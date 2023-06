En guerre contre les incendies

"C’est comme une troisième guerre mondiale", s’alarme Sophie Vandeveugle. Si les gigantesques incendies qui, ces dernières années, ont ravagé l’Australie lui ont inspiré l’idée de ce roman, c’est la canicule de l’été dernier qui a déclenché sa rédaction. Mais, plus profondément, ce qui révolte et met en colère cette Tournaisienne de 25 ans, c’est le laisser-aller qui a conduit au risque de plus en plus prégnant de destruction de la planète. "Je me dis qu’il faudrait une révolution", lance Nino, qui étudie la sculpture. "Je voulais parler de ce qui me touche, l’environnement et les luttes sociales, l’exploitation de l’homme, de la nature et des animaux, confie celle qui est végétarienne depuis ses 10 ans. Mais je ne voulais surtout pas tomber dans le sensationnalisme, dans l’action pure, qui empêcherait de réfléchir à notre société. Je montre des gens normaux qui vivent quelque chose d’ahurissant. Leur quotidien pourrait devenir le nôtre. Face au dérèglement climatique, chacun a son rôle à jouer, et il va falloir se faire à l’idée que l’on doit abandonner tout un tas de choses qui ont construit un système qui a conduit à cet état d’urgence."

Comme son jeune héros, Sophie Vandeveugle pense qu’il faut "laisser brûler le vieux monde". Et aussi modifier notre rapport au travail, lui redonner du sens, et revoir ses liens avec le monde animal. En ce sens, Feu le vieux monde, roman d’une grande puissance narrative, est un livre extrêmement engagé. Et cela fait un bien fou de le lire, son autrice s’engageant, avec les armes qui sont les siennes, celles de l’écriture, dans un combat semblable à celui que mènent d’autres jeunes femmes un peu partout dans le monde. "Quand j’écris, soutient-elle, j’ai toujours envie de défendre ou de dénoncer quelque chose." Et son livre n’est pas une dystopie, car il ne dépeint pas un monde sombre possible ou probable, mais qui existe déjà.

C’est certainement cette conviction solidement ancrée en elle qui lui a permis de vaincre sa timidité. Elle a en effet toujours voulu devenir écrivaine. Et si elle a fait des études de Lettres et s’apprête à suivre une spécialisation en journalisme, avant de se lancer dans une thèse, cela ne la détournera pas de sa vocation. C’est tout ce qu’on lui souhaite.

Sophie Vandeveugle, "Feu le vieux monde", Denoël, 167 p.