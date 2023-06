"Vampyria America", le sang des Colonies

Rice et Le Fanu

C’est aussi le temps des Ténèbres où s’éveillent les vampires qu’il a mis au cœur de sa saga à succès Vampyria. "Mordu" par les buveurs de sang d’Anne Rice à l’adolescence, il remonta ensuite aux origines du héros gothique avec Bram Stoker bien sûr, mais aussi le fondateur Carmilla de Sheridan Le Fanu. "Chaque auteur apporte en quelque sorte sa pierre à l’édifice, rétrospectivement je pense que la mienne est d’avoir mis les vampyres au sommet de la société alors que dans les textes ce sont souvent des créatures qui doivent se cacher". Dans l’uchronie qu’il a créée, 1715 n’est pas la date de la mort du Roi Soleil mais celle de sa transmutation qui le plaça à la tête d’un empire "hématique".

Braquage aux balles d’argent

Avec Le Tombeau des Immortels, 4e roman se déroulant dans cet univers, l’écrivain franco-danois qui a fait son lycée à Versailles quitte la cour de "Louis XIV l’Immuable" et ouvre un cycle transatlantique: Vampyria America. Talentueux mixologue, Victor Dixen combine dans chaque opus l’imaginaire Grand Siècle, et le gothique avec un autre genre littéraire. Après avoir exploré le roman d’apprentissage, l’enquête et le récit de piraterie dans le premier cycle, et avant de nous emmener dans du western vampirique, il nous offre un tonitruant et habile roman de casse.

Six "Desperados" ayant l’impression de n’avoir plus rien à perdre prennent en otage des néo-vampyres, les "débutants", lors du plus grand événement mondain de l’année. Dans les Colonies d’une Amérique qui n’a jamais proclamé son indépendance, la rébellion face à la faculté hématique et aux Ténèbres s’organise avec panache. Elle trouve également un nouvel allié, figure incontournable du gothique américain: la sorcière.

Univers immortel

BD, tarot et bientôt jeu de plateau, l’univers acclamé se décline désormais sur de multiples supports. Une volonté du lecteur qui se cache derrière l’auteur et aimerait ne jamais avoir à quitter un univers dans lequel il se sent bien, ne pas vivre "le déchirement du livre que l’on referme". Que les fans se rassurent, pas de déchirement à l’horizon puisque Vampyria devrait s’articuler en quatre cycles de trois volumes (qui peuvent être lus indépendamment).

Victor Dixen, "Vampyria America, T1. Le Tombeau des immortels", Collection R, 592 p., 14 ans.