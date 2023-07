C’est une exposition un peu particulière à laquelle vous convie, depuis mercredi, le Centre Belge de la Bande Dessinée. Et pour cause : elle résulte – et c’est inédit – d’un partenariat avec une mini-série télévisée qui sera diffusée à la fin de l’automne prochain par la RTBF.

L’objectif de Draw for Change est simple, mais dramatiquement actuel : mettre en évidence le travail d’autrices qui, par leur statut d’artiste ou simplement leur condition de femmes, voient leur liberté d’expression menacée dans les pays dont elles sont originaires… et où elles vivent parfois encore, à l’instar de la Syrienne Amany Al-Ali (39 ans). “Toutes, confirme Mélanie Andrieu, responsable de la partie conservation du musée et commissaire de cette exposition, ont déjà reçu des menaces, généralement via internet, pour avoir publié des dessins trop ‘‘critiques’’. Ce sont des femmes dont la vie est en danger. Victoria Lomasko, par exemple, a dû fuir la Russie après la déclaration de guerre contre l’Ukraine.”

guillement Au-delà de leur travail, elles permettent aussi de libérer la parole

Les autres artistes choisies pour incarner cette opération viennent du Mexique, des États-Unis, d’Inde ou d’Égypte. Elles sont caricaturistes, illustratrices ou “simplement” dessinatrices. Et ne font aucune concession quand il s’agit de dénoncer la condition de la femme au vingt et unième siècle. Avec dans l’idée de prendre part au changement. Qui commence, comme toujours, par une certaine libération de la parole : “Chacune présente, à sa façon, des projets bouleversants, estime Mélanie Andrieu. Et c’est vrai qu’à travers leur travail, elles aident les autres femmes à parler. La Mexicaine Mar Maremoto, pour ne prendre qu’elle, n’hésite pas, par exemple, à évoquer les viols et disparitions de femmes qui restent trop fréquentes dans son pays. Et nombreuses sont celles qui sont venues la remercier pour avoir osé aborder le sujet par l’intermédiaire du dessin.”

Doaa El Adl est l'une des artistes exposées au CBBD ©Centre Belge de la Bande Dessinée

C’est donc davantage que leur œuvre qui est montrée au CBBD, au cœur d’une exposition qui reviendra à l’automne (du 21/10 au 5/11) afin d’accompagner la diffusion de la série télévisée : c’est un état des lieux, moderne et vivant, de la liberté d’expression en 2023. Un concept qui sonne parfois un peu creux quand on reste à la lisière de la théorie : “Et on n’imagine pas une seconde ce que peut être la vie au quotidien quand on est une autrice en Syrie ou en Égypte, termine Mélanie Andrieu. Leur témoignage n’en est que plus précieux”. Et courageux.

Qui sont ces autrices qui se battent pour dessiner ?

Amany Al-Ali (Syrie, 39 ans)

Enseignante d’art avant le conflit armé de 2011, elle publie, surtout sur les réseaux, des dessins qui témoignent des souffrances du peuple. En raison de ses critiques contre la religion, les djihadistes ou Bachar al-Assad, elle fait l’objet de vives critiques en Syrie, où elle a néanmoins choisi de rester avec sa famille.

Amany Al-Ali n'hésite pas à s'en prendre à la religion et aux djihadistes ©Centre Belge de la Bande Dessinée

Mar Maremoto (Mexique, 28 ans)

À 28 ans, cette créatrice textile qui a travaillé avec des marques célèbres, met son travail d’illustratrice au service de la cause des femmes dans un pays – le Mexique – où enlèvements et viols restent fréquents. Engagée pour les droits de la communauté LGBT, elle est l’une des fondatrices du collectif féministe Feminasty.

À travers son oeuvre, Mar Maremoto parle d’amour-propre, de féminisme, de sexualité, d’identité de genre et de la communauté LGBTQ. ©Centre Belge de la Bande Dessinée

Victoria Lomasko (Russie, 44 ans)

Cette quadra russe a étudié les arts graphiques à Moscou. Elle se consacre à la peinture murale et aux reportages dessinés, lesquels mettent en exergue les brimades du régime envers les artistes et la misère de la Russie “invisible”. Censurée chez elle, elle travaille pour des médias étrangers (Courrier international).

Victoria Lomasko n'hésite pas à évoquer la censure dont font l'objet les artistes russes. ©Centre Belge de la Bande Dessinée

Ann Telnaes (États-Unis, 62 ans)

Prix Pulitzer du dessin de presse, cette Américaine d’origine suédoise de 62 ans a travaillé pour Disney et Warner Bros avant de bifurquer vers la caricature politique, donnant assez vite une vision très engagée du quotidien de la femme au pays de Donald Trump… qui est le sujet de son dernier livre, Trump’s ABC.

Ann Telnaes est la première femme à avoir reçu le prix Reuben et le prix Pulitzer du dessin de presse. ©Centre Belge de la Bande Dessinée

Doaa El-Adl (Égypte, 43 ans)

À 43 ans, elle est l’une des dessinatrices de presse les plus célèbres du monde arabe. Elle a dû se battre pour se faire une place dans un milieu très masculin, et a fini par gagner le respect avec un travail résolument féministe qui lui a valu de comparaître pour blasphème devant la justice. Elle vit toujours en Égypte.

Ses critiques des islamistes a valu ) Doaa El-Adl de comparaître pour blasphème devant une cour de justice. ©Centre Belge de la Bande Dessinée

Rachita Taneja (Inde, 32 ans)

Cette jeune trentenaire autodidacte s’est fait remarquer sur la toile, à la faveur d’un webcomic. Réalisé sur tablette, il commente l’actualité sociale et politique de l’Inde, son pays, où elle est un symbole, notamment utilisé en 2019, lors des manifestations contre l’amendement de la loi sur la citoyenneté indienne.