Notre sélection de livres de l’été 5/7: littérature noire pour frissonner

Dans un appartement communautaire de Leningrad, à la charnière des années 1929-30, l’inspecteur Zaïstsev enquête sur un meurtre qui semble avoir été mis en scène. Mais il fait un séjour en prison et, ensuite, son travail est sans cesse entravé, donnant l’impression qu’il ne maîtrise rien.

Ce roman glaçant est une implacable plongée au cœur du système soviétique en route vers la collectivisation à outrance, fait de surveillance, de purges et d’épuration, où la police politique (le Guépéou) a les pleins pouvoirs, où chacun est un suspect en puissance.

Ioulia Iakovleva, "Et soudain le chasseur sorti du bois", Actes Noirs, 458 p.

2. Brûlante Islande ****

Plus addictif qu’ Elma ou que Les filles qui mentent, ce 3e roman de l’Islandaise Eva Björg Ægisdóttir est mieux construit, moins confus. Cette nouvelle enquête d’une Elma désormais enceinte convainc rapidement.

Ægisdóttir dépasse les limites du polar traditionnel pour s’interroger sur la place de la femme dans une société masculine (et même carrément machiste). Jusqu’où peut-on aller pour sauver les apparences et protéger sa famille ?

Seule ombre au tableau, les 30 dernières pages avec ses rebondissements à rallonge décrédibilisent une histoire pourtant intelligemment construite. Cette fin n’altère que partiellement le plaisir que l’on éprouve à plonger dans le quotidien d’Akranes et de ses habitants.

Eva Björg Ægisdóttir, "Les garçons qui brûlent", La Martinière, 432p.

3. Un redoutable monde d’ados ***

1990, Estanville, une ville comme bien d’autres, avec son collège et donc ses collégiens. Deux d’entre eux disparaissent, un capitaine venu d’ailleurs, et dont la fille a intégré l’établissement, est chargé des investigations. Pendant ce temps, comme guidé par Dieu, un homme marche. Au-delà de l’enquête, qui prend bientôt d’étranges voies, cet excellent polar s’attache à ses nombreux personnages et dresse un portrait quasi sociologique d’adolescents qui flirtent avec l’interdit et la cruauté.

Julien Freu, "Ce qui est enfoui", Actes Noirs, 356 p.

4. La tragédie des Ouïgours ***

Le Turkistan oriental est devenu le Xinjiang et ses habitants, les Ouïgours sont depuis impitoyablement persécutés. Cette tragédie, un des éléments de la perversité et de la violence de la dictature chinoise actuelle, est au centre de cet haletant thriller qui voit le cryptologue portugais Tomas Noronha enquêter en Inde sur l’enlèvement de sa femme avec une certaine Dragon Rouge, en laissant un poème énigmatique. Et la CIA est de la partie.

JR Dos Santos, "La femme au dragon rouge", Hervé Chopin, 622 p.

5. Enquête dans la police ****

Nell est agente du FBI. Revenue à Long Island pour enterrer son père, elle se retrouve malgré elle mêlée à deux enquêtes sur les meurtres sordides de deux jeunes femmes. Elle découvre les secrets de son père, ancien flic et ceux, pas très glorieux de la police locale. Et si sa mort n’était pas vraiment un accident ? Et celle de sa mère, dont elle se souvient à peine…

Un thriller psychologique avec de l’action et une fin vraiment inattendue.

Cristina Alger, "Au nom de nos sœurs", Albin Michel, 270p.

6. La revanche des maudits ***

Les maudits sont ceux que l’Église a excommuniés, rejetés dans les marges. Âmes désespérées le jour, ils deviennent des loups-garous la nuit, assoiffés de vengeance. Ils traversent cet étonnant thriller historico-fantastique qui se déroule principalement en octobre 1914 sur la ligne de front non loin d’Arras. Des soldats britanniques découvrent un carnage dans une tranchée allemande tandis que le prêtre de la ville est sauvagement assassiné. Sur ce meurtre, un inquisiteur alcoolique, enfant trouvé en Pologne et surveillé par le Vatican, enquête au terme d’un parcours à travers l’Europe.

Tarn Richardson, "Les Maudits", Sonatine, 493 p.

7. A celui qui paiera le plus ****

Charlotte et Amy sont copines, leurs parents sont amis. Une parfaite entente qui, cependant, se lézarde puis éclate lorsque les fillettes ne rentrent pas à la maison et que les parents reçoivent un sms… Les ravisseurs exigent une rançon. Les parents qui miseront la plus haute enchère retrouveront leur enfant, pas l’autre couple. Ce troisième roman de cette autrice anglaise est captivant mais aussi effrayant car il sonde les pires recoins sombres de chacun. Un roman choral qui, tour à tour, développe la psychologie des parents ; celle des enfants, des kidnappeurs mais aussi de l’enquêtrice. Rebondissements, découragement, questionnement sur l’amitié et sur l’argent… Top roman.

Angela Marsons, "Petites filles perdues", Belfond Noir, 480 p.

8. Le film était-il maudit ?

Auteur culte de films d’horreur, Moebius Delacroix s’est retiré du monde après l’échec de son dernier film qui n’a pu sortir. Est-ce un film maudit ? Des meurtres sans rapport apparents mais dignes d’un film du genre se succèdent. Tandis qu’une jeune étudiante parvient à obtenir un rendez-vous chez le réalisateur. L’enquêteur Martin Servaz va se lancer, non sans dégâts, dans la recherche du ou des coupables. Un thriller page-turner, rédigé comme un scénario de film… d’horreur.

Bernard Minier, "Un œil dans la nuit", XO Éditions, 495 pg.