Katherine Pancol: "Je pense qu’il n’y a pas de vrais méchants"

Une saga familiale qui rassemble trois générations avec ses clans aux ambitions inconciliables, ses coups bas, ses secrets de famille et une ambiance de château et de vignoble.

Katherine Pancol, on vous offre beaucoup de vin depuis ce livre ?

(sourire) Depuis que j’ai appris à connaître le bon vin, je ne peux plus boire de mauvais. À force de boire des grands crus, mon goût s’est développé. Du bon vin, ce n’est pas forcément du vin cher, mais je ne peux plus boire de piquette.

Vous connaissiez le monde du vin avant ?

Pas du tout. Je me suis intéressée à la vie des vignobles, aux métiers du vin. J’aime explorer. J’ai beaucoup appris.

Vous avez appris quoi ?

J’ai appris que derrière un grand vin, il y a avant tout des hommes et des femmes. Ils ont un rapport particulier à la vigne. Ils sont mariés avec leur vignoble. Ils sont là l’hiver s’il gèle, le printemps pour combattre le mildiou, les insectes, l’été quand il y a de la grêle. L’automne, ce sont les vendanges. Ils sont toujours agenouillés au pied de leurs vignes.

Vous y avez passé du temps vous aussi, après des vignes ?

Je suis allée passer dix jours chez une amie, avec sa famille pour les vendanges. Je leur ai promis de ne pas me servir de leur vie mais je me suis imprégnée de l’ambiance, de la façon de faire. J’y suis retournée pour l’assemblage en décembre. Puis en avril pour les primeurs, pour goûter le premier jus, c’est là qu’on voit comment le vin va grandir, s’il va devenir un cru exceptionnel. Et puis j’y suis retournée en été. J’y ai passé quatre fois dix jours. J’ai lié une amitié avec le maître de culture qui est truculent et avec une œnologue du domaine. Quand j’avais un doute, je les appelais pour voir si je ne faisais pas d’erreur en écrivant.

L’action se déroule en 2010, pourquoi ?

Je voulais éviter les années Covid, faire une histoire plus intemporelle.

Mais il y a quand même des choses qui ont changé depuis…

Oui ! À l’époque, un hectare de bon vin valait un million. Maintenant c’est sept ou huit…

Et ça pose des problèmes…

Oui, c’est compliqué pour les héritiers. S’il y a quatre enfants, on ne peut pas morceler le domaine. Mais celui qui reprend doit dédommager les autres et ça coûte beaucoup, beaucoup d’argent. C’est comme ça que de très grands groupes de luxe mettent de l’argent dans des vignobles.

Il n’y a pas de vrai méchant dans votre livre. Même les plus détestables, on se met à les excuser quand on connaît leurs raisons…

Je pense qu’il n’y a pas de vrais méchants. Il n’y a que des gens malheureux, aigris, envieux… qui, au lieu de faire une introspection, rejettent tout sur les autres. Même les gens qui incarnent le mal absolu, on voit que ça vient de quelque part. Ça ne les excuse pas, mais il y a toujours une explication, une frustration qui devient colère.

Katherine Pancol, "La mariée portait des bottes jaunes", Albin Michel, 745 p.

Ce sont les personnages qui décident

C’est un sacré pavé: 745 pages. Mais on les lit avec très grand plaisir. Quand elle commence à écrire un roman, Katherine Pancol assure que: "ce sont les personnages qui décident", dit-elle. "Les personnages arrivent en premier. J’avais d’abord Aliénor, la grand-mère. Puis Ambroise, puis Muriel, puis les enfants… Je construis les personnages, je sais tout d’eux. Plus que je n’écris dans le livre. Et en sachant qui ils sont, je sais ce qu’ils peuvent faire."

Depuis la parution du livre, elle a fait pas mal de rencontre de lecteurs dans des librairies. "C’est une période où je n’écris pas. Mais je commence à remarquer des détails, à être plus attentive à ce qui m’entoure. C’est le signe qu’il est temps que je m’y remette…" Pour écrire une suite, comme elle l’a fait avec la trilogie Les yeux jaunes des crocodiles ou Muchachas ? La romancière assure qu’elle n’a pas de plan. "Ça fait tellement de temps que je vis comme ça. Quand un personnage arrive, je le suis. On verra."