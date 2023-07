Vous reprendrez bien un peu de noir ?

Après Écouter le noir, Regarder le noir, Toucher le noir et Respirer le noir, Belfond propose de le déguster. Sous la direction d’Yvan Fauth, treize auteurs de littérature noire proposent une nouvelle autour du goût, de Nicolas Beuglet à Cédric Sire, de Bernard Minier à RJ Ellory.

Alors, qu’ils salivent, qu’ils goûtent, qu’ils se goinfrent, qu’ils mangent ou… qu’ils soient mangés, les héros de ces histoires courtes vous donneront faim, mais seulement de lecture. Entre un mannequin anorexique gavé, une épouse voyeuse, un père qui sort de l’asile, un goûteur en fâcheuse posture ou une famille aux habitudes alimentaires très particulières, vous n’hésiterez pas à vous resservir.

"Déguster le noir", Belfond noir, 304 p.

Roman noir****

Vengeance tardive

Se venger de l’assassinat de son père pâtissier par la mafia locale, Teresa n’y a jamais pensé, trop contente de quitter la Sicile et son emploi précaire de prof pour rejoindre son amie d’enfance à Rome. Elle y rend visite à des malades en fin de vie, dont un ancien brigadiste accusé de meurtre. Mais quand elle découvre que l’homme qu’elle suspecte d’être le commanditaire du crime est devenu un ponte politique, elle commence à réfléchir. Dans cet excellent roman d’ambiance, l’auteur, journaliste et homme politique, adopte habilement le ton de l’humour pour parler de sujets graves.

Claudio Fava, "La vengeance de Teresa", Métailié, 159 p.

Thriller ***

Ne cesse jamais de chercher

Nous sommes en 1998, lors de la grande parade de Thanksgiving de New York, Kiera, une fillette de 3 ans échappe à la surveillance de son papa et disparaît. Cinq ans plus tard, les parents de Kiera reçoivent une mystérieuse VHS sur laquelle on voit la fillette jouer. Persuadés que leur fille est toujours en vie, ils remuent ciel et terre pour qu’on reprenne l’enquête. Et c’est auprès d’une jeune étudiante en journalisme qu’ils trouveront un intérêt. Un roman captivant de l’Espagnol Javier Castillo qui a fait l’objet d’une géniale série sur Netflix, tout aussi géniale que ce pavé taillé pour l’été.

Javier Castillo, "La petite fille sous la neige", Albin Michel, 380 p.

Policier ***

Se fabriquer de faux souvenirs

Persuadé d’être hospitalisé à Toulouse suite à un accident de voiture, un homme apprend qu’il est en fait un policier emprisonné pour le meurtre de sa femme. Jadis sanguin, il est maintenant d’un calme souverain, ne reconnaît ni son avocat ni son amie criminologue et a perdu son accent du Sud ! Alternant le passé et le présent, ce polar interroge habilement la passionnante question des faux souvenirs et des souvenirs fabriqués, au fil d’une intrigue très prenante et forcément surprenante.

Cyril Carrère, "Avant de sombrer", Denoël, 346 p.

Polar ***

Des chemins inattendus

En sortant d’un bar parisien, un Allemand se fait larder de coups de couteau. Son fils engage le détective grec Chris Papas (rencontré dans Le plongeur) qui, comme seuls indices, ne dispose que de 5 photos, dont une prise devant un café. Soudain, c’est une autre histoire qui est racontée, avec de nouveaux personnages, sur fond de prostitution en Afrique. Avant que l’on découvre qui est qui et le pourquoi du comment. Un intrigant travail littéraire.

Minos Efstathiadis, "Le couteau des sables", Actes Sud, 222 p.

Policier ***

Stanislas Barberian au Congo

Né à Paliseul, le jésuite Justin Gillet (1866-1943) a créé un jardin tropical au Congo. En possession de son carnet, ainsi que d’un coffret et d’une bouteille qui ont coûté la vie à son précédent propriétaire, le bouquiniste Stanislas Barberian atterrit à Kinshasa, à ses risques et périls. Au fil de ses rencontres et déplacements, notamment avec un journaliste, il en apprend plus sur l’ancien royaume du Kongo, sur des éléments de son histoire coloniale, sur la religion fondée par Simon Kimbangu, sur un parti mystico-identitaire ou sur le patrimoine national. Enrichissant.

Francis Groff, "La piste congolaise", Noir Corbeau, 231 p.

Polar ***

Gare au kanum !

Le kanun est une coutume médiévale albanaise qui consiste à laver le sang par le sang… ou par le pardon. Ce qu’oublie un baron de la drogue installé en Suisse qui veut venger l’assassinat de son frère, contre l’avis de la famille qui a fui le pays au temps de la dictature. Au même moment, la brigade criminelle d’Andreas Auer, héros récurrent de l’auteur helvète, a repêché un tronc humain dans un lac. Des trafics en tous genres et d’autres joyeusetés bien peu ragoûtantes maillent cette enquête d’une indéniable force dramatique, qui raconte aussi l’histoire peu connue de l’Albanie.

Marc Voltenauer, "Cendres ardentes", Slatkine & Cie, 400 p.

Roman****

A louer, vue mur, hommes s’abstenir

S’évader sur cette île, elle en rêve. Claquer la porte à ces années dont elle ne veut plus, même si l’annonce précise bien que seules les femmes peuvent être intéressées. Idyllique ? Presque trop… Surtout lorsqu’autour de l’acariâtre Laurette, la propriétaire de 85 ans, on meurt beaucoup. Beaucoup trop même. Qui est victime, qui est coupable parmi ces femmes aux personnalités différentes ? Après avoir fait ses preuves dans des comédies, dans des romans jeunesse, Luce Michel s’essaye à la littérature noire. Avec un huis clos psychologique plutôt bien ficelé, à l’ambiance de mystère et de secrets bien emmenée.

Luce Michel, "Vue mer", Black Lab Marabout, 320 p.