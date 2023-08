Notre sélection de livres de l’été 4/7 : un été de romance et d’aventures

Notre sélection de livres de l’été 3/7 : des romans pour dévorer l’été

Notre sélection de livres de l’été 2/7: un été pour s’amuser

Notre sélection de livres de l’été 1/7: des polars et des thrillers

Les Cabossés et la correspondante (***)

On avait découvert Jesse, Alice, Manuel, et Arthur dans un premier tome de leurs aventures estivales à Valras-Plage, il y a deux ans.

L’année dernière, l’auteure Jo Witek sortait un deuxième tom tout aussi savoureux ; elle poursuit sur sa lancée avec ce troisième tome et y intègre un nouveau personnage: Kelly Newton, correspondante anglaise d’Alice. Un atout ? Pas vraiment: ultra-connectée, Kelly va venir mettre un gros bazar dans ce groupe pourtant soudé…

La dynamique de clan fonctionne toujours à merveille et ces "outcast" font toujours autant rigoler.

Jo Witek et Walter Glassof (ill.), "Le clan des Cabossées: do you speak english ?", Actes Sud Jeunesse, 138 p., 9 ans.

Près de l’étang, il y a de la vie (***)

Après Edmond de Garenne, voici le carnet de Marie-Louise la grenouille. Passionnée de dessin et de photographie, cette dernière a posé son chevalet au bord de l’étang où elle vit et dévoile les mille beautés de la nature qui l’entoure.

Une approche très originale qui alterne aquarelles, dessins, photographies pour décrire avec humour cette nature luxuriante et proche de nous.

Thierry Dedieu, "Carnet de voyage autour de mon étang", Seuil Jeunesse, 5 ans.

Redevenir un enfant (***)

Une maîtresse d’école, c’est finalement une dame comme les autres: elle aussi, elle part en vacances !

Mais quand il s’agit de vacances, cette institutrice-là n’est pas bien différente des enfants qui peuplent sa classe: elle mange trop de glaces, collectionne tout ce qu’elle trouve sur la plage, participe aux concours de châteaux de sable, tombe amoureuse et refuse de sortir de l’eau même si elle est visiblement gelée.

Un petit album rigolo au graphisme délicieusement rétro.

Anne-Claire Lévêque et Olivier Latyk (ill.), "La maîtresse en maillot de bain", Père Castor, 4 ans.

Toute la beauté de l’enfance (***)

Comme chaque été, Pierrot et sa petite sœur Lisa débarquent à la campagne chez papy et mamie. À peine arrivés, ils foncent au hangar pour récupérer leurs vieilles bécanes, direction la forêt. Sur la route, pas le temps de lambiner ou d’admirer le paysage: il ne faudrait surtout pas manquer l’heure magique…

Pas de sorcellerie, ni d’elfes prodigieux dans ce petit roman mais une bonne dose de poésie et de douceur. Celle de l’enfance, de l’insouciance, de la beauté de la nature pas encore apprivoisée. ça sent bon les vacances, la liberté et ce temps suspendu qui, en été, est à lui seul, magique.

Jean-Philippe Arrou-Vignod et François Ravard (ill.), "L’heure magique", Gallimard Jeunesse, 8 ans.

Les glaces à la mer sont meilleures (****)

Pour la petite Charlie Blossom, il n’y a pas de doute: "Les glaces à la mer n’ont pas la même saveur: ce sont toujours les meilleures."

Au fil de cet album qui oscille graphiquement entre strips et pleines pages, on déroule doucement toutes la beauté d’une journée à ne rien faire au bord de la mer. des petites choses vécues par chaque famille, des sensations, le goût du sel, les cheveux emmêlés, l’odeur de l’iode et de la crème solaire… Tant d’instants qui, comme des madeleines de Proust, nous reviennent lors de cette lecture à partager.

Et, pour prolonger le plaisir, on vous conseille aussi Des nœuds dans les cheveux.

Camille Osscini et Julien Arnal (ill.), Les petits bonheurs de Charlie Blossom: une glace à la mer", Glénat Jeunesse, 5 ans.

Punkette et Poupoune en vacances (***)

On avait découvert les deux sœurettes Punkette et Poupoune alors qu’elles passaient des Samedis z’électriques ; elles ont ensuite raconté leurs Jours z’heureux et c’est tout naturellement, qu’on les retrouve à passer des vacances de folies au Portugal, toujours en compagnie de leur papa.

Une écriture pleine de vie et résolument moderne que l’on aime retrouver dans un autre environnement.

Benoît Minville et Ced (ill.), "Punkette et Poupoune: les vacances z’extraordinaires", Sarbacane, 202 p., 8 ans.

Que la plage est belle (*****)

Des imagiers sur la plage ou la mer, il y en a des tas mais des imagiers aussi beaux graphiquement que celui-ci, il n’y en a pas beaucoup. En quelques traits, l’auteur espagnol croque toute la vie et les couleurs des plages du Sud.

Pétillant, le design n’occulte en rien l’humour qui se dégage du texte très simple qui accompagne chaque planche.

La bonne nouvelle c’est qu’il s’agit du premier d’une série d’albums sur les destinations typiques des vacances d’été: viendront bientôt la montagne et les villages.

Ximo Abadia, "La plage", Gallimard Jeunesse, 3 ans.

Une de perdue, un de retrouvé (*****)

Gros coup de cœur que ce Presque perdu qui offre un bain de fraîcheur en bord de mer landaise. Émile y est en vacances avec toute une smala. Il y a les oncles, les tantes, les amis, les cousins et énormément d’enfants.

Un joyeux bazar qui parfois ramène un enfant de plus de la plage ou qui en perd un au cours d’une promenade qui tourne court à cause de la pluie… Mais au fil de ces vacances mouvementées, Émile va comprendre qu’on peut se perdre mais que ce n’est pas forcément définitif, que certaines choses se remplacent et que même en perdant quelqu’un à tout jamais, la vie peut être belle.

C’est drôle, sensible et terriblement vivant. On s’y croirait !

Hervé Giraud et Aurélie Castex (ill.), "Presque perdu", Seuil Jeunesse, 96 p., 9 ans