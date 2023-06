"Momo, petit prince des Bleuets", Nathan (2023) ©Nathan

C’est un “traque” plutôt amusante : profitant de l’adaptation au format BD de Momo, petit prince des Bleuets, la romancière Yaël Hassan (71 ans) lance aujourd’hui un appel afin de retrouver le véritable Momo, le petit garçon qui, à l’époque, lui avait inspiré ce récit multiprimé.

Un “gamin” qui doit avoir bien grandi depuis, pour compter approximativement 37 ans… et qui avait lui-même initié ce projet, avec un culot comme seuls les enfants en sont capables : “C’est, raconte-t-elle dans la vidéo publiée pour l’occasion et postée un peu partout sur les réseaux sociaux et autres plateformes de partage, dans une médiathèque de la région parisienne que ma route a croisé celle de Momo.”

Qui, après lui avoir posé des questions sur son premier roman (et grand succès), Un grand-père tombé du ciel, lui avait proposé le sujet de son prochain livre. Cet écolier “vif, intelligent, aux pétillants yeux sombres et à la bouche malicieuse”, tel que le décrit Yaël Hassan elle-même, lui avait alors suggéré “d’écrire l’histoire d’un petit garçon qui s’appellerait Momo, habiterait dans une cité et serait fou de lecture.”

La proposition est audacieuse, et stimulera tellement Yaël Hassan qu’elle finira par obtempérer : “La première phrase a jailli sur le retour, témoigne-t-elle. Puis toutes les autres”. Elle n’a, pourtant, jamais revu Momo. Et aimerait beaucoup le retrouver : “I have a dream, confie-t-elle avec humour dans la même vidéo. Retrouver le vrai Momo”.

Lequel est invité à se manifester par mail et à satisfaire à deux demandes, histoire d’éviter les impostures : primo, envoyer une photo de lui à 10 ans ; secundo, nommer la ville dans laquelle la rencontre avec la romancière a eu lieu.

Les autres, qu’ils aient lu le roman ou non, se régaleront de l’adaptation signée Marc Lizano, un habitué de la “maison Hassan” puisqu’il avait déjà “commis”, en son temps, une transposition de son Grand-père tombé du ciel. Restant fidèle au texte original, mais en offrant à son jeune héros de nouvelles péripéties, et notamment un voyage à Étretat, au pays de Maurice Leblanc, il en a conservé toute la charge émotionnelle, celle née de la rencontre d’un petit garçon dont l’horizon a priori étriqué va soudain s’ouvrir le jour où la lecture – et les amis qu’elle lui offrira – va entrer dans sa vie. À (re) lire, qu’on soit petit, grand, qu’on s’appelle Momo ou non.