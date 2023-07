Supercanon ! (2023) ©Casterman

Avant d’en dire davantage, il convient d’expliquer qui était vraiment Gerald Bull, “et c’est étrange, dit Philippe Girard, qu’il ne soit pas plus connu vu son importance tragique dans l’industrie de l’armement”.

Gerald Bull, donc, est un citoyen canadien né en 1928 et une intelligence précoce qui fit de lui un brillant ingénieur. Ce fut surtout un triste “marchand de mort”, qui multiplia les inventions permettant aux pièces d’artillerie de gagner en efficacité, et équipa de nombreux régimes discutables, et notamment l’Irak de Saddam Hussein. Son fameux “supercanon” fut d’ailleurs l’un des motifs évoqués pour justifier, en 2003, l’invasion américaine.

Supercanon !, pourtant, n’est pas une véritable biographie de Gerald Bull, ici remplacé par le “Docteur Gerry”. Une figure qui s’en inspire, évidemment, mais qui, ainsi biaisée, permet à Philippe Girard, son auteur donc, de s’offrir davantage de liberté dans l’interprétation qu’il fait du personnage : “Le docteur Gerry est le Gerard Bull avec lequel je suis entré en contact, celui que j’ai imaginé. Et en dépit des horreurs qu’il engendre, il est certainement plus proche de ce qu’était Gerald Bull que ce que peuvent en dire des articles de presse.”

Assassiné à Bruxelles

Son postulat est d’en faire un rêveur contrarié. Un orphelin ballotté d’une famille à une autre et pour qui la lecture de Jules Verne constituera une inspiration indélébile qui l’amènera, paradoxalement, à concevoir des engins meurtriers. Il a, en somme, semé la mort à défaut de vraiment tutoyer les étoiles : “Le concernant, raconte encore Philippe Girard, je ne veux pas entrer dans des considérations morales. Mon personnage a cru en son rêve jusqu’au bout, peu importent le tribut à payer. Il est dans une sphère d’activité où il y a des conséquences dramatiques à assumer. Il est malmené par les choix qu’il fait et en souffre. Il joue un jeu dangereux, mais décide de poursuivre la partie jusqu’au bout.”

Une façon, aussi, de se voiler la face qui finira par lui coûter la vie puisqu’à l’instar de Gerald Bull, le Docteur Gerry finira par être assassiné devant la porte de son domicile… bruxellois en 1990. Les rêves ont donc un prix.