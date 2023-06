Les mots de l’éditeur

Motorossa (2023) ©Dargaud

Franca, 18 ans, quitte Rome à la mort de sa mère pour venir habiter chez son oncle et sa tante à Carbonia en Sardaigne. La rencontre de Silvio, un jeune du village, est l’occasion pour elle de monter pour la première fois sur une moto… et c’est une révélation. Elle décide alors de liquider l’héritage prévu pour ses études et d’acheter une moto pour participer à la course régionale sur le circuit de la ville, où rien ne se passera comme prévu…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : MERVEILLEUX

En Sardaigne, où elle a déménagé à la mort de sa mère, Franca est moquée par tous quand elle sacrifie aux mœurs locales et se lance… dans la moto. Mais Franca a du talent. Et des démons à exorciser. Un premier album qui, sous ses airs anodins et son trait minimaliste, prend aux tripes. Merveilleux.

DARGAUD | Aubertin/Albrespy, 160 p., 20,50 €

2. L’héritage Wagner











Les mots de l’éditeur

L'héritage Wagner (2023) ©Bamboo

Chanteuse d’opéra, Anja renverse les convenances puritaines du monde musical allemand de l’après-guerre. Wieland, héritier du passé sulfureux de la famille Wagner, ancien protégé du Führer lui-même, rêve de rompre avec les traditions d’une époque qui a laissé son pays en ruines. Bientôt unis par un amour violent, Anja et Wieland se retrouvent opposés aux gardiens du temple de Bayreuth, une élite conservatrice qui cache à peine sa nostalgie du Troisième Reich.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : BROUILLON

Hitler admirait Wagner, un héritage avec lequel a dû vivre sa famille. Un dilemme au cœur de cet album exalté, mais qui a le tort de prendre trop de directions avant de se focaliser sur le couple sulfureux formé par Wieland Wagner (le petit-fils) et la cantatrice Anja Silja. Brouillon.

GRAND ANGLE | Desberg/Van der Zuiden, 80 p., 17,90 €

3. Une révolution nommée Raspoutine











Les mots de l’éditeur

Une révolution nommée Raspoutine (2023) ©Glénat

Au cours de l’hiver 1916, dans une Russie en guerre, un homme étend de plus en plus son influence sur la famille royale : l’énigmatique Raspoutine. Homme de confiance de la tsarine Alexandra, celui que l’on surnomme le “Moine Fou” s’est déjà fait une réputation en raison de ses prétendus miracles et ses penchants dépravés.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : HABITÉ

Partir de la relique du… pénis de Raspoutine pour nous parler de l’avant-Révolution russe, il fallait oser. Migoya le fait et en offre un portrait mosaïque, habité et parfois un rien trop romancé. Pas si fou, le “Moine”…

GLÉNAT | Migoya/Carot, 72 p., 15.50 €

4. William, 31 ans, scénariste











Les mots de l’éditeur

William, 31 ans, scénariste (2023) ©Delcourt

Une équipe de reportage télé débarque chez William, scénariste de BD, pour dévoiler les coulisses de la création. Face à la caméra, William se confie sur sa façon de travailler, sa conception du métier, les raisons qui l’ont amené à la bande dessinée. Des flash-backs en forme de comic strips vintage, des illustrations et des interviews de ses partenaires viennent compléter son témoignage.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : MOQUEUR

Directeur de la collection Pataquès, James la nourrit avec cette satire en forme de mise en abyme venue moquer le métier de scénariste… et ceux qui l’entourent (journalistes compris, damned !). Avec un humour absurde qui ne surprendra pas ses fans.

DELCOURT | James, 72 p., 15.95 €

5. Les jours heureux











Les mots de l’éditeur

Les jours heureux (2023) ©Casterman

Claudia se rend à Rome pour une audition où elle récitera un extrait d’Oh les beaux jours, la pièce de Samuel Beckett. Elle croise par hasard son premier amour, Giorgio, un homme manipulateur et dangereux. Retraversant avec la jeune femme une relation et sa fin douloureuse, le lecteur suit un personnage et ses multiples métamorphoses. Car au gré de ses sentiments, des dents de loup-garou poussent à Claudia, ainsi que des ailes d’ange et une queue de félin…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : DÉROUTANT

De passage à Londres pour y déclamer du Beckett, Claudia y croise son ex, un “toxique” dans les bras duquel elle va retomber. Un roman graphique laborieux, donc trop long, au dessin naïf et anguleux, et à l’atmosphère fantastique déroutante. Opaque.

CASTERMAN | Zuzu, 464 p., 32 €

6. Le Réseau Comète











Les mots de l’éditeur

Le Réseau Comète (2023) ©Bamboo

Des centaines de résistants de “l’armée des ombres”, discrets, silencieux, organisent le plus grand réseau d’évasion de la Seconde Guerre mondiale. Son but : conduire des aviateurs de Belgique jusqu’au Pays basque, en évitant les patrouilles allemandes, les gendarmes de Vichy et les gardes-frontières franquistes. Voici l’histoire d’une montagne indomptable.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : PRÉCIEUX

Christiane Saldias, 94 ans, est la dernière membre vivante du Réseau Comète, des résistants qui permirent aux aviateurs abattus d’échapper aux Allemands de 1941 à 1944. C’est via son témoignage qu’est racontée son histoire. Classique mais convaincant.

GRAND ANGLE | Le Napur/Holgado/Marko, 56 p., 14,90 €

7. Naïs, la prophétie des deux lunes











Les mots de l’éditeur

Naïs, la prophétie des deux lunes (2023) ©Jungle

Naïs, jeune fille impétueuse, va passer son initiation pour devenir la Petaä, l’élue du peuple Kosh. Mais rien ne se passe comme prévu et lors du rite, elle libère un pouvoir inconnu qui la fait s’évanouir. À son réveil, sous le regard d’une alouette rouge, tout son peuple est pétrifié…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : GENTIL

Lors du rite qui doit lui permettre de devenir l’élue de son peuple, la jeune Naïs s’évanouit. Quand elle se réveille, tout le monde est pétrifié. Se sentant responsable, elle va chercher à réparer sa “faute”. Une série enfants/ado venue parler tolérance, mais qui se vautre souvent dans le prêt-à-penser. Joli, mais gentil.

JUNGLE | Pochon/Antona, 76 p., 15.95 €

8. Pregnancy Comic Journal











Les mots de l’éditeur

Pregnancy Comic Journal (2023) ©La Boîte à Bulles

Sara et Dario n’avaient pas prévu d’avoir d’enfants. D’ailleurs, ils les trouvent plutôt bruyants… Un jour pourtant, Sara se rend compte qu’elle est enceinte. S’ensuivent de longues conversations, de longs silences, de longues balades en forêt, pour essayer de déterminer quoi faire. Garder l’enfant et voir sa vie chamboulée ? Ce n’était pas prévu, ce n’était pas voulu, mais cela se fera.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : SÉISME

Que faire d’un bébé quand on ne voulait pas d’enfants ? Sara et Dario sont confrontés à ce qu’ils voient comme un séisme. Et comme la première est dessinatrice, elle raconte ce parcours mental dans une BD drôle, qui dédramatise, mais au dessin un peu léger.

LA BOÎTE À BULLES | Menetti, 240 p., 29 €

9. Six mois et un autre











Les mots de l’éditeur

Six mois et un autre (2023) ©Steinkis

À dix-huit ans, Blaise tourne le dos à son histoire d’amour, à son conflit avec ses parents, à son adolescence confuse et enfumée… Et part avec son sac à dos et 400 euros en poche. Cette expérience de la marche le confronte à des rencontres, des émotions et des réflexions qui le changeront peu à peu.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : INTROSPECTIF

Blaise, qui sort d’une rupture et s’entend mal avec ses parents, décide de marcher jusqu’à Compostelle. Pour faire le point, se trouver. Si vous attendez un témoignage bavard, passez votre chemin : ceci est introspectif, et le silence y a sa place. Mais ça fait réfléchir. Et mûrir, on dirait.

STEINKIS | Pruvost, 312 p., 25 €