Pour Bao, tout est parti d’une décision insupportable: le conseil de l’école a décidé d’agrandir son parking et pour cela, de sacrifier un morceau de la forêt. Pour Bao, pas question de rester les bras croisés: avec ses amies de toujours, elle va s’engager ! Un combat difficile qui doit être documenté s’il veut être remporté.

Un roman graphique dynamique qui montre étape par étape, ce que signifie l’engagement ; les sacrifices que cela demande et surtout la conviction qu’il faut garder face à ceux qui ne veulent rien entendre. Quand le combat est bon, il faut le mener jusqu’au bout. Une histoire qui donnera envie de se retrousser les manches et de faire bouger le monde.

Nora Dåsnes, "Le jour où j’ai voulu sauver la forêt", Casterman, 10 ans

Gardienne de notre Terre (****)

Sylvio est le grand frère de Diana, 13 ans. Il est parti avec un ami dans la forêt et n’est pas revenu. L’histoire se passe au Brésil et des bûcherons illégaux viennent de lui tirer une balle dans la tête. La jeune femme n’a qu’une envie: reprendre son combat de gardien de la forêt, armée d’un smartphone.

Dans son regard, on découvre plusieurs écosystèmes: la dense forêt amazonienne, nourricière et dangereuse, les terres brûlées et anémiées, mais aussi nos villes capitalistes où elle finit par se rendre pour alerter l’opinion. Un livre touchant, librement inspiré d’un fait divers réel, qui sortira le 13 août.

Nathalie Bernard, "La Gardienne de la forêt", ed. Thierry Magnier, 320 p., 13 ans.

Parcours initiatique (***)

Cet album suit pas à pas Mathieu Grima, un garçon de 14 ans, passionné par les abeilles et devenu apiculteur amateur.

À travers ses yeux et son patient travail, on découvre l’importance de ces insectes et pourquoi il faut à tout prix les protéger.

C’est didactique sans être ennuyeux et surtout, la passion de Mathieu se veut contagieuse et lui-même invite les jeunes lecteurs à croire en leurs rêves.

Louise Pluyaud et Paola Hirou, "Sa majesté des abeilles: l’histoire d’une vraie vocation", Sarbacane, 6 ans

Le pouvoir de changer (***)

"On n’est pas obligés d’être tous d’accord, mais on a le devoir de réfléchir et d’évoluer vers ce qui nous paraît juste." L’album Génération puissante mêle une colère face aux dérives des générations précédentes à une mise en avant sans filtre et illustrée de l’urgence d’agir. S’il peut servir d’électrochoc ou d’accélérateur de prise de conscience, il tente aussi d’apaiser l’éco-anxiété avec un discours optimiste quant à la capacité d’agir, tourné vers le rêve d’autre chose et non la privation.

Bérangère Portalier, Walter Glassof (ill.), "Génération puissante", Actes Sud Jeunesse, 64 pages, 12 ans.

En famille, on agit ! (****)

C’est l’histoire d’une famille qui, voyant leur environnement direct se dégrader, a décidé d’agir pour une vie plus respectueuse de la nature. Des petits pas, des petits gestes, des petits changements qui peuvent avoir un impact immédiat.

Chroniqué sous forme de BD, ce guide n’a rien d’ennuyeux ou de moralisateur mais, au contraire, pousse à emboîter le pas et à modifier ses habitudes.

Des recettes, des conseils pour démarrer un potager, construire un nichoir, arroser, cuisiner sans gaspiller… On s’y met tous !

PF Radice, "Ma vie plus verte", Casterman, 7 ans.

Manuel de lutte (***)

Qu’est-ce que l’on peut faire, quand on a "seulement" 15 ans ? Créer une association puissante (Zero Hour), organiser une gigantesque marche pour le climat, inspirer d’autres jeunes (dont Greta Thunberg). Née en 2001, l’Américaine Jamie Margolin a prouvé que des voix de mineurs pouvaient avoir un impact majeur. En 2020, elle a publié Le pouvoir aux jeunes, alliant le récit de son engagement, des interviews d’autres militants (écolo, LGBTQ +, etc.), mais aussi un max de conseils pratiques pour structurer son combat et avoir un impact.

Jamie Margolin, "Le Pouvoir aux jeunes", Florent Massot Eds, 15 ans.

À savourer ou à dévorer (****)

La nature est pleine de surprises et, à travers cet album documentaire, les enfants le découvrent petit à petit. Car, bien souvent lorsqu’ils sont au jardin ou se promènent en forêt, les enfants ne prennent pas le temps d’observer patiemment ce qui les entoure.

Avec ce livre, ils vont apprendre à déceler les petites choses cachées, celles qui révèlent bien des secrets. Reconnaître une empreinte dans la boue, comprendre l’histoire d’un arbre en l’observant, percevoir les chants des différents oiseaux, repérer les étoiles…

Ça se dévore ou ça se savoure par petits morceaux mais ça reste délicieux !

Craig Caudil et Carrie Shryock, "Ces trésors qui t’attendent dehors: découvre la nature avec tes cinq sens", Glénat jeunesse, 5 ans.

En finir avec le trop (****)

Quel est l’envers de notre surconsommation, de nos modes de vie toujours plus artificiels, des influenceurs qui nous encouragent à acheter des baskets ? Depuis quand la réussite s’affiche-t-elle en biens matériels ? Se déplacerait-on forcément moins vite sans voiture ? Un diamant vaut-il beaucoup plus qu’une bouteille d’eau ? Quel est le poids de nos routes bétonnées et de nos villes à l’échelle du globe ?

Entre exemples concerts et graines de réflexions de fond, ce pamphlet percutant pose le cadre d’une vie riche de moins.

Dans la même (super) collection Alt, retrouvez Climat: trop tard pour agir ? d’Hugo Vieil.

Corinne Morel Darleux, "Être heureux avec moins", 29 p., La Martinière Jeunesse, 15 ans.