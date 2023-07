Notre sélection de livres de l’été 4/7: un été de romance et d’aventures

Notre sélection de livres de l’été 2/7 : un été pour s’amuser

Notre sélection de livres de l’été 3/7 : des romans pour dévorer l’été

Amitié all inclusive (****)

Poppy a réalisé son rêve: elle est devenue rédactrice dans un magazine de voyage ultra haut de gamme. Les plus beaux endroits du monde lui ouvrent leurs portes (avec la carte de crédit de la rédaction). Tout ça à partir d’un blog narrant ses vacances complètement fauchées pleines d’imprévus et de débrouille.

Le paradis ? Pas du tout ! Ce n’est pas tant les Airbnb sans clim qui manquent à Poppy, mais son acolyte de l’époque: Alex. On apprend à le connaître dans un savoureux périple fait d’allées et venues entre différents étés et pays.

À chaque étape, ce sont les enjeux de leur relation qui se dévoilent et montent en puissance.

Emily Henry, "People We Meet on Vacation", Hauteville, 516 p., 15 ans.

Zaza a disparu (****)

C’est un très grand jour, Ella passe son permis. Et pourtant, aucune nouvelle de Zaza, sa grand-mère, son roc pour tenir le coup entre le silence d’un père décédé et l’omniprésence d’une mère étouffante. Où a-t-elle disparu ? Un bac à moitié loupé en poche, Ella embrigade ses deux amis (Maya l’extra-terrestre et Ben le-toujours-souriant) pour partir à la recherche de Zaza.

Évidemment, ça part joyeusement en vrille. Un livre tout en images, dialogues (et monologues intérieurs hilarants), par Sara Émilie Simone, également réalisatrice.

Sara Émilie Simone, "Tout Ella", Exprim’Sarbacane, 312 p., 13 ans.

Ensemble, c’est trop (****)

Ce road trip entre potes devait resserrer les liens et éviter que le groupe ne vole en éclat à la rentrée avec l’éloignement géographique des études. Seulement, le van les a lâchés et ils ont dû se rabattre sur un plan B, incluant une poule et l’oncle lourd comme une bûche de Noël. Ça fait rire les lecteurs du blog de Luc, mais pas les protagonistes.

Un roman choral qui affiche une teinte feel good et sable chaud, mais aborde également des sujets qui ne disparaissent pas au soleil, comme le surmenage et la quête identitaire.

Lily-Belle de Chollet, "Les voyages forment la jeunesse", Nathan, 350 p., 13 ans.

Une vie plus douce (****)

Bea part passer l’été chez son oncle, en Italie. Nous sommes dans l’Angleterre des années 30 et avec elle, on passe d’un manoir rendu triste et suffocant par sa mentalité étriquée à un enrobant farniente toscan. Sous l’influence de sa nouvelle compagne, son oncle est désormais mécène et la villa vibre de la présence de nombreux artistes, dont Ben. L’arrogant Ben avec lequel elle fait le pari de découvrir les choses de l’amour… mais en laissant l’amour de côté !

Dans cette histoire classique, on savoure un étonnement grâce au regard de Bea pour qui tout est nouveau et transgressif. Une nouvelle réussite de Laura Wood ( Sous un ciel d’or).

Laura Wood, "Sous une pluie d’étoiles", PKJ, 320 p.,13 ans.

L’île maudite (****)

Les non-dits des Sinclair hantent les lecteurs depuis la sortie du best-seller Nous les Menteurs. E Lockhart nous surprend à nouveau, sur l’île privée de la famille, une génération avant les événements du premier livre (à lire, pas pour comprendre, mais pour son adresse).

Carrie, devenue la mère de Johnny, répond à la question "C’est quoi le pire que vous ayez fait ?". Elle remonte le temps jusqu’à cet été où le traditionnel feu de joie a pris une étrange tournure, celui qui a suivi la mort de sa sœur, celui où elle est devenue accro aux antalgiques et où trois garçons ont débarqué sur l’île, celui de ses 17 ans et d’un autre drame.

E. Lockhart, "Famille de Menteurs", Gallimard Jeunesse, 340 p., 13 ans.

Nick et Charlie Forever (***)

La saison 3 de l’adaptation en série de Heartstopper arrivera le 3 août, sur Netflix.

Après avoir fait le tour des romans graphiques, novellas dérivées et autres créations d’Alice Oseman, on a trouvé un nouveau moyen de passer du temps avec l’un des couples les plus cute du moment.

Nick, Charlie et leur bande ont désormais leur carnet de coloriage ; comme une mini-BD à compléter pour revivre les passages cultes et inventer des aventures. Parfait pour l’été !

Alice Oseman, "Heartstopper, carnet de coloriage", Hachette Romans, 96 p., 13 ans.

Premier(s) amour(s) (****)

Bien avant l’engouement sur Prime Video, les émois de Belly (et Conrad) ont marqué toute une génération d’ado et jeunes adultes. 14 ans après la sortie du premier tome on (re)plonge en audio dans ces étés qui voient peu à peu grandir la jeune fille.

Un temps suspendu dans cette maison de vacances partagée avec la meilleure amie de sa mère et ses deux fils. L’intégrale de la trilogie vient également d’être publiée en ebook, chez Albin Michel.

Jenny Han, "L’été où je suis devenue jolie", tome 1 lu par Kaïna Blada, Audible, 6 h 01, 13 ans.

Piquée au vif (****)

Gwendoline laisse son smartphone à Paris, dégoûtée par des messages venimeux. Elle décide de passer l’été loin de sa famille que même un confinement n’a pas rapprochée. Dans la campagne où ont grandi sa mère et sa grande sœur qui a pris le large, elle trouve une grand-mère qui fait des bocaux, un grand-père acariâtre, une cousine qui parle aux abeilles et un SMS dans un vieux téléphone qui dit: "Sil est mort c ta faute je lauré pa fé sans toi."

Sur fond de quête de meurtrier au grand air, le roman parle habilement du prix parfois démesuré du sentiment d’appartenance, de grossophobie, d’asexualité et du poids des traditions.

Mélody Gornet, "Apitoxine", éd. Thierry Magnier, 272 p., 13 ans.