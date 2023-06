Maureen Dor au bonheur des (vieilles) dames

Sa fille Lydie est sa régisseuse, chauffeuse, comptable, habilleuse, manageuse… et à 35 ans, ce n’est pas vraiment ce qu’elle rêvait de faire de sa vie. Un peu frustrée, un peu aigrie volontiers vulgaire, et toujours en colère… Entre la fille et le père, c’est parfois électrique.

Mais ensemble, ils ont trouvé le moyen de rendre leurs tournées plus lucratives en faisant écrire leur nom sur les testaments des âmes les plus esseulées de leurs auditoires.

Voilà le pitch du premier roman de Maureen Dor. L’animatrice, comédienne, chroniqueuse, éditrice et auteure pour enfants s’est lancée avec bonheur dans l’écriture d’un roman "pour les grands", avec un style très personnel. "Mes copains me disent qu’on m’entend parler", sourit-elle.

C’est drôle, ça se lit avec plaisir. Mais c’est moins léger que ça en a l’air. L’idée de départ est un scénario coécrit avec l’auteur, musicien et chanteur Vincent Baguian, qu’elle a développée en roman. Et la paire y aborde plusieurs thèmes. "D’abord de la relation entre un père et sa fille adulte. Quand on est adulte, par rapport à ses parents, est-ce qu’on est d’abord enfant ou est-ce qu’on est d’abord adulte ?", se demande la dynamique rousse.

Les deux complices voulaient aussi parler des artistes qui n’ont pas un énorme succès. "Parce qu’on connaît ça tous les deux. J’ai déjà joué dans des salles petites et même pas remplies. Il y a un truc magique, et je suis persuadée que tous les ar tistes, musiciens, chanteurs, danseurs, comédiens, vous le diront: quand vous êtes sur scène, quelle que soit la taille de la salle, le nombre de spectateurs, si vous aimez votre métier, vous donnez tout. Que vous soyez au Stade de France, à Forest national ou dans un EHPAD. Il y a des artistes qui sont très heureux comme ça."

Un roman qui parle aussi d’abandon, "on se remet d’une rupture amoureuse, mais jamais d’avoir été abandonné par un de ses parents". Ou encore de fin de vie. "On idéalise parfois les personnes âgées. Mais être vieux, c’est la continuité de la vie. On se dit "oh la pauvre, personne ne vient la voir, ses enfants viennent pas la voir". Mais peut-être que c’était une horrible maman et qu’on récolte ce que l’on sème. C’est pour ça qu’il est écrit sur la couverture "Soyez gentils avec vos enfants, ce sont eux qui choisiront votre maison de retraite…"

Maureen Dor, "Concert au réfectoire à 16h30", Buchet Chastel, 252p.