50 ans du Guide du Routard: "Notre secret: être sérieux sans se prendre au sérieux!"

Cet album splendide couronne le demi-siècle d’existence du célèbre guide créé en 1973 par Philippe Gloaguen (avec Michel Duval). "Je me souviens parfaitement comment j’en ai eu l’idée, commente-t-il. J’étais en Espagne où j’avais été invité par un copain américain dans la propriété de ses parents en Andalousie. Sur sa table de chevet, il y avait le guide américain Comment voyager en Europe avec 5 dollars par jour . C’est la première fois que j’en voyais un donnant des infos pour voyager pas trop cher, ce qui n’existait pas en France à l’époque. J’ai terminé mon école de commerce et j’ai lancé Le Routard ."

Comment avez-vous procédé ?

Je faisais des piges dans deux journaux, ce qui me permettait de voyager. J’ai proposé à l’un d’entre eux (NDLR: Actuel) un reportage sur la route des Indes, qui a été publié et a reçu un bon écho. À tel point que le rédacteur en chef (NDLR: Jean-François Bizot) m’a demandé d’en faire un guide.

Vous étiez vous-même un globe-trotter ?

Je voyageais comme beaucoup de jeunes de l’époque, en auto-stop.

Comment votre équipe s’est-elle constituée ?

Au fil des succès et des augmentations de tirages, j’ai embauché peu à peu des gens très différents, parfois spécialisés. Le guide doit être pointu et correspondre aux souhaits des lecteurs. On donne des explications sur un ton humoristique, décalé, sans se prendre au sérieux, tout en étant sérieux. Nous ne sommes pas des universitaires, mais des reporters qui essaient de traduire leurs impressions, de transmettre leurs connaissances. Et les plus grands succès sont remis à jour chaque année.

Les ventes restent importantes, malgré l’apparition d’autres guides ou internet ?

On a été flingué par le Covid: moins 80% des ventes pendant deux ans. C’est la plus grosse crise dans l’histoire du Routard. Mais les chiffres de vente actuels sont exceptionnels, on a retrouvé ceux d’avant 2019. C’est la troisième génération qui le lit.

Quels sont vos best-sellers ?

Depuis 12 ans, c’est la Corse, suivie de la Bretagne et de la Provence. Et puis Londres, New York, Rome, Barcelone. Nous publions un guide tous les 2 jours et 2,5 d’exemplaires sont vendus chaque année.

"Les 50 voyages à faire dans sa vie", Hachette, 360 p.