"Si Rome n’avait pas chuté": La vérité historique selon l’intelligence artificielle

Pourquoi une uchronie ?

Je voulais partir d’un point qui soit le moins invraisemblable possible, tout en ayant des conséquences importantes, et qui parle de technologies. L’une des limites actuelles de l’IA est de ne pas pouvoir vérifier la réalité historique de ce qu’elle dit, faute de base de données à laquelle se référer. Donc, dans le cas de l’histoire classique, il y aurait plein d’erreurs. Mais ça marche bien avec une uchronie puisqu’elle doit imaginer des choses qui ne se sont pas passées. Or il se trouve qu’un prototype de machine à vapeur a été inventé au Ier siècle après J.-C. par un savant grec.

Pourquoi n’a-t-elle pas été développée ?

Les Romains et Grecs possédaient des connaissances avancées en mathématique, en architecture, en ingénierie – ils avaient par exemple les ingrédients pour fabriquer la pile électrique – et ils n’étaient pas hostiles aux machines qu’ils utilisaient dans de nombreux domaines. S’ils n’ont pas connu de révolution industrielle, c’est pour des raisons d’état d’esprit, de philosophie, de culture. Il manquait une classe sociale investissant son capital dans la création de machines performantes. Et certains savants qui avaient le savoir théorique et les connaissances techniques s’opposaient à l’application pratique de leurs théories scientifiques.

La machine à vapeur conduit-elle logiquement à ce que nous connaissons aujourd’hui ?

Je trouvais amusant de les voir passer par les mêmes étapes technologiques que nous. Même s’il y aurait probablement eu des déviations, je pense que, par un effet boule de neige, des inventions en entraînent d’autres. Malgré une grande part de hasard.

Comment s’est construit le livre ?

J’ai demandé à l’IA de classer les idées, de faire une frise chronologique, et elle a généré de nombreux textes, pas tous très bons, parmi lesquels j’ai fait une sélection. J’ai ensuite fait un travail de couture entre eux afin de donner une cohérence à l’ensemble.

"Les profs d’unif ont plus à craindre que les livreurs de pizza"

Le style reste assez basique. Pourrait-il évoluer ?

Si on augmentait le corpus à sa disposition, si on lui donnait plus de modèles de textes à analyser, l’IA pourrait écrire des choses plus longues, détaillées et argumentées. Quant au style, cela dépend du modèle qui lui est appliqué. Par exemple, à partir du modèle brut de ChatGPT, la société qui la gère fait un robot conversationnel bienveillant, gentil, ce qui aplatit son style, le rend moins original dans sa capacité de création.

Pourquoi cet ouvrage ?

Il est fascinant que des IA puissent générer du texte, cela remet en cause nos conceptions de ce qui est humain et de ce qui ne l’est pas. J’ai voulu pousser l’expérimentation le plus loin possible pour voir dans quelle mesure je pouvais lui faire faire quelque chose qui ne soit pas juste une automatisation de ce que je peux faire. Les IA vont devenir universelles et être intégrées dans les outils quotidiens, comme les traitements de texte, les mails, etc. Elles ne s’intéresseront pas seulement à l’orthographe, mais aussi au fond, au style, suggéreront des idées, des modifications, des ajouts. Je pense que la plupart des textes écrits ces prochaines années seront soit générés, soit corrigés par elles. Il est actuellement plus facile d’automatiser des tâches intellectuelles que la livraison de pizzas, ce qui ne veut pas dire que cela n’arrivera pas un jour.

Qu’en est-il du droit d’auteur ?

Aujourd’hui, c’est toujours un flou juridique. Le corpus mis à la disposition d’une IA est tellement énorme qu’en réalité, il ne plagie jamais. Et ça dépend de ce que décide le constructeur du modèle. Pour GPT, les droits reviennent à celui qui l’utilise, ce qui, d’un point de vue moral, me semble logique.

Raphaël Doan, "Si Rome n’avait pas chuté", Passés/composés, 206 p.