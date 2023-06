Une planche d'Astérix vendue 167.000 euros

Cette planche en noir et blanc extraite de l'album "Astérix en Hispanie", a été estimée entre 130.000 et 150.000 euros. C'est la 7e de cet album de 1969, a annoncé la maison Daniel Maghen jeudi. On y voit Astérix et Obélix faire la rencontre du jeune Pépé, un enfant ibère que les Romains ont enlevé et emmené en Armorique, près de l'irréductible village gaulois.