Éloge de la surface - Dans les profondeurs de la téléréalité (2023) ©Dargaud

La mauvaise réputation de la téléréalité tient-elle du mépris de classe ? Si la question vous agresse, c’est que vous êtes mûr pour découvrir l’envers du décor qu’en brossent Stella Lory et Tilila Relmani dans un roman graphique qui ose le contre-pied. Et nous renvoie à nos propres névroses.

Tout démarre dans la salle à manger familiale de Yasmina, une jeune psychologue qui est un peu la “honte” de la smala pour n’avoir ni publié, ni donné de conférence. Une fille normale, à défaut d’une normalienne, donc. Et qu’aime une fille normale au vingt et unième siècle ? La téléréalité, pardi. Autant dire Sodome et Gomorrhe aux yeux de ses parents.

D’abord par provocation, aussi parce qu’elle a un peu bu, Yasmina s’inscrit au casting d’un jeu à situer à quelque part entre Loft Story et Les Marseillais. Et finit par être embauchée comme “journaliste”. En fait la scripte chargée de relater le scénario de chaque journée. Qui, façon Un jour sans fin, tend furieusement à ressembler à la précédente.

Bonnet G = excitant ; Culture G = pas excitant

Le début d’une incursion documentée qui a de sérieux accents de vérité. Et pour cause : Yasmina possède de nombreux points communs avec Tilila Relmani. Passionnée, tout comme Stella Lory, par la culture populaire, elle dévoile ici un univers où il est question de capitalisme scopique, d’aliénation mentale ou de surmoi. Et où interviennent des concepts que l’on doit à Bourdieu, Lacan et même Aristote. Comme on vous le dit.

Une immersion drôle, passionnante et finalement instructive au cœur d’une industrie qui se veut être le miroir déformant de notre société. Un miroir régi par un conservatisme révélateur de sa résistance au changement, notamment à travers l’image – très “male gaze” – qu’il donne de la femme : “Bonnet G = excitant ; Culture G = pas excitant”, relève, très justement, Lénina, principale héroïne et guide de l’album.

Une jeune femme révélatrice de candidats souvent meurtris par des blessures narcissiques, héritées de l’enfance. Et à l’arrivée bien loin de l’image de petites choses idiotes et méprisantes que le monde renvoie d’eux-mêmes… et qu’ils entretiennent à dessein : “Le public croit qu’il mate mon intimité. En vrai, c’est moi qui contrôle sa rétine”, conclut Lénina, dans une punchline drôlement bien sentie. Brillant.