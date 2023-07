Notre sélection de livres d’été 2/7: un été pour s’amuser

Que l’on soit un lutin sur le dos de son escargot, un bûcheron en train de couper du bois en pleine forêt ou un pirate devant retrouver son navire dans un port bondé d’embarcations ; ce livre propose 16 labyrinthes différents et pas si simples qu’il n’y paraît.

En plus de devoir aider le héros de la page à trouver son chemin, le lecteur (joueur) découvrira différents personnages et se verra confier d’autres missions périlleuses. Ce deuxième volume de Labyrinthomania promet de belles heures de recherches.

Justine de Lagausie, Raphaël Martin et Daniel Sponton, "Labyrinthomania", La Martinière Jeunesse, 7 ans.

Observation et logique (****)

Dans une petite ville, deux jeunes détectives en herbe se sont donnés pour mission de traquer les voleurs. Secondés par leur grand-père policier à la retraite et un petit gecko bien malin, ils doivent résoudre des énigmes, trouver leur chemin dans des labyrinthes, et venir à bout de messages codés.

Un livre à énigmes qui mêlent dessin et récit et qui incite les lecteurs à développer leur sens de l’observation, leur logique et leur confiance en eux. Son atout: en un seul livre, le lecteur peut se lancer dans cinq grandes enquêtes, soit 60 énigmes à résoudre. Pas le temps de s’ennuyer.

Steffen Gumpert, "Au voleur !", Actes Sud Jeunesse, 8 ans.

Jouer avec les couleurs (****)

Maître incontesté des interactions avec les lecteurs, Hervé Tullet est connu pour jouer avec les couleurs primaires. Avec cet album, il invite les très jeunes lecteurs à plonger les mains dedans et à découvrir la magie qui en découle. On touche, on frotte, on secoue, on mélange virtuellement ces couleurs et on observe le résultat sur la page suivante.

C’est fun, intelligent et ça fonctionne vraiment avec les enfants qui ne se lassent jamais de ces expériences.

Hervé Tullet, "Couleurs", Bayard Jeunesse, 2 ans.

Découvrir l’alphabet (****)

Comme souvent le cas aux Éditions Les grandes personnes, c’est un livre très travaillé graphiquement qui est ici proposé aux plus jeunes. Grâce à des feuillets en plastique transparents et colorés, Jérémie Fischer joue sur la transparence et les découpes, tant et si bien que l’on ne sait jamais vraiment quelle lettre on va découvrir.

C’est à la fois astucieux et précieux. De quoi apprendre sans en avoir l’air et figer durablement dans la mémoire ces fameuses lettres qu’ils utiliseront tous les jours.

Jérémie Fischer, "Alphabet", Les grandes personnes, 3 ans.

En deux coups de crayon (***)

À l’intérieur de ce joli livre, on retrouve plus de 30 dessins à réaliser en deux coups de crayon. Des dessins d’inspiration japonaise qui traversent tous les domaines de la vie quotidienne. Du jardin au mont Fuji en passant par les animaux kawaï ou la célèbre street food.

Un peu de tout donc, mais surtout une facilité de reproduction qui rend l’apprentissage du dessin rapide et agréable. Pour tous les jeunes amateurs de la culture japonaise et de ses mangas.

"Mes jolis dessins comme au Japon", Fleurus, 6 ans.

Résoudre l’énigme au plus vite (****)

Que vous choisissiez d’incarner Sherlock Holmes ou l’espion Camille Fox, votre mission sera la même: résoudre des énigmes au fil des pages et arrêter le “méchant”. Super bien faits, ces carnets d’enquêtes poussent à développer le sens de l’observation, la logique mais aussi la mémoire et l’imagination. À chaque page énigme, plusieurs solutions sont proposées et renvoient vers une autre page, faisant ainsi progresser l’enquêteur.

Plusieurs niveaux (débutant, chevronné et maître de l’espionnage) existent, ce qui permet à tous de s’amuser et évite de laisser tomber en cours de route. Très sympa.

"Enquête top chrono: Sherlock c’est toi !" et "L’espion, c’est toi !", Fleurus, 8 ans.

Tout savoir sur les animaux (**)

Comme tous les enfants, Céleste et Mika ne sont jamais à court de question: pourquoi les tortues sont-elles si lentes ? Pourquoi les chauves-souris dorment-elles la tête en bas ? Et bien d’autres encore. Pour chacune des questions, ce livre documentaire propose deux réponses: l’une correcte, l’autre farfelue ; au lecteur de trouver la bonne.

Amélie Poggi et Estelle Billon-Spagnol, "Les animaux: les fausses et bonnes réponses de Céleste et Mika", Glénat Jeunesse, 5 ans.

Loup, le héros des petits, est perdu (***)

Héros adulé des plus jeunes, Loup sort un peu de sa forêt pour jouer avec le lecteur dans un “cherche et trouve” grand format d’une trentaine de pages. Chacune fourmille de détails pour mieux perdre les fouineurs qui pourront, s’ils sont patients, s’amuser durant des heures à chercher leur héros préféré mais aussi ses amis, Gros-Louis, Valentin, Louve et Joshua à travers différentes époques et dans différents lieux.

L’avantage c’est qu’il y a beaucoup d’éléments à retrouver dans chacune des pages ce qui rend l’amusement encore plus fun et permet de rester occuper plus longtemps.

Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier, "L’incroyable cherche et trouve Loup", Auzou, 3 ans.