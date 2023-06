Expo du Chat : les statues de Geluck vont rester à Bruxelles jusqu’au 10 septembre

Voilà qui permettra au Chat déambule (c’est le titre de l’expo) d’être encore visible à l’occasion du prochain Comic Strip Festival, une neuvième édition qui s’étirera du 8 au… 10 septembre prochain. On peut juste regretter qu’il n’ait plus lieu, comme ce fut le cas jusqu’en 2019, dans le cadre du… Parc Royal, mais bien sur le site de Tour et Taxis, où il a pris ses quartiers depuis 2020.

L'étape bruxelloise de l'exposition devait initialement se clôturer le 30 juin. ©Mathieu Golinvaux

Le Chat de Geluck connaîtra décidément une forte exposition cet été puisqu’il sera également le sujet d’une autre exposition, plus “classique”, au sein de l’Espace Muséal de la Ville d’Andenne, cette fois, du 9 juin au 15 novembre. Une exposition qui viendra retracer l’histoire du Chat depuis sa création jusqu’à aujourd’hui et qui sera, selon le dessinateur bruxellois, “un avant-goût de ce que sera le futur Musée du Chat et du dessin d’humour (qui devrait ouvrir ses portes en 2026 à Bruxelles)”, un autre projet qui a déjà fait couler beaucoup d’encre et de salive.

Le choix du lieu n’est pas anodin quand on sait la polémique née en mars dernier après l’achat, par… la Ville d’Andenne, de l’une des statues du Chat actuellement exposée à Bruxelles. “Toutes les institutions achètent de l’art et ont des collections”, s’était alors défendu Geluck, ne comprenant pas bien les intentions des opposants à cette acquisition, chiffrée à 370 000 €. “Je voudrais rencontrer les gens qui s’opposent au projet et qu’ils m’expliquent ce qu’ils me reprochent et ce que j’ai fait de mal”, avait-il ajouté, expliquant par ailleurs que majorité et opposition avaient voté à l’unanimité pour l’achat de cette sculpture.

Philippe Geluck travaille par ailleurs en ce moment sur un vingt-quatrième album du Chat, qui devrait sortir en octobre.