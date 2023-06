Mon ancêtre, le pape Paul III

"Qu’on soit les descendants d’un pape, j’y croyais à moitié, s’amuse Amélie de Bourbon Parme, historienne et romancière. D’autant plus que, normalement, les papes n’ont pas d’enfants. En me plongeant dans l’histoire de la Renaissance, j’ai compris combien c’était une période qui avait permis des choses incroyables. J’ai essayé de creuser l’histoire de sa vie, sans trouver grand-chose en dehors des années de son pontificat. Je me suis alors octroyé une liberté de romancière à l’intérieur d’un cadre historique rigoureux. J’ai veillé à ce que ce soit toujours plausible pour que ça sonne juste. Sans inventer de personnages."

Le jeune Alessandro s’évade de sa prison grâce à la complicité d’une religieuse venue distribuer des vêtements – qu’il retrouvera quelques années plus tard – et se réfugie à Florence dirigée par Laurent de Médicis dont, par un heureux concours de circonstances, il devient très proche. Mais il lui tarde de revenir à Rome. La romancière décrit avec fougue et talent ce temps d’intrigues et de coups bas où le pape, par exemple, a des maîtresses et des enfants et, comme n’importe quel homme d’État, fait la guerre à ses voisins.

"On est quelques années après le schisme qui a engendré trois papes et l’Église a perdu de son magistère spirituel, commente l’autrice. Rome est aux mains des familles et elle doit restaurer sa puissance. Se met alors en place un système de trafics d’indulgences de grande ampleur. Les papes vont construire des églises, financer des guerres pour se défendre et imposer leur puissance face à des monarques qui convoitent leur territoire. Alessandro va se saisir de toutes ces opportunités et devenir le grand pape d’une restauration spirituelle de l’Église au moment de la contre-Réforme."

Son chemin croise une famille passée à la postérité pour sa légende noire, les Borgia, dont un des membres devient le pape Alexandre VI pourtant dépeint comme ouvert d’esprit, libéral et protecteur des Juifs. Et on s’aperçoit aussi de l’importance des quelques femmes qui, à défaut d’être au premier plan, ont une influence réelle auprès des hommes de pouvoir.

Amélie de Bourbon Parme, "L’ambition", Gallimard, 509 p.