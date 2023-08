Jusqu’à ce qu’il rencontre d’autres dragons, des ados comme lui, plus normaux qu’il n’y paraît. Ils vont se reconnaître, et apprendre qu’on est plus forts ensemble. Et surtout que l’amour, quel qu’il soit, est la réponse à tout.

Au départ de ce troisième roman de l’animateur de Hep Taxi en télé et d’ Entrez sans frapper sur La Première, il y a des statistiques interpellantes. "Un tiers de 12-18 ans déclarent avoir des troubles anxieux. Un sur dix a déjà pensé à se suicider. Ca veut dire que sur une classe de 30 ados, trois ont déjà eu envie de mourir. C’est effrayant ! Et depuis le covid, les tentatives de suicide ont augmenté de 50% chez les filles, les automutilations aussi…" Alors, dit-il, c’était une urgence absolue de parler de la santé mentale des ados.

C’est une fiction et en même temps, le héros a le même prénom que vous. Vous n’avez pas peur qu’on vous psychanalyse ?

(sourire) Ce n’est pas ma vie. Que les gens puissent le croire, je n’en ai rien à faire. Il n’y a aucune honte à parler de santé mentale, il n’y a rien de honteux à craquer, rien de honteux à dire qu’on a besoin des autres.

Et Colette ?

C’est le prénom de ma femme. J’avais envie de donner son prénom à la personne dont il tombe amoureux parce que j’avais envie de raconter dans une scène le moment où je suis tombé amoureux d’elle il y a 27 ans.

Mais pourquoi c’était le moment ?

Le covid a empiré les choses. Il a coupé les jeunes du monde dans un moment où ils avaient un besoin vital des autres. Les dégâts sont immenses et très mal évalués.

On ne peut reprendre vie qu’avec les autres. On entend souvent "prends soin de toi", je n’y crois pas. Il n’y a que l’échange qui guérit. On devrait plutôt dire "qu’est-ce qu’on peut s’apporter l’un l’autre ?"

Vous avez passé du temps dans un centre pour ados, racontez-nous.

Je voulais raconter une histoire d’amour entre ados. Je savais dans les grandes lignes ce que je voulais raconter. Mais je devais rencontrer des encadrants, des enfants… les entendre pour essayer de comprendre pourquoi ils vont si mal et raconter leur quotidien.

Ca a été facile de se faire accepter ?

Non… Je me suis présenté, j’ai expliqué ce que j’écrivais un roman. J’ai dit que je serais là et qu’ils pouvaient venir me voir. Je suis resté trois jours seul à ma table. Ils me disaient bonjour mais aucun ne s’est assis. Et puis dès qu’un a osé venir me parler, ils sont tous venus.

Qu’est-ce qu’ils ont en commun ?

Ils sont très différents. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sont là, ils souffrent tous.

Comment on rentre de journées comme ça ?

En pleurant ! Il y avait des jours très joyeux aussi, mais je rentrais toujours bouleversé. J’ai été soufflé de leur honnêteté, je me demandais mais comment c’est possible d’être si jeune et d’avoir traversé tant de choses…

Ils ont lu le livre ?

J’ai envoyé le manuscrit au psychiatre du centre avant que ça parte à l’impression. C’est une fiction, je suis libre d’écrire ce que je veux, mais je ne voulais pas raconter de bêtises. Et surtout, c’était important de donner une image juste de ce qu’il s’y passe. C’est mon métier de journaliste qui ressort.

