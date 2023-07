Bruno Combes et son nouveau roman "Il existera toujours un chemin": "trouver la force de changer de direction"

Ces trois destins contrariés servent de fil rouge au nouveau roman de Bruno Combes, Il existera toujours un chemin. Concrètement, le chemin sur lequel ils vont se croiser est celui de Compostelle. Et leur rencontre va entraîner un changement de direction de leur vie. "J’aime bien travailler sur le renouveau, triturer les âmes humaines", explique l’ancien ingénieur chimiste qui travaillait dans le domaine des essais cliniques. Il dédie son nouveau livre aux "voyageurs de l’existence". C’est, pour lui, une manière de dire: "Vivez votre propre existence, celle que vous désirez et pas celle que l’on vous a imposée."

Si chacun y parvient, c’est surtout grâce à la présence d’un proche. "Pour changer, on a besoin d’un déclic, réfléchit l’auteur. On veut changer de voie, sans y arriver, et ce sont les autres qui vous y aident." Lui-même, c’est son épouse qui l’a encouragé à se jeter totalement dans l’écriture lorsque son premier roman autoédité sur internet a été repéré par les éditions Michel Lafon. "Elle m’a dit que si j’en avais envie et si je pensais que cela pouvait fonctionner, je devais basculer. Et je me suis dit que si le premier livre publié en édition papier marchait, je le faisais. Ce fut le cas fin 2016. Dans mes romans, je ne donne pas de leçons, je propose des pistes au lecteur qui en fait ce qu’il veut. J’ai été très surpris par l’impact que peut avoir un livre sur ses lecteurs."

Les courtes réflexions qui introduisent chaque chapitre annoncent leur tonalité. Par exemple: "Si l’on pouvait plonger dans le cœur des gens, on se rendrait compte de tout ce qui s’y cache: les joies, mais aussi les attentes, les tristesses et les déceptions." "Je le fais depuis mon troisième roman, c’est devenu ma marque de fabrique, observe Bruno Combes. J’ai remarqué que, dans beaucoup de livres, on trouve des citations d’autres auteurs. Je me suis demandé pourquoi ne pas en créer soi-même. Cela plaît beaucoup et va faire l’objet d’un recueil en fin d’année."

Bruno Combes, "Il existera toujours un chemin", Michel Lafon, 377 p.