La fin de la jeunesse de Thorgal, Salch, Yves Sente, etc. : nos 8 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 22 juin 2023

Les mots de l’éditeur

"Le peintre oublié" (2023) ©Futuropolis

[…] Thomas Girtin, dont l’œuvre a été presque entièrement ignorée malgré son influence considérable sur la peinture britannique, s’est imposé comme un pionnier et un maître de l’aquarelle. Mais la brièveté de sa vie – il est mort à 27 ans – comme ses affinités socialistes et son admiration pour la Révolution française, peu goûtées dans l’Angleterre de cette époque, ont éclipsé son œuvre au profit de celle de J. M. W Turner, son ami de jeunesse. […]

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : SUPERBE

William Turner a dit : “Si Girtin avait survécu, je serais mort de faim. ” Mais il est mort à 27 ans, vite oublié. Jusqu’à ce qu’un trio de personnages mène l’enquête, pour le réhabiliter mais aussi pour retrouver du sens à leur vie. Car face à la puissance d’une œuvre, on peut être retourné, de l’intérieur. C’est superbe mais un poil long, l’auteur ayant comme eu peur de couper la chique à ses héros malgré eux.

FUTUROPOLIS | Zaraté, 384 p., 36 €

Les mots de l’éditeur

"Résidence Autonomie" (2023) ©Dargaud

Bienvenue dans la Résidence Autonomie ! Quoique le mot “autonomie” est un tantinet exagéré. En réalité, cet établissement pour personnes âgées est l’ultime étape avant l’entrée en Ehpad.

Envoyé par Pôle Emploi, Marc apprend les fondamentaux du métier. Se chausser d’une paire de baskets, parler fort en entrant dans la chambre des résidents […] et ne pas oublier de mettre le frein sur un déambulateur (pour éviter les chutes, c’est mieux).

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : CHOQUANT

Loin de ses outrances habituelles, Salch (Lookbook) raconte le quotidien de ces homes pour troisième âge, dernière étape avant l’horreur de l’Ehpad (on est en France). Il y va franco, sans pincettes, et c’est sans doute ce qu’il faut pour interpeller. On en ressort plus choqué qu’amusé.

DARGAUD | Salch, 176 p., 24 €.

Les mots de l’éditeur

Omula et Rema (T.1) (2023) ©Rue de Sèvres

Dans un monde lointain et futuriste, la population en constante augmentation oblige Omula à embarquer avec ses parents pour une expédition aux confins de l’univers à la recherche d’une nouvelle planète où vivre. […] Au même moment, sur Terre, la cité antique d’Albalonga est le théâtre d’un complot politique. […] Ces personnages de planètes et d’époques différentes, aux destins mystérieusement entremêlés, seront ensemble à l’origine d’événements majeurs de l’Histoire…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : MIX

Cette série naissante ose mêler SF et péplum. Deux fils narratifs – une civilisation qui cherche une autre planète où vivre d’un côté, une guerre de succession “antique” de l’autre – finissent par se croiser et, surprise, se mélanger. Et le pire, c’est que ça marche. Yves Sente, au scénario, en a encore sous le coude. Et parvient à digérer plusieurs influences pour les mixer et former une saga dont on a déjà envie de connaître la suite. Jean Van Hamme, son maître à penser, n’aurait pas renié ce joli travail.

RUE DE SÈVRES | Sente/Jorge Miguel, 84 p., 18 €.

Les mots de l’éditeur

"Les vies de Charlie" (2023) ©Dupuis

Dans une grande ville grouillante, Charlie, un jeune homme plein de bonne volonté, travaille pour Recycle&Ternel, une société dont le slogan est “Vous mourez, nous recyclons”. Charlie passe donc son temps à répondre au téléphone à des familles qui veulent savoir en quoi pourrait être transformé leur cher défunt. Un jour, un gamin l’appelle pour lui demander ce qu’est devenue l’âme de sa maman. Incapable de répondre, Charlie va se lancer dans une enquête au cœur de la mort et de l’amour…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : RENVERSANT

Dans un monde qui recycle le corps des défunts, Charlie se demande où vont les âmes. Son enquête va le conduire du paradis à l’enfer, ou inversement. On est d’abord un peu paumés face à ce vaudeville existentiel (et à son dessin minimaliste) où il est aussi question de réincarnation(s), avant de se laisser emporter pleinement. Renversant.

DUPUIS | Toussaint/Guarino, 128 p., 26 €.

Les mots de l’éditeur

"Hacendado, l'honneur et le sang", Glénat (2023) ©Glénat

Mexique, 1863. […] C’est pour sauver l’honneur bafoué de son nom que Don Armando, riche Hacendado, décide de faire justice lui-même en condamnant son propre fils à une mort lente mais certaine… Plus tôt en ville, le jeune Don Diego aurait été aperçu couteau à la main, laissant la belle Doña Joselita au milieu d’une mare de sang. Convaincu de la culpabilité de ce fils retors au visage d’ange qui ne cesse de clamer son innocence, Don Armando l’emmène dans le sinistre désert de Sonora et l’y abandonne !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : SUSPENSE

Dans le Mexique de 1863, un fils de bonne famille est accusé d’avoir violé la jeune femme qu’il convoitant et son autre prétendant. Vrai ? Faux ? C’est tout le suspense de ce western qu’on pense d’abord classique, mais qui en bouscule ensuite (et parfois maladroitement) les codes et questionne plus largement les notions de bien et de mal. Quelques raccords hasardeux, mais globalement une promesse joliment tenue et un suspense maîtrisé.

GLÉNAT | Thirault/Mezzomo, 88 p., 18.50 €.

Les mots de l’éditeur

"Les jeux vidéo et nos enfants" (2023) ©Steinkis

Souvent montrés du doigt, les jeux vidéo n’en sont pas moins devenus une activité ludique incontournable pour nos enfants.

Avec humour, décontraction et pédagogie, Cookie Kalkair brise les clichés et aide les parents à s’y retrouver et à trouver des solutions pour encadrer la pratique des jeunes gamers.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : LUDIQUE (forcément)

Les video games, sujet à fantasmes et à craintes pour les parents s’interrogeant sur le temps que leur progéniture peut ou pas passer devant l’écrant, la gestion de l’argent par rapport à ce qui peut être un gouffre et la violence que ces univers peuvent générer dans la vie réelle. Sans tabou et en n’ayant pas peur de remettre les parents à leur place, Cookie Kalkair, lui-même concepteur de jeux vidéo, rend cette formation en BD très ludique. Une mine d’infos et de conseils, dommage que la seule couleur soit ce vert fluo dégueulasse.

STEINKIS | Kalkair, 136 p., 18 €

Les mots de l’éditeur

"La jeunesse de Thorgal", tome 11 (2023) ©Le Lombard

Thorgal est mort… mais ce n’est pas encore aujourd’hui que Hel l’accueillera en son royaume ! Ayyur, la déesse berbère de la Lune, l’a pris sous sa protection. Mais pour revenir des limbes, il y aura un prix à payer !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : FIN (et DÉBUT)

Yann en a fini d’explorer les jeunes années de notre héros venu des étoiles. Et cette dernière histoire, qui voit notre héros (déjà) flirter avec la mort avant de quand même retrouver les bras de la belle Aaricia, est un pont parfait entre cette série parallèle (la meilleure de toutes) et le début de la “vraie” saga, lancée en… 1977. Un joli boulot d’équilibriste qui recèle, aussi, d’autres clins d’œil à l’univers du personnage créé par le duo Van Hamme-Rosinski.

LE LOMBARD | Sente/Surzhenko, 48 p., 12.95 €.

Les mots de l’éditeur

"Guirlanda" (2023) ©Casterman

Hippolyte, fils du chamane de la tribu des Guirs, est sans nouvelle depuis plusieurs jours de Cochenille, sa compagne. Il remonte sa piste jusqu’au lieu où les Guiresses enceintes accouchent. Mais, tout à sa joie de devenir bientôt père, il va provoquer, sans le vouloir, une crise qui va menacer tout le pays de Guirlanda…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : POCHE

Le fils de la tribu des Guirs s’immisce au pays des Guiresses enceintes pour retrouver sa compagne. Un récit initiatique ensorcelant, sorti en roman graphique en 2017 et ici réédité au format poche. Et cette grande impro en noir et blanc de Mattotti, aux frontières de l’illustration, s’y prêt fort bien.

CASTERMAN (Poche) | Mattotti, 392 p., 10 €.