On avait quitté Soda en pleine crise de parano dans l’Amérique ultra-sécuritaire post-11- Septembre. C’était en 2014, à la faveur du treizième et dernier album en date de la série, Résurrection. Et le vœu de Philippe Tome, son scénariste historique.

Marqué au fer rouge par les attentats du World Trade Center, il s’était alors posé mille questions. Dont une, plus lancinante encore que les autres, et qu’il avait couchée en fin d’album dans un dossier un peu malaisant, sur fond de complotisme ambiant : “Après un tel événement, écrivait-il alors, j’ai eu le sentiment que tout ce que j’avais imaginé jusqu’alors […] était désormais confronté à un constant perturbant : la réalité venait soudain de pulvériser la fiction de façon inimaginable. Après ça, que raconter ? Cette question m’a longtemps paralysé dans l’écriture. Comment intégrer Soda dans le New York de “l’après-11-Septembre” ?”

Soda dans "Le pasteur sanglant" (Dupuis, 2023) ©Dupuis

Il y avait répondu en “musclant son jeu”, et avait projeté son flic-pasteur dans un univers plus sombre, et pour tout dire inquiétant. Il s’était aussi adjoint, pour l’occasion, les services de Dan, un dessinateur et ami, qui avait secondé le duo qu’il formait avec Janry sur Spirou et Fantasio puis Le Petit Spirou, pour entamer ce nouveau chapitre sur lequel Bruno Gazzotti, le dessinateur historique de la série (il avait succédé au démissionnaire Luc Warnant après les deux premiers albums, sortis en 1987 puis 1988), n’avait pas voulu le suivre : “Je n’étais pas d’accord avec la direction que Philippe voulait faire prendre à la série”, commente-t-il sobrement aujourd’hui lorsqu’on lui rappelle l’épisode.

Soda - Le pasteur sanglant ©Dupuis

Le destin aura malheureusement empêché Tome de développer cette nouvelle approche : en octobre 2019, il décédait inopinément à l’âge de 62 ans, laissant Gazzotti, détenteur de la moitié des droits sur le personnage, seul décisionnaire de la voie à suivre. Quatre ans plus tard, elle est désormais claire avec la sortie du Pasteur sanglant : voilà Soda de retour dans les années 80 (et accusé de plusieurs meurtres !). Celles qui l’ont vu naître, et celles dont, selon Gazzotti, il n’aurait jamais dû sortir : “Avec Philippe, on a sans doute commis l’erreur de faire évoluer le décor autour de Soda.”

Or, dès sa création, en 1986, Soda – David Elliot Hanneth Solomon de son vrai nom – cultivait (au moins) une singularité qui faisait son charme : quoique flic, comme son père, il faisait croire à sa maman, fragile du cœur, qu’il exerçait la profession plus reposante de pasteur. “Autant dire que cette supercherie ne pouvait plus durer, sourit Gazzotti, à moins de considérer que sa maman est désormais mourante.”

Soda dans "Le pasteur sanglant" (Dupuis, 2023) ©Dupuis

L’idée de ce retour aux sources, qui implique quelques compromissions (Pronzini est en vie, et la relation entre Soda et son équipière Linda de nouveau purement platonique), on la doit à Olivier Bocquet, nouveau scénariste de la série, et déjà actif chez Dupuis avec la série Frnck : “Outre le fait qu’internet et les téléphones n’existaient pas, le New York des années 80 a l’avantage d’être moins propre que celui d’aujourd’hui, estime-t-il. On pouvait aussi, alors, raconter l’histoire d’un personnage sans embrasser les problèmes du monde.”

De quoi retrouver la légèreté et la pétillance qui ont fait la réputation d’une série vieille de désormais plus de plus de 30 ans… pour seulement 14 albums.

Une reprise appelée à durer

On l’a dit : Bruno Gazzotti ne se voyait pas poursuivre Soda selon les nouveaux codes choisis par Philippe Tome. C’est ce qui explique pourquoi il aura déjà fallu attendre près de 10 ans, à l’époque, entre les volumes 12 et 13 de la série : “Et comme Philippe ne voulait pas m’écrire d’autres scénarios, se souvient-il, je lui ai laissé la possibilité de faire aboutir son projet avec Dan. De la même façon, c’est mon droit, aujourd’hui, de préférer retourner dans les années 80.”

Soda dans "Le pasteur sanglant" (Dupuis, 2023) ©Dupuis

Un retour qui ne devrait pas rester sans suite, et devrait même “faire des petits” assez vite, avec un prochain volet attendu “dans les trois ou quatre ans”. Les 12 premiers albums feront, en attendant, l’objet d’une réédition qui permettra, selon Gazzotti, de les “sanctuariser”. Le treizième album, celui dessiné par Dan, bénéficiera quant à lui du statut de “hors-série”, tout comme sa suite, attendue elle aussi. Enfin, la nouvelle série, signée Gazzotti-Bocquet, se poursuivra… sans numérotation. Une singularité de plus. Soda n’est définitivement pas une saga comme une autre.