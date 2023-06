"Le Graal du diable", le 6e tome de la saga du soleil noir de Giacometti et Ravenne

Tandis qu’Antoine Marcas, leur autre figure fétiche, explore l’ésotérisme clair, les grands mythes, Tristan trifouille dans un ésotérisme noir, totalement transformé par les nazis. Himmler avait en effet un intérêt prononcé pour les questions ésotériques, convaincu qu’il existait quelque part un secret à découvrir. Cette quête a débouché sur la création d’un institut universitaire, l’Ahnenerbe.

C’est sur son ordre que Tristan se retrouve dans la région serbe du Banat frontalière avec la Roumanie. Il est accompagné de sa chère Laure qui, enceinte, s’est échappée d’un lebensborn, ces maternités où des femmes doivent donner naissance à des enfants parfaitement aryens. Il y est confronté à des actes vampiriques: une résistante surnommée Nada la noire sème la terreur et suce le sang de ses victimes allemandes.

Ce fait historique peu connu, les deux auteurs l’ont découvert dans le bouquin d’un universitaire américain. Et ils ont aussi appris que le producteur du film de Murnau, Nosferatu, était membre d’une société secrète et a fait son service militaire dans cette région où il a été le témoin d’exhumations de vampires. À cela vient se greffer la légende du Graal, mais racontée un peu différemment. Si l’histoire de Lancelot et des chevaliers de la Table ronde a bien été écrite par Chrétien de Troyes au XIIe siècle, c’est, quelques années plus tard, Robert de Boron qui a transformé cette coupe en Saint Calice, prétendant même que Merlin était le fils du démon. Il n’en a pas fallu beaucoup plus arriver à cette version: ce n’est pas le sang du Christ, mais celui de Satan que contient le Graal.

Alternativement aux démêlées de Tristan et Laure, nous suivons la trace rouge sang d’un autre personnage réel entre Prague et le Banat: le champion du supplice du pal, Vlad Dracul, monstre shakespearien en guerre avec son frère dont Bram Stocker s’est inspiré pour son Dracula. "Rien dans son enfance ne laisse présager qu’il va devenir l’un des personnages les plus cruels de son époque, soulignent les romanciers. Pourtant, en Roumanie, il est un héros national car il a repoussé les Turcs. Et sa tombe est protégée dans un monastère sur une île."

