occuper.

Une ode aux dimanches pluvieux, rehaussée des doux dessins d’Agathe Bray-Bourret. Parfait si on veut oublier le soleil et se mettre dans l’ambiance automnale.

Madeleine Allard et Agathe Bray-Bourret, "Un dimanche sous la pluie", éditions Québec Amérique, 3 ans, sortie le 12/09.

"Fin d’été" (****)

Cet album doux comme une soirée d’été réussit à capter la simplicité et l’importance de certains petits moments. Une petite fille passe son dernier jour en vacances avec son papa et sa maman. À peine le temps d’un dernier au revoir aux voisins et c’est déjà la route du retour. Sauf si…

Des instants qui semblent anodins mais qui peuvent aussi représenter beaucoup dans la tête d’un enfant. Le tout retranscrit à travers la beauté naïve des aquarelles de Clarisse Lochmann.

Un bel album sorti l’année dernière mais toujours d’actualité.

Stéphanie Demasse-Pottier et Clarisse Lochmann, "Fin d’été", L’étagère du bas, 4 ans.

"La vie commence en sixième – Tome 1: Catarina" (***)

Pour Catarina, cette rentrée est synonyme de changements: d’abord il y a eu l’arrivée de son petit frère, Jonas ; ensuite l’entrée en sixième (l’équivalent de notre première secondaire) et puis la rencontre avec Azamat, le nouveau qui lui donne des papillons dans le ventre.

Avec Idrissa, Ninon, Pablo et Esther, ils forment la "Bande des thons", un groupe plein de personnalités et très attachant. Un chouette roman bourré d’humour qui en annonce d’autres tout aussi savoureux. De quoi faire passer la pilule de la rentrée.

Alice Butaud, "La vie commence en sixième – Tome 1: Catarina", Gallimard Jeunesse, 10 ans.

"La cour d’école: aujourd’hui, trop cool !" (***)

Dans la cour de récré de cette école, il y a une marelle, un toboggan, un panneau de basket et beaucoup d’enfants. Parmi eux, Gilberte, Paupiette, Tomato, Saucisse, Boulgour, Rhino, Clémentine et Bigorneau. Autant de personnalités différentes qui chacune s’exprime avec fantaisie. D’autant qu’aujourd’hui, Gilberte a un truc trop cool à montrer à ses copains…

C’est fun, coloré et vivant comme une classe de maternelle.

Vincent Cuvellier et Noémie Favart, "La cour d’école: aujourd’hui, trop cool !", Gallimard Jeunesse, 3 ans.

"Du fond de la classe" (****)

C’est amusant comme dans toutes les classes, il y a toujours un ou deux élèves qui usent le fond de leurs jeans au fond de la salle. On pense toujours qu’ils n’aiment pas l’école et qu’ils s’y ennuient mais la vérité est peut-être ailleurs ?

Car cette fois, celui-du-fond-de-la-classe pourrait bien changer les choses parce qu’au premier rang, il y a Jessica, une nouvelle élève…

Une histoire pleine de poésie et de tendresse qui a le bon goût de rendre à ces enfants toute l’attention qu’ils méritent.

Sébastien Joanniez, "Du fond de la classe", L’étagère du bas, 7 ans.

"Norbert, le mauvais copain" (***)

Norbert à une très bonne amie. C’est Mireille, un arbre. Mais le jour où un autre arrive dans le coin, Norbert perd les pédales et craint de perdre l’amitié de Mireille. Alors il sort les grands moyens pour se débarrasser du nouvel intrus…

Un duo d’amis pas comme les autres pour parler de la jalousie, de la confiance en soi, du bien-être des copains et de l’équilibre en amitié.

Ryan T. Higgins, "Norbert, le mauvais copain", Albin Michel Jeunesse, 3 ans.