Un loup pour l'homme (2023) ©Dupuis

On dirait les Landes – même si la chose n’est jamais précisée. Dans ce coin reculé et dominé par de hautes forêts de conifères, le “Baron”, riche propriétaire terrien, règne en maître, faisant régner la terreur au sein de ses employés comme… de sa propre famille. Et quand il renvoie la jeune Maya après avoir agressé et “éliminé” sa mère, personne ne lève le petit doigt. La gamine trouvera refuge non loin de là, au cœur des bois, et avec au cœur l’idée d’une douce vengeance…

Ce décor, c’est celui d’Un loup pour l’homme. Un one shot au titre équivoque que l’on doit, côté scénario, à Mathieu Reynès. L’auteur français s’était révélé aux yeux du grand (et jeune) public avec Harmony, une série sur fond de télékinésie qui vient de trouver sa conclusion. Avec ce nouvel album, il reprend le fil de sa collaboration avec la Lyonnaise Valérie Vernay, entamée en 2012 avec La Mémoire de l’eau.

Et alors qu’Harmony penchait assez franchement vers la science-fiction, ce roman graphique-ci se veut davantage “terre à terre”… même si les impressions peuvent s’avérer rapidement trompeuses : “Ça démarre de façon assez classique, acquiesce Mathieu Reynès. Mais avec moi, on finit toujours par basculer dans le fantastique. J’aime toutefois le faire par le biais de petits décalages, de grains de sable venus gripper la mécanique du récit. L’heroic fantasy et la SF pure, je laisse ça aux spécialistes.”

guillement Quand j'imagine un héros, c'est toujours... une héroïne qui me vient à l'esprit

En clair, ce quadra parisien aime “surprendre”. On ne sacrifiera toutefois pas au suspense en révélant qu’il est ici question de loups-garous. Une thématique mille fois rebattue, mais que le scénariste français parvient, ici, à se réapproprier en transformant la chose en maladie, honteuse pour certains, moins pour d’autres : “Ce n’est pas tout à fait nouveau, reconnaît-il cependant, mais c’était une bonne façon d’aborder la nature monstrueuse de l’Homme, et de sa propension à l’accepter.”

Graphiquement intense, Un loup pour l’homme met également en lumière une jeune héroïne. Un grand classique chez Reynès, qui a peu de goût pour les héros grands, beaux, forts… et masculins : “On dit souvent de moi que j’ai une sensibilité féminine très développée. Et c’est vrai que je n’aime, ni le foot, ni le rugby (il rit) ! Et que quand j’imagine un héros, c’est toujours… une héroïne qui me vient à l’esprit.”